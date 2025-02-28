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Финал Гран-при России среди юниоров по фигурному катанию: как выступят Лазарев, Костылева и ученики Тутберидзе Федотов и Базылюк

Сможет ли Костылева вновь стать лучшей, а Федотов – взять реванш у Лазарева? LIVE
Екатерина Авдонина Соня Касаткина
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Елена Костылева.
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Следим за короткими программами юношей и девушек.

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Сегодня, 28 февраля, на турнире «Кубок Федерации» или юниорском финале Гран-при России в борьбу вступают лучшие одиночники страны. И интриги есть как в турнире юношей, так и в соревнованиях девушек.

В женском турнире выступает очень много спортсменок, владеющих элементами ультра-си. В короткой программе юниоркам четверные запрещены, а тройной аксель можно исполнять только в каскаде. На это способны Елена Костылева и Маргарита Базылюк. Первенство России осталось за Костылевой. Сможет ли реабилитироваться Базылюк, для которой текущий сезон проходит очень непросто?

Среди юношей особый интерес представляет противостояние Льва Лазарева и Арсения Федотова. Первенство России среди юниоров текущего года осталось за учеником Сергея Давыдова. Но фигуриста группы Этери Тутберидзе ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов.

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Новости. Фигурное катание
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