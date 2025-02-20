Валиева встречается с 31-летним хоккеистом? А Аверина и Соловьёв уже выбрали дату свадьбы

Одна из самых талантливых фигуристок современности Камила Валиева была вынуждена поставить соревновательный спорт на паузу — всё из-за дисквалификации. Зато свою личную жизнь спортсменка, похоже, наоборот, активно налаживает. 18-летнюю Камилу заподозрили в романе с 31-летним хоккеистом Никитой Нестеровым.

В то время как возможный роман Валиевой только зарождается, отношения другой громкой пары, гимнастки Дины Авериной и фигуриста Дмитрия Соловьёва, активно развиваются. Несколько дней назад они неожиданно для всех объявили о помолвке! Рассказываем подробности о самых ярких новоиспечённых парах российского спорта.

Валиева встречается с хоккеистом Нестеровым?

Российская фигуристка Камила Валиева обычно не радует своих поклонников новостями о личной жизни. Несколько лет назад ходили слухи о её возможном романе с известным певцом Ваней Дмитриенко. Тогда фигуристка снялась в его клипе, а после молодые люди посещали вместе несколько мероприятий.

Впоследствии в интервью каналу «Макарена» тиктокер сообщил, что такими публичными выходами в свет лишь хотел поддержать Камилу, которой было тяжело после ситуации с допинг-делом, и заявил, что между ними не было никаких романтических отношений. С тех пор поклонники ничего не знали о личной жизни именитой фигуристки.

Всё изменилось в декабре 2024 года, когда в Сети появились фотографии Камилы в кругу подруг — все они пары игроков хоккейных ЦСКА и «Динамо». Уже тогда начали ходить слухи, не встречается ли Валиева с одним из хоккеистов?

Камила Валиева в компании девушек хоккеистов из ЦСКА и «Динамо» Фото: Из личного архива lizamamik

В День всех влюблённых Камила опубликовала фото шикарного букета, который ей подарили, а также фото из ресторана. Внимательные подписчики заметили, что в заведении с точно таким же интерьером этот праздник отмечал 31-летний защитник ЦСКА Никита Нестеров. Вчера журналист Артур Хайруллин, специализирующийся на хоккейных инсайдах, сообщил, что Валиева действительно встречается с хоккеистом. Нестеров на 13 лет старше фигуристки. Он разведён и воспитывает двоих сыновей.

Камила Валиева и Никита Нестеров Фото: Из личных архивов Камилы Валиевой и Никиты Нестерова

На данный момент ни одна из сторон не подтверждала слухи об отношениях, однако поклонникам уже удалось найти несколько совместных фото и видео спортсменов с прогулок, из тренажерного зала и с хоккейной арены. Если новости подтвердятся, то хочется верить, что из-за новых отношений Валиева не откажется от своей мечты вернуться на соревновательный лёд. Её дисквалификация после проигранного допинг-дела заканчивается в декабре 2025 года, а к тренировкам она сможет приступить уже в октябре.

Дина Аверина выходит замуж за Соловьёва

Не успели поклонники порадоваться за счастливые отношения Дины Авериной и Дмитрия Соловьёва, которые нашли друг друга на съёмках «Ледникового периода», как фигурист уже сделал предложение возлюбленной. Это случилось 14 февраля, в День всех влюблённых.

«Ты сказала да! Я самый счастливый человек во всей вселенной! Люблю тебя, моё солнце», – отреагировал на согласие гимнастки на своей странице в социальных сетях Соловьёв.

«Первый раз отмечаю 14 февраля рядом с любимым человеком. Люблю тебя», – ответила на это Аверина.

Помолвочное кольцо Дины Авериной Фото: Из личного архива Дины Авериной

Через три дня пара уже выложила видео около ЗАГСа, радостно сообщив, что они выбрали дату регистрации брака (однако подписчикам раскрывать её пока не планируют). Казалось бы, всё случилось так быстро! Пара официально объявила о своих отношениях лишь в декабре, после окончания съёмок проекта «Ледниковый период», где они и познакомились.

Тогда на общем фото семьи Авериных с новогоднего отпуска внезапно появился и Дмитрий Соловьёв. Впоследствии пара вместе отдыхала в тёплых краях и на Байкале, появилась на обложке журнала «OK!», ходила на премьеры фильмов и сериалов, выставляла множество милых совместных фото с поцелуями и объятиями. И таким образом окончательно расставила все точки над i. А спустя некоторое время после начала отношений спортсмены уже готовы узаконить их!

Кстати, одним из первых с таким знаменательным событием Аверину и Соловьёва поздравил бессменный режиссер «Ледникового периода» Илья Авербух. В комментарии для matchtv.ru он сказал, что очень рад, что эти «два Д», как их называли с самого начала проекта, наконец-то соединились. Кажется, искру, которая зажглась между ребятами на проекте, замечали все.

Теперь Дина и Дмитрий являются ещё одним подтверждением того, что на «Ледниковом периоде» и правда можно найти свою любовь. И это доказывают истории множества участвовавших там пар.