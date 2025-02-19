«У меня есть кандидат — Кондратюк». Леонова — об итогах финала Гран-при и Олимпиаде

На днях завершился последний крупный старт сезона в российском фигурном катании – финал Гран-при России. Турнир имел особое значение, поскольку стоял в календаре последним непосредственно перед дедлайном по формированию заявки для участия в олимпийской квалификации. Чиновники из Федерации фигурного катания России примут итоговое решение, кого отправить сначала в Пекин — добывать лицензию на Игры, а следом и в Милан, глядя на итоги этого турнира. Вице-чемпионка мира Алёна Леонова в интервью «Чемпионату» обсудила результаты финала Гран-при и высказала своё мнение касательно будущей олимпийской сборной.

Нет такого, что Петросян непобедима

– Для начала хочется спросить про Аделию Петросян. Две подряд ошибки на тройном акселе, причём в произвольной перекидной вместо тройного прыжка. Стоит ли бить тревогу?

– Бывает такое. Она делала аксель стабильно весь сезон, а тут вот такое случилось. Мне кажется, ничего страшного. Кто знает, может, так и должно было быть… Она в любом случае прекрасная фигуристка, которая владеет к тому же ещё и четверным тулупом, вставляет его в программу. Поэтому отсутствие акселя ей сейчас никак не мешает.

– Есть мнение, что технический контент Петросян, в принципе, сейчас избыточен, учитывая падение общего технического уровня у девушек. Вы с этим не согласны?

– Почему же, у неё хороший контент, чтобы быть на голову выше. Упрощать его не нужно. Если получается выкатывать такой набор – нужно продолжать это делать, а не смотреть на остальных.

Аделия Петросян Фото: РИА Новости

– Сомнений в её лидерском статусе по итогам финала Гран-при не появилось?

– Никаких. Их не было и по ходу сезона. Аделия – наш явный первый номер. И она должна ехать на Олимпиаду, здесь всё вполне очевидно.

– В таком случае обозначалась битва за позицию запасной. Её выиграла Алина Горбачёва?

– Она и на чемпионате России показала неплохой результат, заняла тогда третье место. И в целом выглядит по сезону стабильно, катает уверенно. У неё добавились ультра-си, она прыгает два четверных сальхова, пусть не всегда удаётся делать их чисто. Когда есть хотя бы один элемент ультра-си в кармане, ты всегда будешь иметь шансы на высокие места. В том числе на статус запасной в олимпийской квалификации, почему нет?

– Нужно ли в таком случае Горбачёвой усложняться в дальнейшем, чтобы попробовать догнать Петросян?

– Она может быть ещё сильнее. Мы ждём от неё чистую произвольную с двумя сальховами. Не знаю, какие ещё прыжки она изучает. Наверняка её тренеры думают над усилением контента. Нет такого, что Петросян непобедима – тут разные могут быть сценарии. Это спорт, и ситуация в короткой программе многое показала. Если ты катаешь плюс-минус хотя бы сравнимый контент, то уже можешь на равных соперничать. Это мотивация работать дальше.

Фролова пытается делать четверной тулуп

– В короткой программе здорово себя показала Софья Муравьёва. Однако тройной аксель мы так и не увидели – без него Муравьёва не сможет бороться за медали?

– Почему же? Фролова смогла забраться на третью строчку, хотя у неё нет элементов ультра-си. Она всё сделала идеально чисто, и её хорошо оценили.

– То есть Софье нужно было делать ставку на чистое исполнение программ? Складывалось впечатление, что она всё-таки думала о тройном акселе.

– Наверняка, иначе трудно понять, зачем ставить двойной аксель первым элементом. Чтобы при текущей конкуренции оставаться в тройке, Софье нужно было рисковать. Мы уже видели по ходу сезона тройной аксель от Муравьёвой на чемпионате России по прыжкам. Это был хороший, уверенный прыжок. Почему не увидели в финале Гран-при – загадка. Это знают только сам спортсмен и её тренер.

Анна Фролова Фото: РИА Новости

– Тем не менее общее впечатление от её выступления скорее позитивное?

– Безусловно. Я с огромным удовольствием посмотрела короткую программу. Мне очень понравилось, что было доделано до конца каждое движение. Иногда ты зацикливаешься только на элементах – прыжки, вращения, дорожка шагов, пытаешься максимально именно их отработать. А тут было видно, что она делает просто всё.

