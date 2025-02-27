«Не понимаю шумихи вокруг состава запаса на Олимпиаду». Яркая Елизавета Худайбердиева

Для танцевального дуэта Елизавета Худайбердиева/Егор Базин сезон завершился раньше: пара пропустила финал Гран-при. Вскоре появились новости о возможном завершении карьеры, которые Елизавета опровергла. На «Русский вызов» пара не попала, но в отпуск спортсмены пока не ушли. В подкасте «Ход коньком» Худайбердиева вместе с Екатериной Бобровой и Андреем Журанковым обсудила самые важные темы в российском фигурном катании, а также высказалась о необходимости профсоюза психологическо-стрессовой помощи. Самые яркие цитаты — в нашем материале.

О новых программах

«Пока… да нет, не то что в секрете. Пока к постановкам мы не приступали. Никаких идей, никаких программ у нас пока нет. Пока мы работаем, ездим по шоу, у нас пока закончился сезон. Мы думали о постановке только на «Русский вызов», и поэтому к программам пока не приступали, так как сезон, скажем так, в полной мере закончили только тогда, когда объявили списки участников. К сожалению, мы туда не попали».

О пропуске финала Гран-при России

«Очень-очень сложным был чемпионат России, и вообще первая половина сезона. В первую очередь, наверное, психологически и эмоционально было тяжело. И, наверное, уже в этот момент, когда откатали в Омске, понимали, что, скорее всего, не поедем на финал Гран-при. И после новогодних праздников сразу пришли в федерацию, написали заявление с просьбой снять нас с турнира.

Всё это согласовали с тренерами. Когда пришли поговорить с Александром Вячеславовичем, сказать ему о наших планах, он сказал: «Я тоже вот думаю, нужно ли ехать на турнир, потому что было же очень неожиданно то, что будет какой-то важный такой, суперважный турнир в сентябре месяце».

Действительно, нужно перестраивать подготовку, чтобы выйти в хорошую форму. Поэтому все, кто пишет, что Саша и Ваня ушли за год готовиться – ну, ничего смешного. Это серьёзный момент, ответственный период, и это абсолютно нормально. Мы приняли решение, что попросим разрешения не выступать, и федерация это согласовала».

О формировании состава на Олимпиаду

«Я просто не очень понимаю вообще всей шумихи вокруг состава запаса. Потому что все же понимают, как это будет работать: если, например, у нас отправляют заявку и основного кандидата одобряют, то запасной едет только в случае травмы основного — и это если запасного ещё одобрят. А если основного номера не одобряют, то не едет никто, то есть квоты не будет вообще: если по какой-то причине говорят, что он не согласован, то не едет никто. Это одна попытка, русская рулетка».

О возвращении россиян на международные турниры

«Я уверена, что в следующем сезоне полноценно — нет. Но у меня есть предчувствие. Оно ничем не подкреплено, у меня нет никакой информации, но у меня есть ощущение, что на «челленджеры», на «бэшки» нас пустят уже через год, после Олимпиады. Пройдёт Олимпиада, и нам скажут: «Выходите потихонечку, набирайте рейтинг». Гран-при, понятно, никто не даст там, потому что рейтинга никакого, но хотя бы парочку турниров каких-то. Мне кажется, потепление будет уже после Олимпийских игр».

Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный Фото: РИА Новости

Почему Хавронину/Нарижного нужно включить в запас на Олимпиаду

«Я очень надеюсь, что Дэвид восстановится. И это будет наша запасная пара. Я считаю, что у них у единственных есть шанс… Ну, Сашу с Ваней мы не берём. Если Хавронина и Нарижный станут запасными, то это единственная пара, которая со своим таким западным стилем будет нравиться ISU, как мне кажется, судьям международным. То есть мы (Худайбердиева/Базин. – Прим. «Чемпионата»), Василиса с Максом, Лиза с Дариком — для меня это более русское катание. Не знаю, чем это объяснить.

А Ира с Дэвидом – они немного другие. Если будут развиваться, не станут ссориться с тренерами, если их работа будет двигаться локомотивом, думаю, у них огромный потенциал. И вот именно они могут бороться все следующие годы, четырёхлетку или там больше. Как ребята захотят. Они смогут бороться именно за какие-то призовые, хорошие, классные места».

