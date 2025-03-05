Байкальский сюр! Что на самом деле случилось с Галлямовым на секретном фигурном турнире?

«Видел много роликов, как люди катаются на льду на Байкале, они очень атмосферные, было бы очень приятно там выступить», – вот так о необычном новом турнире рассуждал Александр Галлямов в интервью «Чемпионату» ещё осенью 2024 года. Тогда только появился анонс от ФФККР и Первого канала – ближе к весне впервые состоится турнир на открытом льду.

В марте 2025-го Анастасия Мишина и Александр Галлямов добрались до Байкала вместе с остальными участниками турнира, но не всё на этом турнире произошло хорошо: из Иркутска фигурист вернулся с травмой ноги.

Из-за грифа секретности вокруг соревнований расплодилось такое количество версий, как Галлямов эту травму получил и насколько она серьёзна, что запутаться было очень просто. Пытаемся разобраться в хронологии этого происшествия и понять, почему скопилось так много слухов.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов на озере Байкал Фото: Из личного архива Александра Галлямова

Порез?

Всё началось с инсайда от «РИА Новости» 1 марта: сообщалось, что Галлямов получил серьёзную травму ноги во время исполнения программы во время турнира на Байкале. Спортсмена доставили в больницу, точный диагноз на момент публикации новости был неизвестен.

До этого информационного взрыва новости с берегов Байкала просачивались по крохе: были разве что данные о том, сколько человек отправится на соревнования. Алина Загитова и Анна Щербакова выкладывали атмосферные ролики – но на этом всё. Участников турнира связывало по рукам и ногам соглашение о неразглашении. И тут – травма во время экспериментального турнира, медицинское обследование, да ещё и в центре обсуждений — спортсмен, который вместе с партнёршей претендует на отбор на Олимпиаду в качестве первого номера!

Реакция последовала незамедлительно: сначала в ТАСС появилась информация о другой травме – порезе указательного пальца. Спустя какое-то время Александр вышел на связь с болельщиками в телеграм-канале – показал, что порез действительно есть. «Я не понимаю, кто занимается такой ложной информацией, но, ребят, просто из мухи слона. Я не понимаю, как это можно так. Видимо, у нас в фигурном катании это умеют делать», – сказал Галлямов, разместив также отдельный пост со словом «Сказочные».

Ситуация, казалось бы, была исчерпана – Александр делился снимками с Байкала, по которым было видно, что с ним всё в порядке. Да и снова хочется вспомнить про NDA: мог ли Галлямов честно всё рассказать, если бы захотел?

Перелом?

Но травма, похоже, оказалась слишком серьёзной: по возвращении из Иркутска Анастасия Мишина и Александр Галлямов снялись с ближайших шоу в Москве и Петербурге. Организаторы подтвердили снятие, но причину называть отказались. Вряд ли бы это произошло, если бы дело ограничилось только порезом.

Утром в среду с подробностями уже пришёл «Матч ТВ»: по информации этого издания, Галлямов получил перелом лодыжки. По информации источника «РИА Новости», фигурист попал коньком в трещину на льду во время проката показательного номера. После этого Александр в своём телеграм-канале сделал заявление, что берет паузу от тренировок и выступлений.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступают на шоу Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

В этом случае уже никак нельзя было обойтись без комментариев, и они последовали – да, повреждение есть, но получено оно было не во время съёмок программы, весь удар Галлямов принял на себя.

«Весь сезон болела нога, и приходилось ждать окончания сезона, чтобы дать ей покой и начать делать процедуры. Но, к сожалению, пришлось немного изменить сроки, чтобы травма не усугублялась. Поэтому сейчас придётся пройти курс восстановления. Нам очень понравилось кататься на Байкале, ощущения совершенно непередаваемые. И показательный номер, кстати, мы докатали до конца. Правда, я умудрился во время исполнения порезать палец [на руке]. А вот потом что случилось, то случилось — лёд крошился, въехал в след и подвернул ногу», – такой комментарий Александр дал агентству ТАСС. По данным источника этого же агентства, на восстановление уйдёт не менее двух-трёх недель.

Травма

Ещё один комментарий Галлямова опубликовала Елена Вайцеховская. И он, мягко говоря, отличается от ранее высказанной версии: «Мы отъехали далеко в сторону от места проведения мероприятия, где я неожиданно и совершенно на ровном месте сильно подвернул ногу, которая в той или иной мере беспокоила меня на протяжении всего сезона. То есть нет ничего такого, о чём стоило бы беспокоиться всерьёз».

Немного подробностей дала и тренер Тамара Москвина в комментарии для «РИА Новости»:

«Наш коллектив совместно обсудил сложившуюся ситуацию и принял решение взять небольшой перерыв. Мы должны оповестить, что случилась неприятная травма, когда ребята откатали показательные номера и Саша решил провести дополнительную съёмку своего индивидуального вращения, чтобы позже разместить это в социальных сетях. Вместо того чтобы ехать отдыхать, он решил отойти далеко от места проведения показательных выступлений, и там у него случилась небольшая травма, которая в данный момент не позволяет ему тренироваться и выступать».

В этой ситуации в первую очередь жалко спортсменов – самого Александра, которому теперь предстоит период восстановления, его партнёршу Анастасию, которая не по своей вине пропустит концовку сезона. Фигурист в этой нелепой ситуации виноват в меньшей степени, и ему хочется пожелать здоровья и только здоровья.