Всё, что можно, у неё есть: связки, вся хореография, она отдавалась просто на все 100%. Нигде не отдыхала, не дала себе слабину. Но хочется увидеть цепкость, чтобы запала хватало на обе программы. Произвольная была уже без такого настроения. Первое место после короткой само по себе давит, к тому же она знала, как откатали другие девушки. Это тоже давит. Быть лидером после короткой надо уметь. Обидно, что мелкие ошибки не позволили попасть даже в тройку.

– При этом в тройку сильнейших попала Анна Фролова. Это торжество эстетики в фигурном катании? На пьедестале спортсменка без ультра-си.

– Это победа хорошего женского зрелого одиночного. Она показывала такой уровень на протяжении всего сезона. На чемпионате России были лишние нервы, прокаты не такие раскованные, и это сказалось на оценках. В Красноярске удалось отпустить немножко себя и откатать в удовольствие. Я видела по ходу программы, как она просто кайфует. И за этим было очень приятно следить.

Неправильно говорить, что Фролова – спортсменка без ультра-си. Я была на её тренировках, она пытается делать четверной тулуп. Настрой был такой, поэтому всё возможно. Она ещё нас удивит, сама тоже понимает, что нужно усиливаться. Понятно, что это редкость, когда спортсменки учат четверные прыжки в зрелом возрасте, но я верю в Аню.

Софья Акатьева Фото: РИА Новости

Акатьевой нужно совладать с нервами

– Софья Акатьева вновь не смогла показать свой высокий уровень. Прежняя Акатьева навсегда осталась в прошлом?

– Ей сложно, она сильно поменялась за эти два сезона. Перед нами уже совсем другой человек. Так что надо свыкнуться, возвращать четверной тулуп, который она делает на тренировках. Но она очень красивая спортсменка, за ней приятно следить. Важно теперь совладать с нервами и поработать с техникой. Рано судить о чём-то конкретно, кому-то нужно больше времени, кому-то меньше. Она столько времени провела без соревнований, так что нужно подождать. Уверена, за лето она как-то найдёт себя и в сентябре выйдет уже совсем в другом настроении.

– Возможно, пора искать новый стиль? Часто можно было услышать мнение, что Акатьева – это техничная фигуристка без второй оценки. И тут она остаётся без четверных…

– Я не соглашусь с этим, у неё очень хорошее катание. И с точки зрения эстетики сейчас Соня мне нравится гораздо больше, когда нет всей этой беготни за четверными. Могу сравнить её с Аней Фроловой: как по мне, Акатьева сейчас может наравне соревноваться с ней по второй оценке. Разумеется, при чистом исполнении, при «вылизанности» программ. Вполне-вполне. Надо найти баланс, вернуть один стабильный четверной. Это уже будет очень хорошо и сделает Софью конкурентоспособной. Или [надо вернуть] тройной аксель, который она пробовала в Красноярске.

– Дарья Садкова ярко заявила о себе на чемпионате России в декабре, а сейчас выступила неудачно. Не справилась с нервами?

– Может, и так. Много думала о том, что её рассматривают в качестве запасной на Олимпиаду теперь, что появились шансы… Но пока рановато ей об этом задумываться. Надо выходить и показывать чистое, стабильное катание всегда. Чтобы не было такого, что хорошие выступления через раз, через старт. Этот сезон для неё – американские горки. Получается, сама себя не может грамотно настроить, в нашем виде спорта такое не приветствуется. А нужно всё делать, как Анастасия Мишина с Александром Галлямовым – всегда и везде.

Противостояния между Мишиной/Галлямовым и Бойковой/Козловским не случилось

– Мишина и Галлямов продолжают свою победную серию. Глядя на их прокаты, не было ни тени сомнений в успехе?

– Никаких. На их прокаты смотришь уже просто из желания насладиться выступлением. Есть спортсмены, в которых заранее уверен: Загитова, например, когда выступала на Олимпиаде – в ней была полная уверенность. Медведева в своё время, когда выступала и везде побеждала. На неё просто смотришь и наслаждаешься, не переживаешь за результат. Знаешь, что всё сделает. Мишина и Галлямов – из той же лиги.

– При этом сезон в парном катании раскручивали как противостояние Мишиной и Галлямова с Бойковой и Козловским, а в итоге…

– В итоге никакого противостояния и не было. Вообще ничего не случилось.

