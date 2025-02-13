«Сил тем, кто поедет. Нужны стальные нервы!» Жук и Свинин — об Олимпиаде, судьях и очереди

Ирина Жук и Александр Свинин – одни из самых опытных, известных и успешных специалистов в российских танцах на льду. Почти за четверть века их тандем подготовил множество спортсменов самого высокого уровня. И что самое главное – процесс в их группе не останавливается, поскольку за ведущей парой всегда есть несколько молодых на перспективу, а за юниорами – отдельная группа детей на далёкое будущее.

«Чемпионат» встретился с Жук и Свининым после первенства России в Саранске, чтобы сверить часы – понять, как специалисты оценивают общий вектор развития своего вида спорта. И мы не ошиблись: изменения едва ли не тектонические. О том, как в прошлое уходит понятие «очереди», как теперь судят на российских и международных стартах, почему прекратился прогресс Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, а также о том, что ждёт российских фигуристов на Олимпиаде в Милане, читайте в большом интервью.

Всегда нужно видеть, что подготовили соперники

– Как вы оцените выступление Пестовой и Лагутова в Саранске?

Жук: Мы очень довольны, что удалось завершить соревнования с медалью. Сезон начался для ребят непросто, не все соревнования проходили гладко, случались ошибки. Ребята не показывали того катания, на которое мы рассчитывали. Наверное, это был какой-то переходный момент, поскольку в том году только вышли и сразу очень хорошо заявили о себе. В этом году стали брать на себя большую ответственность и в связи с этим — сильно волноваться. Иначе сложно объяснить причину ошибок.

К первенству России была серьёзная подготовка, насели на ребят конкретно. Особенно Александр Васильевич у нас придумал специальную схему, которая, к счастью, сработала. Очень довольны и результатом, и ребятами, тем как они выступили.

Свинин: Мы подсели на них именно перед первенством — и разница видна даже по баллам. До этого выступили на турнире в Москве, чтобы проверить, как всё прошло. И уже там был большой прогресс по баллам, что нас всех очень порадовало. Приятно, что все это заметили уже на первенстве.

– Если не секрет, что конкретно вы делали с ребятами перед первенством? В чём секрет успеха?

Жук: Это наше ноу-хау, пока не можем говорить. Иначе это уже не секрет будет.

Свинин: Если честно — ничего сверхъестественного. Чисто наша внутренняя кухня. Мы не хотим, чтобы и ребята знали об этом. Были определённые детали…

– Речь идёт о психологической подготовке?

Жук: Обо всём сразу.

Свинин: Когда идёт физическая подготовка, то вместе с ней идёт всегда бок о бок и психологическая. Ребята сразу чувствуют облегчение, им уже ничего не страшно, добавляется уверенность в себе.

Александр Свинин и Ирина Жук Фото: РИА Новости

– При этом Зоя и Сергей говорили после проката о волнении. Насколько это чувствовалось с вашей стороны и повлияло ли на результат?

Жук: Волнение есть у всех. Соревнования серьёзные, все ведут борьбу за высокие места, хотят попасть в сборную, на пьедестал. И, разумеется, это всё очень волнительно. Ребята испытывают свои нервы, и мы тоже. На наш взгляд ребята с волнением справились.

Свинин: Мы волновались за ритм-танец, первая программа – это всегда волнительно. Но справились ребята на ура. Отличные прибавки за GOE, хорошая техническая оценка была. Мы даже не ожидали, что так здорово будет. В произвольном, слава богу, выдержали свой уровень, не сломались.

Бывает такое, что, когда финишируешь после короткого танца на втором месте, думаешь, что можешь побороться за первое… И вот такие мысли — они часто сильно мешают. Надо свои силы грамотно рассчитывать. То, что они сделали – они сделали свой максимум.

Жук: Мы настраивали ребят так, что они ни с кем не соревнуются. Просто делают свою работу, чистые прокаты – а там уже как оценят судьи. Мыслей, что стоит побороться за место повыше, не было, вернее – мы их так прямо не озвучивали. Это могло только помешать.

