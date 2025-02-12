Медведева могла бы стать амбассадором Valentino, а Загитова — Yves Saint-Laurent

Время, когда крупные зарубежные бренды массово предлагали сотрудничество нашим фигуристкам, прошло. Медведева больше не представляет Nike, о коллабах Загитовой и Puma тоже давно ничего не слышно, а о том, что еще до Трусовой лицом adidas была Липницкая, вообще мало кто вспомнит. Да и если вдруг все бренды решат снова вернуться, будут ли они охотиться за той же Медведевой или выберут более перспективных юниорок вроде Базылюк?

Спортивная карьера недолгая, контракты со спортивной одеждой – тоже. Но зачем ограничивать фигуристок только спортивными брендами? Если мыслить шире – какие знаменитые модные бренды взяли бы российских фигуристок представлять свои коллекции? Разбираемся в теме.

DIOR

Современный Dior давно не про яркие и заметные платья с километрами ткани – скорее, про тихий минимализм, скрытый люкс и незаметную роскошь. Выверенная стратегия бренда – среди нынешних амбассадоров бренда самые громкие — все азиатские айдолы, живущие по жёстким правилам. Или, если брать спортсменок, – то исключительно с идеальной репутацией. Концепт выбора своих лиц понятен предельно – если дать им выбирать любую из наших фигуристок, Dior вцепятся в Анну Щербакову и не отпустят.

Аня идеальна для Dior – с нулём скандалов или сомнительных репутационных моментов в бэкграунде, с «правильным» по современным меркам лицом и с таким же сдержанным стилем в одежде – классической классикой, или, если хотите, «золотым фондом». В жизни у неё всегда девчачьи платья, на льду – примерно один фасон разных цветов, с единичными случаями очень беззубого бунтарства вроде платья-трансформера. А ещё она очень удобно ориентируется на азиатскую часть аудитории – Dior с их трендом на K-pop даже не придется переучиваться.

Елизавета Худайбердиева Фото: Из личного архива Елизаветы Худайбердиевой

Chanel

Если вы смотрите на женщину (богатую, разумеется), и не можете понять по её одежде, сколько ей лет – она в Chanel. Это что-то строгих форм, какой-то текстурированной ткани и что-то среднее между пиджаком по выкройкам Burda в шкафу и кофточкой из новой коллекции Zara. Это ретро, вычищенное в восприятии людей как «вечная классика», и именно в этом направлении – базовой роскоши, но «близкой к народу» – они и идут.

Chanel выбирает себе в представители Тильду Суинтон (это ведьма из Хроник Нарнии) и Шарлотту Казираги (реальную принцессу с совсем не королевским поведением). Здесь бренд выбрал бы себе фигуристку, которая нарочно создаёт себе образ женщины немного старше своих лет и мимолётно, но очень точно создаёт инфоповоды собой – Елизавету Худайбердиеву.

Лиза гордо называет себя «мамми», шутит про развод и гордо несёт амплуа миссис Робинсон от мира фигурки, флиртуя с парнем, по которому и не скажешь, что ему 25. Лиза носит провокационные вещи с разрезами и шнуровками, но знает, что стоит ей надеть что-то, превращающее любую другую женщину в старушку – и она будет выглядеть как икона стиля. В целом именно то, что нужно Chanel.

Versace

Если чего-то много, оно в золоте и сильно отдаёт отдыхом на пляже в Монако, а ещё об этом много, нет, МНОГО говорят – это Versace. Если после первого восхищения остаётся ощущение, что мы немного в 2014-м – это точно Versace. Подчёркнутая, иногда агрессивная женственность, много откровенности, носимой не как форма соблазнения, а как форма протеста и попыток доказать свою женственность (но остаться при этом социально одобряемой).

И куда без розового – будь то барбикорные платьица или знаменитые в разных смыслах малиновые пиджаки – они тоже пошли от Versace. Если и есть в российской фигурке кто-то, кто готов выкручивать что-то на максимум, постоянно что-то себе доказывать и быть на пределе возможностей – иногда слишком на пределе, то это Александра Игнатова. Она успела побыть и революционеркой, и звездой телеэкранов, и лицом «внутрянки» спорта.

Если смотреть на Сашу сейчас, она выглядит идеальной кандидатурой для амбассадорства Versace. Яркие, но несовременные образы? Есть. Возродившаяся женственность и вайбы лакшери жизни? Есть. Мощный бэкграунд, достойный фирменных золотых цепей? Есть, хоть и с несколько ироничным подтекстом.