– В чём, на ваш взгляд, основная причина?

– Не знаю, что творится с ребятами. Понимаю момент притирки к новому тренерскому штабу, но должны быть какие-то границы. Она не может так долго продолжаться, здесь уже, наверное, какой-то психологический аспект играет роль. Надо с этим что-то делать, поскольку пара действительно хорошая. Они спокойно могли быть вторым номером. И как минимум соперничать с Мишиной/Галлямовым, где-то побеждать, где-то уступать, но хотя бы быть в этой борьбе.

Сейчас мы её не увидели. Поражение за поражением, главное – прокаты не убеждают от слова совсем. Не было ни одного чистого проката произвольной, только хорошая короткая. В произвольной регулярно случались ошибки, а потом проблемы появились и в короткой программе. Очень жаль, что такая пара никак не может собраться.

Александра Бойкова/Дмитрий Козловский Фото: РИА Новости

– И всё-таки крест рано на них ставить?

– Конечно. Это момент какой-то перезагрузки карьеры, вопрос – сколько он будет длиться. Но она должна когда-то наступить.

– Из приятных моментов – выступление Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжука. Они смогут навязать борьбу Мишиной и Галлямову при дальнейшем прогрессе?

– В принципе, да. Но сами программы у ребят ещё не доведены до такого лоска. Идёт больший упор на прыжки, но они серьёзные – и лутц прыгают, и риттбергер. Это на уровень выше. И если они всё это будут собирать и делать стабильно старт за стартом, а к тому же ещё прибавят немножко в мастерстве катания — это будет уже следующий этап. Как минимум будут дышать в спину. К тому же есть планы на четверной подкрут, это всё – усиление.

– Как оцените перспективы Анастасии Мухортовой и Дмитрия Евгеньева?

– Мне так жалко их! Обидно, как за себя. Очень хочу, чтобы они взобрались на пьедестал большого турнира, пока что это едва ли не самая недооценённая пара. При этом она недооценена во многом из-за них самих. Они сами регулярно допускают какие-то непонятные ошибки. Казалось бы, выходи и делай всё чисто — и ты в тройке.

Они реальные претенденты на самые высокие места, на мой взгляд, всё очень классно. Короткая – вообще до мурашек. А вот произвольная в этом сезоне вообще не клеится. Ребята отличные, так что не скажешь, что у нас за лидерами нет никого, нет парного катания. Есть сильные дуэты, и они ещё будут дальше расти и развиваться.

– Насколько интересным получился танцевальный турнир, с учётом того, что снялась вся призовая тройка чемпионата России?

– Если честно, практически за танцами поэтому и не следила. Но мне нравятся и наши молодые дуэты, особенно Василиса с Максимом. У Кагановской/Некрасова большое будущее. Здорово, что всем выдался такой удивительный шанс побывать на пьедестале, почувствовать себя победителями и призёрами. Это наш ближайший резерв. Удивили Щербакова/Гончаров: их точно мало кто ожидал увидеть в тройке. Но ребята классные, их много хвалят и по делу, свежая кровь.

– Кагановская/Некрасов – это про будущее или про здесь и сейчас? О них много говорят и в контексте олимпийского отбора, в качестве запасных.

– А почему не Хавронина/Нарижный? Пока что Василиса с Максимом при всём уважении до уровня Ирины и Дэвида не дотянули. Если не будет проблем со здоровьем и всё сложится – стоит заявить скорее Хавронину и Нарижного. Они классом пока что выше. У Василисы и Максима ещё будет своя Олимпиада, я бы тут не переживала.

– Дарио Чиризано и Елизавета Пасечник немного удивили сверхуверенностью в себе, когда Дарио заявил журналистам, что был уверен в успехе своего нового дуэта в первом же совместном сезоне. Такой настрой не мешает?

– Если ты так чувствуешь, видишь силы в себе – это только помогает. Ребята хотят побеждать и идут к результату.

Дикиджи – поцелованный богом. Но пока что нашим лидерам всё-таки уступает

– Наиболее напряжённые соревнования получились у мужчин?

– Я в полном восторге. Когда включила вчера Гуменника, с трудом сдерживала эмоции. Это был какой-то космос. Мы раньше так говорили про Нэйтана Чена и Илью Малинина, а сейчас я бы даже как-то вровень их поставила, почему нет?