Свинин: Надо делать то, что умеешь – и у них это получилось.

– Как в целом смотрите на итоги первенства России? Как вам общий уровень дуэтов?

Жук: Очень много интересных новых пар. Надо отдать должное судьям – всё справедливо. Как кто катался, так места и расставляли. Всё по делу, и это очень приятно.

Свинин: Уровень очень высокий. Если сравнивать с международными стартами, то в России очень много достойных и хороших пар.

Жук: У всех свои фишки, интересные программы. Все разные, и это видно, это чувствуется. Мы посмотрели почти все пары, особенно короткие танцы, и нам очень понравилось.

– Что-то наверняка почерпнули и для себя, наблюдая за конкурентами?

Жук: Разумеется. Всегда нужно видеть то, что подготовили соперники. Брать не худшее, а лучшее, вместе расти.

Леонтьева и Горелкин не опускают руки – и мы не опускаем

– Как оцените готовность Софьи Леонтьевой и Даниила Горелкина к финалу Гран-при в Красноярске?

Жук: Мы очень много работали, применяли в том числе и эти самые ноу-хау. Ребята хорошо справлялись, когда нас не было — работали по заданию, которое прописали. Всё понимают и идут на позитиве. В Красноярск едем с двумя дуэтами, будет ещё одна наша пара – Кузьмина/Студеникин. Есть конкуренция и на тренировках, что всем на пользу. Верим в лучшее.

Свинин: Не заглядываем вперёд, но надеемся, что всё пройдёт хорошо. Ребята хорошие, трудолюбивые. Главное – понимают, что это им самим надо, и знают, что делают.

Жук: Здорово, что у нас три пары катаются вместе. Две взрослые пары и Зоя с Сергеем. И Пестова с Лагутовым смотрят на взрослых товарищей и многое от них перенимают. Пусть танцы разные, но они видят уровень катания и тянутся к ним.

– Снятие трёх ведущих пар страны – вероятно, главных претендентов на медали – меняет расклады на турнир?

Жук: Это решение тренерских штабов этих пар. У Дэвида Нарижного операция, тут всё понятно, желаем только здоровья и скорейшего возвращения на лёд. Остальные пары решили не ехать по каким-то своим причинам, их выбор. Мы на это всё не смотрим, мы смотрим на себя. Готовимся как с ними, так и без них – на нас это не влияет.

– Неужели не появляются дополнительный азарт и мотивация? Шансы на медаль теперь более чем реальны?

Жук: Шанс на медаль всегда есть, всё зависит от проката. И приятно, что сейчас всё куда больше зависит от выступления на старте, пресловутую «очередь» потихоньку ломают. Больше спорта появляется, и это здорово. Растёт интерес у спортсменов, у тренеров и у зрителей. Не всё по накатанной идёт, а уже кто как откатает.

Свинин: Настраиваем ребят показать хороший прокат, сделать все элементы на максимум. И как показало первенство России, если ты всё сделаешь – получишь высокие баллы. Взрослые турниры в этом плане ничем не отличаются, место на пьедестале нужно заработать успешным прокатом.

Жук: Мало просто хорошо откатать – надо ещё и эмоции показать. Зажечь зал, зажечь судей. Чтобы всё сошлось – тогда будет результат.

– Первый взрослый сезон для Леонтьевой и Горелкина был неожиданно успешным. Сейчас будто бы наблюдается определённая стагнация. Это обманчивое впечатление?

Жук: Мы этого не видим. Давайте посмотрим объективно – появились новые пары, конкуренция выросла — и значительно. Пары достаточно сильные против нас, но мы в борьбе. И всё зависит от ребят: они растут, не опускают руки. И мы тоже руки не опускаем, а реально смотрим на вещи. Здорово, что есть конкуренция, этим мы только двигаем танцы вперёд. Будем бороться за своё место.