Yves Saint-Laurent

Социально одобряемый эпатаж, пронизанный минималистичным, но кричащим люксом – что-то вроде тех аутфитов, которые носит твоя ставшая айтишницей одноклассница на фотках из Дубая и Ниццы. Современный Yves Saint-Laurent не так далёк от оригинальной идеи подчёркивания женственности через мужские формы. Острые углы, демонстративный лоск, водолазки, чередующиеся с ярким провокационным вырезом – в стиле супертрендовых фотосессий в соцсетях. Представили Дуа Липу? Ну вот это оно, вот таким Yves Saint-Laurent хочет видеть своего амбассадора – молодое лицо с хорошо спланированным саботажем в нужную сторону.

Прости, Коля Угожаев, речь не о тебе. Совет директоров (не меньше!) однозначно утвердил бы Алину Загитову лицом бренда. Олимпийская чемпионка — уже состоятельная и состоявшаяся женщина, с понятным и предсказуемо трендовым стилем в одежде и ожидаемым поведением в медиа – ну как на такое не купиться?

Алина Загитова Фото: Из личного архива Алины Загитовой

Dolce & Gabbana

Все слышали, но мало кто может воспроизвести по памяти основные черты этого бренда. Наверное, Dolce & Gabbana просто не для вас – это бренд даже не про Италию, а про конкретную Сицилию. Агрессивные звериные мотивы, цветочные принты, сложная вышивка – всё то, что надеть попробовать может каждый, а вот не выглядеть в этом стрёмно – единицы. Чтобы быть лицом Dolce & Gabbana, нужно быть хищницей – не зря же чёрное кружево носят в основном вдовы. Среди представителей бренда – аристократы и модели, среди фигуристок амбассадором бренда стала бы Елизавета Осокина.

Лиза уже умеет убийственно смотреть на кого угодно, она всегда идеальна в чёрном, а ещё у неё как минимум две татуировки со змеями. Осокина, в отличие от большинства других парниц, не собирается жертвовать длинными ногтями ради спорта. Варианта лучше просто не найти.

Евгения Медведева Фото: Из личного архива Евгении Медведевой

Valentino

Если бы бренд VALENTINO был треком из фигурного катания, это был бы Rain, in Your Black Eyes – максимально удобный, нежный, всем известный и со всеми возможными сглаженными углами. Никакой резкости – только максимальная чувственность и женственность, цветочный принт и прочее, при этом – лёгкий флёр современного феминизма. И, разумеется, всё очень дорого и очень люксово. VALENTINO знает себе цену и то, на что тратить свои ресурсы, чтобы иметь максимальную прибыль.

И инвестировал бы их он в Евгению Медведеву – Женя прекрасно знает свои сильные стороны, поэтому и носит эту женственную романтику, личная спортивная драма, которая теперь подаётся как история преодоления и превращения в сильную женщину – чем не идеальная героиня. У Жени хорошо подвешен язык, она умеет за себя постоять, однако никогда не выходит за рамки своего образа – углов и резкости нет, но есть современная повестка.

Givenchy

Ставки на функциональность, относительную свободу – настолько, насколько может себе это позволить французская элегантность – и минимализм звучат как история успеха по мотивам кинофильма. Givenchy выглядит как то, что с одинаковым успехом можно встретить и в центре Нью-Йорка, и в Саратове. Здесь нет сложных форм, разнообразия цветов и заумных концепций – зато есть современная органика, демонстрация силы, умело подхваченные идеи, компиляции и немного (на самом деле, много) намёков для масс-маркета. Givenchy хочет нравится всем, но при этом оставаться собой – задача пока сложноватая, но выполнимая.

Своими лицами бренд любит выбирать кого-то среднего между типажами «соседская девочка» и «киборг-убийца» — в российской фигурке такая одна, и это Аделия Петросян. Чемпионку России легко представить в минималистичном платье-футляре, её полное доминирование в женском одиночном не может остаться незамеченным, а лёгкое пренебрежение некоторыми стереотипно женскими аспектами фигурного катания в виде страдательных страданий в пользу квадов и подчёркнуто спортивной хореографии делает Аделию идеальной кандидатурой для представления Givenchy.

Текст написан в соавторстве с Натальей Мезенцевой.