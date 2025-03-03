Самое грустное ледовое шоу в память о погибших в авиакатастрофе в США. Пришёл даже Овечкин

В США состоялось самое грустное ледовое шоу – Legacy on ice («Наследие на льду») в память о погибших в авиакатастрофе под Вашингтоном. Самолёт, на борту которого находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, следовал из города Уичито, штат Канзас, и разбился при заходе на посадку в аэропорту имени Рейгана около 21:00 по местному времени (5:00 мск 30 января). Среди жертв крушения оказались россияне: чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, бронзовый призёр чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская и экс российский фигурист и тренер Александр Кирсанов.

В рамках благотворительного вечера на лёд вышли звёзды американского фигурного катания разных лет: как нынешнего поколения, так и давно завершившие карьеру. Все вырученные средства пойдут семьям и близким погибших в катастрофе. Среди гостей гала-шоу оказался и нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

Катастрофа

Напомним, в результате авиакатастрофы столкнулись пассажирский самолёт Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, выполнявший рейс 5342 для American Airlines, и военный вертолёт UH-60 Black Hawk. Столкновение произошло над рекой Потомак. Воздушное судно раскололось на две части и упало в воду. На борту находились фигуристы и их тренеры, которые принимали участие в чемпионате США.

Президент США Дональд Трамп на специальной пресс-конференции сообщил, что в результате столкновения военного вертолёта Sikorsky H-60 (Black Hawk) и пассажирского самолёта авиакомпании American Airlines выживших не оказалось. Трагедия унесла жизни 28 спортсменов, тренеров и членов их семей.

Среди них — чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская, экс российский фигурист Александр Кирсанов и четверо членов экипажа. В вертолете было три человека.

Вечер памяти о погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне Фото: Scott Taetsch/Getty Images

Вечер

Шоу с символичным названием «Наследие на льду» прошло на арене клуба «Вашингтон Кэпиталз» из Национальной хоккейной лиги. Концепция шоу была лирической: каждый фигурист или пара перед своим номером выносили на лёд по одной розе в память о конкретном погибшем и оставляли её на мемориале со свечами у борта ледовой арены. Среди участников были как фигуристы, которые соревнуются и по сей день, так и давно завершившие карьеры.

На льду появились такие звёзды как Джонни Вейр и Нэйтан Чен, специально подготовившие номера для вечера. Чемпион мира Илья Малинин выступил со своей старой показательной программой. Очень пронзительные постановки были у Мэдисон Чок и Эвана Бэйтса и у Эмбер Гленн. Здорово, что фигуристы нашли время подготовиться к этому шоу.

Многие посвящали свои номера погибшим, так как трагедия коснулась лично их. Так, в шоу выступили ученицы Инны Волянской, одиночник Джимми Ма и спортивная пара Алиса Ефимова/Миша Митрофанов — все они посвятили свои показательные номера погибшим тренерам или товарищам по клубам. Ведущими вечера стали олимпийские чемпионы Кристи Ямагути и Брайан Бойтано.

«Как фигуристы мы научились быть стойкими и всегда находить позитивный путь, чтобы двигаться вперед», — сказал Бойтано.

«Это способ отплатить тем же», — добавила Ямагути. «Мы собираем средства для поддержки семей жертв, тех, кто оказывает первую помощь в этом сообществе, и для фигурного катания в США, чтобы обеспечить сохранение наследия тех, кого мы потеряли. Они не будут забыты».

Источник видео: U.S. Figure Skating

Наследие

Отдельно хочется отметить показательный номер Максима Наумова, фигуриста, который больше всех пострадал из-за трагедии под Вашингтоном: 23-летний спортсмен потерял в авиакатастрофе и маму, и папу. Свою программу сын Евгении Шишковой и Вадима Наумова исполнял под одну из самых любимых песен своего отца «Город, которого нет» Игоря Корнелюка.

В этой программе Максим показал очень пронзительное катание, которое задевало до глубины души. А в конце номера Наумов опустился на колени, заплакал и произнёс в небо: «Я вас люблю». Зал несколько минут аплодировал фигуристу, который нашёл в себе силы выйти на лёд после тяжёлой трагедии. С чемпионата четырёх континентов спортсмен снялся — и его можно понять.

Публика в Вашингтоне была действительно замечательной. Среди зрителей были как обычные люди, так и особые гости: так, в первом ряду сидели представители отряда спасателей, которые работали в ночь трагедии. Также шоу посетил Александр Овечкин, который вместе с товарищами по команде встретился с семьями пострадавших и поблагодарил сотрудников специальных служб спасения. А ещё хоккеисты «Кэпиталз» использовали наклейки на шлемах в знак поддержки сообщества фигурного катания и всех тех, кто пострадал от трагедии.

Наклейки на шлемах игроков «Вашингтона» в память о погибших в авиакатастрофе Фото: x.com/Capitals

«Благодаря мастерству фигурного катания и силе музыки мы чтим память погибших, тех, кто оказывал первую помощь, и всех, кто пострадал. Это событие рассказывает о триумфах и горестях фигурного катания в США, соединяя прошлое и настоящее, чтобы прославить спорт и сообщество, которые преодолевали трудности в прошлом и снова держатся вместе. Это не только для мира фигурного катания — это для всех нас. Момент вспомнить, исцелиться и сделать так, чтобы наследие продолжало жить в историях, которыми мы делимся, и жизнях, которые мы чтим», — заявили организаторы шоу.