О шансах Степановой и Букина на Олимпиаде

«Учитывая, что это Олимпиада в Италии, без русского судьи… Возможно, гениальность постановки и форма ребят, а также то, как они прокатаются, в любом случае будут оценены чуть ниже, чем есть на самом деле. И мы должны быть к этому готовы. И так состав офигеть какой, да, ребята выносили всех в одну калитку раньше, но в нынешних условиях, когда такая, извините, монреальская мафия, всё по-другому… У этой группы очень сильная пара и постановки, всё сходится, всё работает на результат. А без русского судьи нам будет сложно».

О необходимости создания органа, следящего за жизнью спортсменов

«Как я это вижу? По идее человек или какая-то группа людей раз в месяц приезжает, смотрит тренировку. Не так, что сидите тут, тряситесь. А просто приехали посмотреть, узнать, как дела, поговорить со спортсменами. Надо понимать, любое начальство — это твои друзья, а не враги. Если что-то происходит, то надо именно прийти и попросить о помощи. Чтобы не было такого: ой, нам там не помогут. Наверное, как профсоюз.

В моей жизни и карьере много раз были ситуации, когда я как будто бы не знала, к кому обратиться. К кому бы я пришла и сказала. И у меня карьера была бы вообще другой. Просто сейчас у любой госструктуры — министерства, федерации — столько проблем. У них столько турниров, за которые они отвечают. Времени нет, а ещё следить за тем, кто там кого куда посылает… Поэтому пока непонятно, какая организация этим должна заниматься».

Александра Бойкова/Дмитрий Козловский Фото: РИА Новости

О проблемах в паре Бойкова/Козловский

«Бойкова и Козловский прямо в разобранном состоянии. Всё равно они борются. Мне кажется, им сейчас нужна помощь. Они что, тодес и поддержки не умеют делать, поэтому программу срывают? Это чисто какая-то психологическая тема… Возможно, Саше надо с кем-то поговорить. Не из кого ей черпать поддержку, энергию, проблема в психологии. Но, видимо, в карьере спортсмена должно быть такое, когда ты отваляешься — и потом всё с чистого листа».

О запасной паре на олимпийский отбор

«Но если Бойкова/Козловский находят в себе силы, понимая, что это их последний шанс, откатать так, как они умеют, то это борьба за первое место. А Хабибуллина/Княжук даже с чистыми прокатами не за первое и не за тройку даже. Они молодые, юные совсем. Плюс при том условии, что мы давно не были, без российского судьи».

Про дерзкий ответ Нарижному за слова о Базине

«Почему я ответила? Я же слышала, знала, что у него есть такое мнение. Но публично так говорить… Меня это просто задело. По факту я показала свою слабость. Но у меня сгорела попа. Это была больная тема в тот момент, когда это писала. Я лежала после операции, всё сложно у меня было. И, думаю, тут вы ещё со своим токсичным катанием.

Просто Дэвид имеет право на эти слова. Если он хочет, он это говорит. Кодекс этики? Таких правил же нет в Кодексе этики. Он же тоже никого не называл. Это просто его мнение, он имеет право его высказывать. Возможно, мне просто не надо было отвечать».

О токсичности в фигурном катании

«У нас есть статистика, что перестали отдавать детей в фигурное катание за последние пару лет. Может, из-за токсичности? Так она была и 15 лет назад, просто сейчас об этом стали рассказывать. Тогда хорошо, что не отдадут родители детей в фигурное катание, если боятся, что они с этим столкнутся.

Как будто раньше никто морды друг другу не бил в раздевалках. Сейчас вот не бьют уже, кстати. А то напишут. И слава богу. А то ходили бы раскрашенные. Знают, что напишут, поэтому и не бьются. Так что это было всегда. Было, есть и будет.

Сейчас уже мы меньше ведёмся на провокации журналистов. Но за нас всегда то источники, то источники знакомых то опровергают чью-то беременность, то её подтверждают. Но мне кажется, что это обратная сторона популярности. Если это один из главных видов спорта в стране, то надо быть к этому готовыми. И вернуться на международную арену выигрывать чемпионаты мира, Европы, Олимпийские игры и делать так, чтобы люди разговаривали только о фигурном катании».

О Софье Муравьёвой

«Если бы можно было подать все эти списки хотя бы в августе и посмотреть… Очень сложный был сезон для Софьи Муравьёвой, когда она не понимала, как это всё… Я её прекрасно понимаю, когда на тренировках всё, а ты приезжаешь — и сама в шоке, как это происходит. Она пришла в себя только к концу сезона и, мне кажется, к следующему вернёт стабильность. У неё уже будет стрессоустойчивость. Она вернёт тройной аксель, но заявки надо подавать сейчас. И поэтому нужно смотреть на то, что было в этом сезоне, какие прокаты были у девочек».