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Финал Гран-при России по фигурному катанию в Омске: Бойкова/Козловский, Дикиджи, Семененко — лайв, онлайн, текстовая трансляция

Как кончится дуэль Мишиной/Галлямова с Бойковой/Козловским и кто из мужчин будет лидером?
Екатерина Авдонина Рустам Имамов
,
Мишина/Галлямов и Бойкова/Козловский
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Следим за первым днём финала Гран-при России.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Стартует второй по значимости турнир в российском фигурном катании — финал Гран-при. В итоговый список попали фигуристы, которые успешнее других выступали на этапах серии и лучше показали себя на чемпионате России в Омске. Были некоторые трудности с регламентом финала, который внезапно изменился по ходу сезона. И из-за этого два фигуриста лишились права выступить в Красноярске. Но это, как говорится, уже совсем другая история.

В первый соревновательный день в дело вступают спортивные пары и мужчины, которые покажут свои короткие программы. В парном турнире основное внимание приковано, конечно же, к очередной дуэли двух топовых пар: Мишина/Галлямов и Бойкова/Козловский. Три из трёх стартов текущего сезона остались за Анастасией и Александром. Однако Александре и Дмитрию дважды удалось оказаться выше своих принципиальных соперников по короткой программе. И не исключено, что это может случиться вновь.

А вот в мужском турнире делать какие-то прогнозы очень трудно. Из 12 участников бо́льшая половина имеет вполне реальные шансы на попадание в тройку сильнейших при чистом исполнении программ. А за победу и вовсе развернётся нешуточная борьба, ведь финал Гран-при также учитывается при выборе кандидатуры на отбор Олимпиады-2026. Лидером текущего сезона является Владислав Дикиджи, который победил на всех турнирах, в которых принимал участие. Но сместить его с лидерских позиций вполне могут Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Дмитрий Алиев, Глеб Лутфуллин, Пётр Гуменник… Однако в мужском турнире многое будет зависеть от чистоты прокатов. И это важнее всего.

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Новости. Фигурное катание
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