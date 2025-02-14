Сможет ли Кондратюк удержать лидерство? Live второго дня финала Гран-при России

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Во второй соревновательный день финала Гран-при мужчины разыграют первый комплект медалей, а танцоры и женщины покажут свои короткие программы. Интриги будут в каждой из дисциплин.

Среди мужчин лидирует Марк Кондратюк, набравший 104,70 балла. Однако в короткой программе ещё два фигуриста пробили отметку в 100 баллов: это Пётр Гуменник и Евгений Семененко. Но и не стоит сбрасывать со счетов Владислава Дикиджи, который пока идёт четвёртым.

В танцах на льду снялись три ведущих дуэта, поэтому бороться за победу будут уже совсем другие пары. Санкт-петербургский дуэт Миронова/Устенко в текущем сезоне сумел сильно прибавить в катании после сборов в США. А Кагановская/Некрасов и Пасечник/Чиризано только учатся понимать друг друга. Ритм-танец станет показательным: чьи чемпионские претензии откажутся более весомыми.

Женское одиночное катание в последнее время не отличается большими интригами. Есть явный лидер — и это Аделия Петросян. И в финале Гран-при никаких сюрпризов не ожидается. Скорее всего, ученица Тутберидзе и в Красноярске будет на голову сильнее всех и в очередной раз подтвердит свои олимпийские претензии. Но вот вопрос остальных двух призовых мест остаётся открытым, так как за медали будут бороться сразу несколько фигуристок.