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Финал Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске:, Семененко, Кондратюк, Петросян — лайв, онлайн, текстовая трансляция

Кагановская/Некрасов сохранят лидерство, Петросян заберёт победу себе? Live 3-го дня ФГПР
Екатерина Авдонина Соня Касаткина
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Кагановская/Некрасов и Петросян
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Заключительный соревновательный день.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В Красноярске подходит к своему логическому завершению финал Гран-при России. Мужчины в упорной борьбе разыграли первый комплект, теперь настал черёд для других дисциплин.

В парном катании, кажется, никто не сможет отнять победу у Мишиной и Галлямова. А вот судьба двух других комплектов медалей остаётся загадкой. На пьедестал претендуют Хабибуллина/Княжук, Мухортова/Евгеньев и, внезапно, Бойкова/Козловский. Последние привыкли бороться за победу, но сейчас переживают не лучшие времена. Поэтому Александре и Дмитрию будет крайне важно зацепиться за медали.

В танцевальном турнире ожидаемо захватили лидерство ученики Анжелики Крыловой – Кагановская/Некрасов и Пасечник/Чиризано. Тройку замыкают петербуржцы Миронова/Устенко. Между парами всего два балла, так что в случае ошибки кого-либо из дуэтов расстановка сил может поменяться. Однако пока к победе ближе всех Василиса и Максим.

Неожиданно образовалась интрига в женском одиночном катании: стабильная Петросян внезапно упала с тройного акселя и уступила первые две строчки Софье Муравьёвой и Алине Горбачёвой. Случившееся реально нонсенс: Аделия не выиграла короткую программу на соревнованиях впервые с октября 2023 года. Но бить тревогу рано.

В произвольной фигуристка вполне способна отыграть 1,1 балла у своих соперниц за счёт четверных прыжков и тройного акселя. Противопоставить ей что-либо способны Горбачёва (четверной сальхов), Муравьёва (тройной аксель) и Акатьева (четверной тулуп). Так что по зрелищности женский турнир в этот раз должен получиться достаточно сильным.

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Новости. Фигурное катание
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