Свинин: Они молодые. И у них огромные перспективы впереди. Мы видим этот потенциал, знаем, на что они способны в будущем. Есть время и есть возможности.

Жук: А главное – есть голова и желание. Тянутся за ребятами и Кузьмина/Студеникин, нам нравится их развитие. Просто сейчас очень много пар. Не всегда надо смотреть на итоговые места, надо просто смотреть на перспективу. Кто работает, идёт вперёд – тот добивается результата.

Софья Леонтьева и Даниил Горелкин Фото: РИА Новости

– Дэвид Нарижный на чемпионате России в Омске ярко высказался касательно «очереди» в танцах, призвав «сломать это чёртово колесо». Вы с ним в этом плане согласны?

Жук: Мы считаем что нужно ломать «очередь» работой, своим катанием. Не говорить, а показывать на льду свой уровень.

– Танцы на льду часто уступали в зрительском интересе как раз из-за очевидной предсказуемости результата. В этом плане вы видите изменения?

Жук: Сейчас это уже не так. Всё зависит от проката, у всех есть шансы. Нам самим стало интересно за всем этим следить.

Свинин: Появилась реальная конкуренция, интрига.

– В чём ключевая причина такой плотной конкуренции? Высокий уровень молодых дуэтов или падение уровня лидеров прошлых лет?

Жук: Лидеры – они лидеры, но лёд скользкий. Сегодня ты лидер, а завтра – нет. Надо ещё прокатать здорово. Всё зависит от проката на конкретном старте.

Свинин: Всё-таки у нас индивидуальный вид спорта, не стоит обобщать. Если и говорить – то конкретно о персоналиях. Говорить, что все лидеры одномоментно стали хуже кататься, я бы точно не стал. Кто-то на каких-то стартах немного дал себе слабину, чем воспользовались молодые пары. Такое случается. Кто-то из юниоров, наоборот, очень здорово подготовился к конкретному старту, что позволило сделать шаг вперёд. В этом и заключается спортивная интрига. Говорить, что у нас есть одна пара, а за ней никого, больше не приходится. Теперь есть борьба.

Надо не бегать от тренера к тренеру, а искать проблемы в себе

– А как же быть с рейтингом и опытом? Не все согласны с тем, что приходят молодые и занимают чьи-то места…

Жук: Дерзкие молодые приходят и забирают своё. Но что в этом плохого? Мы за прокаты, за честный и справедливый подход ко всем. Нужно хорошо кататься и на каждом старте доказывать, что ты лучший и занимаешь своё место по праву. Не просто по накатанной стоять в очереди, а работать всем. Конкуренция — она всегда во благо, всех двигает вперёд.

Свинин: Танцы отличаются в этом плане от одиночного катания или парного, где можно прыгнуть намного больше и выйти в дамки. В нашем виде спорта в любом случае важны скатанность, опыт, матёрость. Которые вырабатываются со временем. И такого, чтобы юниорская пара выскочила сразу в лидеры по взрослым, в принципе не может быть, потому что они внутренне даже не понимают ещё, что от них вообще требуется. Когда выходят мастера, то сразу видно, что партнёр чувствует партнёршу спинным мозгом, что у них такая незримая связь. Поэтому в танцах в любом случае сразу достичь успеха будет архисложно.

Жук: Многое зависит ещё и от постановок. Заходят программы – не заходят. Судьям, зрителям. Это и момент удачи. Если постановка заходит — уже половина успеха в кармане. Катай чисто, судьям нравится – они и плюсуют.

– В этом плане важную роль занимает летняя подготовка? Слышал, что многие тренеры приглашают судей и технических специалистов на смотр постановок.

Свинин: Мы также всегда стараемся приглашать специалистов, которые высказывают своё мнение касательно той или иной постановки. Чтобы можно было, если что, внести корректировки.

