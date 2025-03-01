«Костылева — машина. Она растёт с приходом ко мне». Интервью с радостным Евгением Плющенко

Основные соревнования для российских фигуристов в текущем сезоне подошли к концу — остались лишь коммерческие старты. В Калуге состоялся юниорский финал Гран-при, на котором главным тренером-победителем стал Евгений Плющенко. Его ученики завоевали золотые медали в женском и мужском одиночном катании.

Сразу после окончания соревнований Евгений Викторович уделил журналистам несколько минут. В беседе с двукратным олимпийским чемпионом обсудили триумфальные победы его фигуристов, тяжёлый сезон Софьи Муравьёвой и успехи сына Плющенко, Александра. А также попросили Евгения поделиться его личным выбором: кого бы он отправил на Олимпийские игры — 2026.

Елена Костылева Фото: fsrussia.ru

«Костылева растёт с приходом ко мне»

— После двух побед ваших спортсменов насколько вы довольны выступлениями?

— Я очень рад. Прежде всего рад за Лену (Костылеву. — Прим. «Чемпионата»). Она показала изумительное катание в произвольной программе. Лена впервые исполнила пять элементов ультра-си, два тройных акселя. Во второй половине она сделала два четверных сальхова и четверной тулуп плюс все тройные прыжки. Ей 13 лет!

Я очень рад, что она растёт с приходом ко мне. До этого она делала два четверных сальхова, иногда. А сейчас есть рост. Я благодарю свой штаб, тренеров, которые делают колоссальную работу. И не просто штаб, а именно Екатерину Митрофанову, которая подтачивает программы, нарабатывает вращения. Лена тренируется по пять-шесть льдов. Там кричали, что она — машина. Да, действительно. Также хочу поблагодарить её маму с папой, которые помогают, которые внутри нашего процесса.

Никита (Сарновский. — Прим. «Чемпионата») сегодня не показал тот уровень, который должен быть, с которым мы сюда ехали, потому что он был в хорошей форме. В короткой он чётко проехал с прекрасными, с пролётистыми прыжками. Если взять юниоров, конечно, таких пролётных, гигантских прыжков нет. Но не получилось сегодня в произвольной то, что мы запланировали.

Победителей не судят, можно так сказать. Сегодня победили. Но надо двигаться дальше. Он сейчас разучивает 4,5 оборота аксель, делает каскад 4-4, всеми четверными владеет. Пацан очень вырос. Иногда он не понимает, куда у него руки разлетаются, ноги. Он до конца сформируется, и думаю, что всё будет нормально.

«Костылева — машина, она в прекрасной форме»

— Вы сказали, что Лена получит премию за победу, а Никита получит?

— Никита получит. Мы возвращаемся домой, и, как всегда, от Академии за первые места спортсмены получают премии от Яны Александровны, от меня. У нас это всегда.

— Это зависит от места?

— Первое место — всегда. У нас есть наши партнёры, спонсоры. Мы сами не бедствуем, поэтому мы помогаем детям, вкладываемся. Поэтому за такие результаты Лене действительно будет суперпремия, за её пять ультра-си, за её чистые прокаты. И от меня лично будет ещё премия за то, что она сделала в короткой программе: она не пошла после падения с первого прыжка на облегчение.

Лена могла спокойно сделать лутц-тулуп, но она пошла на ультра-си, на тройной аксель — тройной тулуп. Вот это для меня было тоже очень важным показателем. Кто-то крикнул там, что Костылева – машина. Действительно, она не побоялась, она в прекрасной форме сейчас. Лена пошла, понимая, что если она упадёт, то всё, улетит, но всё-таки пошла это сделать. Это важный момент. И ещё этого никто не делал. То есть если срывали аксель, шли на облегчённую версию, на каскад лутц-тулуп, то она пошла на аксель-тулуп и прекрасно его сделала.

Евгений и Александр Плющенко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Александр Плющенко тоже выступил на крупном турнире. Насколько им довольны, такой первый серьёзный выезд? Теперь поняли, над чем работать дальше?

— Да, мы знаем, над чем работать. Для него это важно было. Когда мы ехали когда на соревнования, он сказал: папа, у меня первая Россия будет! Я говорю: сын, у тебя будет много ещё таких соревнований, будут крупные турниры. Тебе нужно просто, так как ты мало соревновался, начать делать это. И мы ехали, понятное дело, не за местом. Мы знаем на сегодняшний день своё место, и он это прекрасно понимает. Двигаемся дальше.

Главное для меня, что он не расстроился, что что-то не получилось. Я его учу и учу, что он должен любить своё дело, любить выступать. Бывают неудачи, падения, взлёты. Всё надо прожить, перейти. И я очень рад, что он вернулся после соревнований и начал действительно работать больше: изучает тройной аксель сейчас, потому что у нас на следующий сезон, следующий год задача — триксель и все каскады 3 — 3. Тройные прыжки, каскады, хорошее вращение. Он включился в процесс, начал работать. Поэтому идём дальше. Каких-то там расстройств, разочарований нет.

«Муравьёва где-то была неплоха в этом сезоне»

Софья Муравьёва Фото: РИА Новости

— Хотелось бы ещё спросить про Соню Муравьёву. Вы вообще можете подвести какие-то итоги? Основные турниры завершились.

— Да, основные завершились. Соня где-то была неплоха в этом сезоне, где-то были трудности, опять же, с травмами, с состоянием. Тоже нужно пройти, преодолеть. Ну такой сейчас у неё был этап. Тоже взросление. Тоже не понимает, куда вот это всё. Думаю, что у нас следующий сезон будет проходить немножко по-другому. Хотелось бы не немножко, хотелось бы по-другому.

Она, кстати, приехала на соревнования и заболела опять. Часто в этом сезоне, то травмы, то что-то ещё побаливало. То насморк, то простуда, то ещё что-то. Но Соня через это проходила, собиралась, делала. Начало сезона сложное было. Это всё тоже нужно пройти.

Были спортсмены, если мы вспоминаем Лизу Туктамышеву — она вообще пропускала сезон из-за сложностей. Поэтому спортивная жизнь такова. Кто-то преодолевает это спокойно, кого-то это не затрагивает. Если я вот себя возьму, у меня вообще не было никаких там… Что-то болело, стиснул зубы — шёл дальше. Какой-то рост — ну да, был, но на мне как-то это не сказывалось.

Я просто сейчас тренирую своих детей, вспоминаю себя. Кто-то тоже у меня проходит без всяких проблем. Живём дальше, идём дальше, трудимся дальше, преодолеваем, всё будет нормально.

– Про Олимпиаду скажете? Кто, по вашему мнению, должен поехать?

— Я отправил бы однозначно по сезону. Я, кстати, не знаю, кто едет, искренне, честно. Если бы мне нужно было, то знал бы. Но так как мне это не нужно, я не знаю. И вам искренне скажу, что не знаю. И не хочу туда даже лезть. Но по сезону я отправил бы: из мальчиков — Дикиджи, достойно, трудился и работал весь сезон. ну, и конечно же, Макара Игнатова, запасным вариантом.

По девочкам — Фролову отправил бы. Изумительная по сезону, красивые линии, женственное катание, которое действительно любят за границей. Ну и так вторым номером, на всякий случай — Муравьёву. Это где-то шутка, а где-то — не шутка.