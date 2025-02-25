В фигурке скоро полыхнёт. Кто поедет на олимпийский отбор? Выбор редакции «Чемпионата»

До дедлайна подачи списков кандидатов на поездку на отборочный турнир к Олимпиаде 2026 года остаются считаные дни. Федерации фигурного катания России придётся непросто, ведь отобрать лучших фигуристов, которые также подходят под критерии ISU, — задача со звёздочкой.

А ведь 100-процентных претендентов — не так много. Есть позиции, о которых споры ведутся как в профессиональной среде, так и в фанатской. Эксперты — бывшие и действующие фигуристы, тренеры, хореографы — высказывают своё мнение относительно «золотого» состава. Не остаются в стороне и представители СМИ — наши коллеги делают прогнозы, строят гипотезы, опровергают инсайды друг друга.

Отдел фигурного катания «Чемпионата» также решил принять участие в этой занимательной борьбе мнений и представил свой список идеальных кандидатов, которых очень хотелось бы видеть сначала на отборочном турнире, а затем и на Олимпиаде в Милане. Удивят ли вас их имена?

Основной состав сборной России на отборочный турнир по версии «Чемпионата» Фото: «Чемпионат»

Запасной состав сборной России на отборочный турнир по версии «Чемпионата» Фото: «Чемпионат»

У мужчин олимпийский опыт против самого сложного прыжка

Начнём, пожалуй, с самого ажиотажного вида — мужского одиночного, где, конечно же, мнения сильно разделились. Общими усилиями удалось прийти к единому знаменателю, но сразу оговоримся: выбирали между четырьмя фигуристами, каждый из которых по-своему достоин поездки на главный старт четырёхлетия.

Однако пока основным от нашей сборной должен поехать Евгений Семененко. Ученик Алексея Мишина — тот самый кандидат, у которого буквально нет слабых мест. Опыт выступления на Олимпиаде? Есть, и вполне удачный, если учесть, что в личном турнире Женя показал лучший результат среди россиян. В арсенале спортсмена многообразие элементов ультра-си, среди которых есть и старшие квады. Его программы не похожи на набор разрозненных прыжков — фигурист ежегодно поднимает планку, работая над уникальными постановками, в том числе с хореографами с мировым именем.

Ну а главное — у Семененко невероятная воля к борьбе. Речь даже не про стабильность (всё-таки часто Женя допускает «клюющие» выезды), а про то, как он на зубах вытягивает то, что идёт не по плану. Это качество — ключевое при выступлениях под огромным давлением, ведь именно оно позволяет добиваться результата, а с этим проблем у Семененко точно нет: за несколько сезонов у него не было серьёзных срывов, зато среди достижений — два золота национального чемпионата.

Владислав Дикиджи Фото: РИА Новости

Кто если не он? Ответ — наш уникальный технический гений Владислав Дикиджи, которого мы выбрали в качестве запасного. Воспитанник Олега Татаурова в этом сезоне показал себя во всей красе: золото чемпионата России, серебро чемпионата России по прыжкам, два золота этапов Гран-при России и лишь одна осечка — четвёртое место в финале Гран-при России с хорошими прокатами и очень сильными соперниками. Владу слегка помешала травма ноги, да и только.

Однако факт остаётся фактом — за два года он серьёзно вырос, а ведь, по словам Антона Сихарулидзе, именно за этот промежуток времени будут оценивать спортсменов. Дикиджи хорош тем, что не имеет трудностей с прыжками, он даже умудрился освоить аксель в 4,5 оборота. Конечно, ему не хватает опыта международных стартов, а значит, и авторитета перед судьями, которые точно «порежут» вторую оценку, но, стоит признать, что ни к кому из представителей нашей сборной не будет такой же лояльности, как перед отстранением.

Битва ультра-си у женщин — всё ради олимпийской медали

В роли основной редакция «Чемпионата» единогласно увидела Аделию Петросян. На данный момент это сильнейшая фигуристка России, в которой сочетаются техника и артистизм. Ученица Этери Тутберидзе — стабильный лидер последних двух сезонов, в арсенале которой есть ультра-си, с помощью которых она способна добывать медали в борьбе с зарубежными одиночницами. При этом Аделия выкладывается на максимум на хореографических элементах, следуя традициям представительниц «Хрустального». Это невероятно сбалансированная фигуристка, которая способна меняться, примеряя разные амплуа.

Подстраховать Петросян способна Алина Горбачёва, которой мы оставили место запасной. Подопечная Софьи Федченко практически отполировала четверной сальхов и идёт к тому, чтобы вставлять два квада в произвольной программе. Этого вполне достаточно, чтобы бороться за призовые места как на отборочном турнире, так и на самой Олимпиаде. Фигуристка также неплохо катит, круто вращается и не филонит на дорожках шагов. Если говорить о её спортивных кондициях, то они близки к идеалу.

В парах и танцах есть неоспоримые лидеры, а кто запасные?

В спортивных парах и танцах на льду нетрудно догадаться, кто должен войти в основу. Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Александра Степанова/Иван Букин — те фигуристы, которые по спортивному принципу должны ехать на отбор, чтобы впоследствии оказаться в Милане. Воспитанники Тамары Москвиной не проигрывают даже тогда, когда не в форме, — их уровень недосягаем, и в конкуренции с иностранными парами они способны забираться очень высоко.

Что же касается учеников Александра Жулина, то среди россиян они безоговорочно первые — самый скатанный дуэт с международным опытом, их помнят зарубежные судьи. Помешать Мишиной/Галлямову и Степановой/Букину могут только не слишком чёткие критерии отбора Международного союза конькобежцев. Но хочется надеяться, что встречи с президентом России и давняя история с недопуском Ивана Букина на Олимпиаду 2018 года не повлияют на решение ISU.

Хотя в случае чего у нас есть отличные замены в лице Александры Бойковой/Дмитрия Козловского и Ирины Хаврониной/Дэвида Нарижного. Последние события заставили всех сомневаться в учениках Этери Тутберидзе, ведь кризис Бойковой и Козловского виден всем, однако команда «Чемпионата» верит в то, что даже при затяжных трудностях эта пара всё равно лучше дерзких новичков, которым пока не хватает опыта, тем более международного. Саша и Дима — те фигуристы, которым очень важна мотивация для того, чтобы показывать качественный результат.

До объявления, что россиянам дан шанс выступить на главном старте четырёхлетия, спортсмены выступали, скажем так, в сберегательном режиме, что и приводило к ошибкам. Вероятно, как только перед глазами у них будет чёткая цель — они её будут добиваться всеми возможными способами. А вот в танцах обратная ситуация — необходимо давать дорогу молодым, лучшими среди которых являются Ира и Дэвид. Хавронина и Нарижный стабильно радуют яркими перформансами на льду, а отличное скольжение показывают оба фигуриста. И ведь они не стоят на месте и в это межсезонье отправятся в США, чтобы оттачивать навыки у выдающегося российского тренера Марины Зуевой. Им точно можно дать шанс показать себя.