Жук: На самом деле, мы вносим коррективы определённые в программы даже по ходу сезона, постоянно ищем идеал. Смотрим, что работает, а что нет. Одно дело — катать кусками, другое дело — целиком и на соревнованиях. Там вылезает всё – и слабое, и сильное. Приезжаем затем домой, разговариваем и решаем, что переделать. Так многие тренерские штабы работают.

– Если не взять бо́льшим количеством прыжков, то за счёт чего молодой дуэт может обыграть матёрую пару?

Жук: Работой. Нужно больше работать, тренироваться. Но время в любом случае необходимо, где-то – удача. Многое зависит от анализа соревнований, выступлений, самостоятельной работы над ошибками.

Свинин: Стремиться выскочить из юниоров сразу на первые места по взрослым не всегда правильно. Нужно понимать, что предстоит набраться опыта, набить шишки, прежде чем подняться на верхушку. Смотреть по сторонам и учиться у лучших.

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– Самый яркий прецедент, когда молодая пара практически сразу стала лучшей в мире, – Пападакис и Сизерон?

Жук: Нет, Вирту/Моир. Пападакис и Сизерон были на первом своём чемпионате Европы на 15-м месте. А вот канадцы только вышли из юниоров и стали шестыми на взрослом чемпионате мира. Таких прецедентов я не видела ни до, ни после. Это было феноменально – так резко взлететь.

– В чём тогда был феномен Тессы и Скотта?

Жук: Они были настолько скатанны, что возраст не чувствовался. И тут, опять же, опыт, ребята катаются вместе с шести лет. Уникальные люди.

Свинин: Они понимали друг друга с полуслова и здорово работали.

– Получается, секрет успеха в танцах – найти своего партнёра, ждать и верить? А не менять их как перчатки едва ли не каждый сезон…

Жук: И не бегать от тренера к тренеру. Искать проблемы в себе.

Свинин: Есть люди, которые таким образом ищут оправдание своим ошибкам и неудачам. Якобы виноваты тренер, партнёр, партнёрша. Надо спокойно работать и доверять своей команде.

– В последних двух сезонах в российских танцах была настоящая чехарда с этими переходами, если не Санта-Барбара. Сейчас всё более-менее устаканилось?

Жук: Хочется сказать, что давно не помню таких ощущений как на ЧР в Омске – чтобы все 15 пар были интересными. Любую разминку взять — у каждого дуэта своё лицо. Поразительно. А ведь ещё и не все хорошие дуэты попали на турнир. Конкуренция толкает вперёд умных ребят. А не очень умных заставляет опускать руки. Первым парнем на деревне быть не стоит, надо работать в конкуренции.

Напрягали все эти истории, когда партнёр с партнёршей попробовали себя буквально на нескольких стартах, не отработали вместе и полугода – как уже искали что-то новое. Это же ненормально.

Мне кажется, проблема была в том, что со всеми этими санкциями и изоляцией не у всех психика даже выдерживала. Скучно было людям. А надо просто работать по совести. Делать своё дело – и всё разрулится.

На чемпионате Европы ведущие пары получали базовый уровень – прощать никому не стали

– Любимое дело многих спортсменов и тем более болельщиков – сравнивать оценки на российских турнирах и на международных. В этом плане здорово, что инфляция баллов приостановилась и мы видим чуть более реальную картину происходящего на льду?

Жук: Понятно всё будет только тогда, когда мы столкнёмся с иностранными парами на одном льду.

– Вы следите за международными стартами?

Жук: Разумеется. Недавно смотрели как раз чемпионат Европы, всех почти пересмотрели. Ребята тоже у нас смотрят – это их желание.

Свинин: Обсуждаем потом, спрашиваем мнение, кто кому понравился. Смотрим, анализируем, делаем выводы для себя. Оцениваем, какая пара лучше, какая чуть хуже. Насколько можно самим сделать лучше и за счёт чего. Следим за общими тенденциями. Нужно смотреть за тем, что происходит в мире.

– И какие вы видите общие тенденции в танцах?