– То есть вас не удивили рекордно высокие оценки? Даже сам Пётр не ожидал такой щедрости от судей.

– Так хорошо же, что поощрили за отличный прокат. Почему нет. Он заслужил эти оценки.

– Есть педагогический и стратегический момент – ставить баллы с прицелом на будущие международные старты, чтобы соотносить с внешним миром и не зазнаваться. Не будет розовых очков?

– Не думаю, что Петя теперь после этого старта у себя в голове будет называть себя вторым Юдзуру Ханю. Он же понимает реальность. Даже и цифры эти держать в уме не будет, он знает, что чисто откатал, всё сделал – этого достаточно. Прокат был хороший.

– И всё-таки не каждый день увидишь 314 баллов. Это важная веха?

– Определённо, ведь если так подумать, Марк Кондратюк даже без падения, скорее всего, Петру бы уступил. Отрыв безумный, тут и пять четверных бы не спасли. Петру всё оценили и заплюсовали по полной программе, в то время как у Марка немного другие прыжки, их так щедро при всём желании не заплюсуешь. У него такой стиль, на зубах просто выстоять, додержать, не упасть. На характере, на морально-волевых. Техника у них отличается.

И всё же Марк тоже большой молодец, за него можно только порадоваться. Вспоминая, как он провёл начало сезона – всё вообще круто. Не получилось себя показать только на чемпионате России, зато здесь на финале Гран-при реабилитировался. Так-то и в Омске он точно мог бороться за тройку, но получилось так, что заболел за пару дней до старта.

Марк Кондратюк Фото: РИА Новости

– При этом у Гуменника по ходу сезона были проблемы с недокрутами. Это не фатальный недостаток по технике?

– Нет, конечно, нет. Вот вам живой пример. Видно, как человек поработал над ними, здорово наблюдать прогресс такой по ходу сезона. И программа выглядит лучше теперь. Должна быть работа. Есть, конечно, ребята, которые умеют приземляться в недокрут. Это, в свою очередь, тоже навык, приземлить такой прыжок, не упасть с него, спасти. И после этого сделать чисто бывает труднее, нужно кардинально менять технику. В результате недокручивать становится удобнее. Такие спортсмены встречаются, но Петя поработал над этим нюансом.

– Чемпион России Владислав Дикиджи только на четвёртом месте. Чего ему не хватило?

– Наверное, какого-то опыта. Для меня призовая тройка органична и понятна. Но как я не завидую теперь всем этим людям, которые будут выбирать кто поедет на Олимпиаду у мужчин… В Омске выиграл Дикиджи, в Красноярске победил Гуменник, у Кондратюка больше всего опыта на международном уровне… И что перевесит, как тут выбирать?

Влад тоже хороший парень, но пока что он не Гуменник, не Семененко, не Кондратюк, немного им уступает. Опять же – на мой взгляд. Не хочу никого обижать, поцелованный богом можно сказать, с четверным акселем человек! Достаточно стабильный, стрессоустойчивый — что важно. Но вот в плане соревновательного момента я среди этих ребят его пока не вижу.

– То есть выбирать кандидата на Олимпиаду вы предлагаете из призовой тройки Красноярска?

– У меня есть даже конкретный кандидат – Кондратюк. У него есть стабильность, Марк скорее чисто катает, срывов не так много. Во-вторых, опыт. Он показывает, что в нужный момент умеет собираться. И по сложности контента тоже подходит. Петя тоже подходит, но буквально одним голосом Марк в моей голове перевешивает, потому что он уже был на Олимпиаде. И его хорошо знают международные судьи.

– Но есть ведь ещё неспортивные факторы. Школа ЦСКА не будет сдерживающим фактором?

– Там столько ещё этих разных нюансов и подковёрных игр… Но уже как будет — так будет. Любой из топ-5 у мужчин так или иначе сможет достойно представить нашу страну на Играх. Удивили, например, Игнатов и Лутфуллин — ребята тоже всё сделали. Макар вернулся из Дубая, сорвался и приехал с новым четверным. Это цепляет, вызывает уважение.

– Время Дмитрия Алиева уже прошло или мы ещё сможем увидеть его на высоких местах?

– Я только хочу пожелать ему здоровья, чтобы организма хватило на все его планы. Знаю, какая серьёзная травма, поэтому буду сваливать на неё. Я знаю, что, когда у него всё в порядке, он может многое.