Жук: Идёт поиск определённого баланса между техникой и артистизмом.

Свинин: Мне кажется, начали кататься более раскованно, на скорости. Появилось больше эмоциональности. Меньше медленных программ под монотонную музыку, хотя всё ещё встречаются. Но общий вектор идёт к тому, что больше драйва. Для зрителя это явный плюс. Нюанс ещё и в том, что тема ритм-танца у нас достаточно энергичная с 50-ми и 60-ми. Но и по произвольным видно, как изменились постановки. Смотрят на чистоту программы, исполнения элементов. В итоге, даже если был не самый высокий уровень, многое можно покрывать надбавками.

Жук: Все видят что цена ошибки возросла, при этом нужно быть раскованным, чтобы покорить зрителей и судей. В этом и заключается мастерство лучших пар мира. Не все с этим справляются, но кто справляется – тот и побеждает.

– Как раз таки вся первая половина сезона – это какой-то фестиваль ошибок на крупных международных стартах. Поражения титулованных пар – это как раз смена вектора судейства? Больше никому ничего не прощают.

Жук: Абсолютно правильный подход.

Свинин: На чемпионате Европы ведущие пары спокойно получали первые уровни, базовый уровень. И это тоже показатель. Все стремились катать открыто, энергично, что порой приводило к огрехам – и прощать никому ничего не стали.

– За этим растут интрига и интерес? Редкий случай, когда нельзя сказать, какая пара ведущая перед Олимпиадой.

Жук: Разумеется. В Милане будет очень интересно – есть и хозяева итальянцы, и канадцы, и американцы, интрига серьёзная. Очень понравились в этом сезоне французы Лопарева и Бриссо. Обе постановки необычные, яркие. И ребята чисто катаются, уверенно.

Естественный процесс – есть ведущая пара, основной упор на неё, за ней подрастает вторая следом

– Как вам Дэвис и Смолкин в этом сезоне? Возникает впечатление, что остановились в развитии и стоят на месте.

Жук: Диана с Глебом поменяли тренерский штаб. И это непросто. Они молодцы, работают, но нужно время, чтобы привыкнуть к новым условиям. Нужно смотреть не на места, а на то, что они делают. Наивно ждать сразу результат, в Монреале много пар, надо встроиться в эту систему. Со временем всё будет. Тренеры Монреаля тоже не волшебники, надо работать. И у них почти 30 пар катается.

Свинин: Тренерам нужно время, чтобы проанализировать, какие у дуэта есть преимущества и недостатки. Нюансов много.

– Ваш стиль – выбрать первую пару и основные силы бросить на неё. А как работать в такой группе, как Монреаль, где сразу с десяток претендентов на медали ЧМ?

Жук: У них и тренеров много. Три катка, 14 специалистов – у нас банально нет таких ресурсов. Нас всего трое, помимо меня и Александра, с недавних пор активно работает с нами ещё Анастасия Шпилевая. Большая молодец, растёт как специалист на глазах. При этом я бы не сказала, что мы сейчас, например, упираемся только в Леонтьеву и Горелкина. Они наша ведущая пара, но и другим мы уделяем много времени и внимания.

Свинин: Это естественный процесс – есть ведущая пара, основной упор идёт на неё. А за ней следом подрастают вторая, третья, наступает время, и им тоже перетекает внимание. Касательно постановок – ко всем относимся с душой, стараемся выжать максимум из ребят. Знаем, у кого какие возможности.

Жук: Есть ещё и детская группа, там также много дуэтов интересных. Мы всегда работали вдолгую, на перспективу. Не так, чтобы сливки снимать с готового, а выращиваем своих спортсменов.

– С детьми в основном работает Анастасия Шпилевая?

Жук: Настя много что делает, она сейчас и со старшими работает вместе с нами. Наша ученица. И мы рады, что она снова с нами.

– Здорово, когда бывшие ученики находят себе место в команде уже в новом качестве. Получается, все былые обиды забыты?

Жук: Настя уходила от нас, но ничего страшного, такое случается. Потом Настя пришла к нам, мы поговорили, взяли её на работу. Она нам доверяет, мы ей доверяем.

Свинин: Удобно, когда человек, который понимает нас, работает, не нужно уже объяснять общую систему.

– Других бывших учеников и учениц не приглашали в тренеры?

Жук: Пытались.

Свинин: Недавно встречались с Игорем Еремёнко. Он заходил к нам на каток вместе с Гришей Смирновым. Однако он уезжает в Америку, выбрал другой жизненный путь. Гриша ушёл в бизнес. Но здорово, что на человеческом уровне сохраняем контакт.

Жук: С удовольствием взяли бы к нам, но тренерская работа – она не для всех. Нервная, тяжёлая. Не всегда благодарная. Навязывать никому не хотим.

Кто бы ни поехал – на Олимпиаде нужны будут стальные нервы. Но надо бороться!

– Леонтьева и Горелкин в прошлом году готовились к выступлению на турнире шоу-программ «Русский вызов», однако в последний момент не попали в число участников. Планируете наверстать упущенное?

Жук: Немного другой номер готовили, он не прошёл. Потом за неделю поставили другой, возможно, уже слишком поздно было. Хотим выступить, разумеется, и сейчас, ждём ответ от Первого канала. Заявку мы подали.

– Насколько вы вкладываетесь в подобные старты, в шоу, в показательные выступления? К примеру, обсуждения вызвал показательный Софьи и Даниила на ЧР-2025 с Евгением Семененко.

Жук: Это Семененко пригласил ребят, это были его желание и его идея. Здорово, они молодые, придумали что-то. С Алексеем Николаевичем Мишиным вместе обсудили детали, проработали номер. Нам понравилось, мы были довольны – лишний раз покататься для зрителей. Они с Евгением дружат, поэтому почему нет? Мы относимся к показательным номерам серьёзно, потому что это заход на зрителя. Прощупать почву — что нравится, что не нравится. Развитие ребят, разные темы пробуем. Перебарщивать с этим нельзя, но вот когда дозированно – только в плюс. Снять напряжение.

– Уже чувствуется это напряжение? Новости о допуске к олимпийской квалификации сильно подогрели.

Жук: Мы надеемся, что допустят. Как это всё будет выглядеть – пока не понимаем. Будет понятно ближе к сентябрю, какие-то конкретные детали, хотя нам в любом случае пока ничего не светит в этом плане. Мы смотрим в будущее, на Олимпиаду-2030. Дай бог, чтобы хоть кого-то выпустили, это будет здорово для всех. И сил тем, кто поедет, это будет очень сложно. Нужно будет очень здорово кататься.

– Поддерживаете Степанову и Букина? Пусть они и в другом тренерском штабе, но наверняка осталось много тёплых чувств к ним…

Жук: Разумеется, мы желаем им только удачи.

Свинин: Это наши спортсмены, столько лет работали с нами. Хочется, чтобы всё получилось, чтобы итог многолетней работы, в том числе и нашей, дал результат. Олимпиада будет тяжёлая, во-первых, отбор, потом не будет судей, поддержки…

Иван Букин и Александра Степанова Фото: РИА Новости

– Степанова и Букин — безальтернативные претенденты на олимпийскую квоту?

Жук: По матёрости, разумеется. Самые титулованные, опытные. Известные в том числе и на международном уровне. Но решать будет начальство. В танцах на льду ребятам будет сложнее всего без поддержки, в одиночном катании и в парах можно хотя бы за счёт контента себя показать, а в танцах — как карта ляжет.

И пары на Западе неплохие, надо помнить об этом. Пропуск трёх сезонов – это и волнение, ехать сразу на самый главный старт. Стальные нервы нужны будут. Но надо бороться! В любом случае. А мы об этой Олимпиаде не думаем, работаем на следующий олимпийский цикл.