«Ягудин давал советы, как легче вжиться в роль». Интервью с петербуржской топ-фигуристкой

Ксению Гущину можно назвать одной из самых стабильных фигуристок этого сезона. Меньше 200 баллов Ксения набирала только на самых первых стартах, начиная с этапов Гран-при она уже не сбавляла обороты и шла максимально уверенно – серебро и бронза на этапах Гран-при, чистые прокаты на чемпионате России в Омске и попадание в топ-8 и, наконец, чистое катание и топ-5 финала Гран-при!

После финала Гран-при мы побеседовали с Ксенией и обсудили основные яркие моменты сезона – сам турнир в Красноярске, мощное выступление на чемпионате России по прыжкам и новый опыт в ледовых шоу на Дальнем Востоке.

«Обычно начинаю волноваться, только когда уже надо выходить на шестиминутную разминку»

– Как проходила подготовка к финалу Гран-при России?

– После чемпионата Санкт-Петербурга немного приболела, в полную силу начала кататься только с понедельника, 10 февраля. Было большое желание сюда приехать, думаю, оно поспособствовало тому, что я выступила здесь.

– Возник ли в Красноярске джетлаг в этот раз?

– Здесь было достаточно тяжело перестроиться и привыкнуть ко времени, днём всё время хотелось спать, а ночью, наоборот, не хотелось.

– Довольна ли тем, как сложился в итоге турнир?

– Да, довольна, показала чистое катание и хорошие программы. Обсудили всё с тренерами, есть ещё вещи, над которыми нужно работать и что необходимо улучшать, такое будет всегда (улыбается).

– Пришлось ли бороться с волнением из-за общей атмосферы на турнире? Возникло ощущение, что было много напряжения из-за намечающегося выбора кандидатов на олимпийский отбор.

– Старалась от всего абстрагироваться, главной задачей было просто сделать свою работу, и всё. Обычно начинаю волноваться, только когда уже надо выходить на шестиминутную разминку, а подготовка проходит очень спокойно.

Ксения Гущина (финал Гран-при России в Красноярске) Фото: РИА Новости

– Удалось ли последить за кем-то из других видов? Может быть, болела за кого-то?

– Да, смотрела трансляцию, было очень интересно наблюдать за турниром мальчиков и за танцами.

Соревнования у парней получились очень непредсказуемыми, рада, что у Пети Гуменника получилось выиграть, а так стараюсь за всеми фигуристами следить, все стараются и проделывают огромную работу.

– Какую оценку поставила бы сезону по 10-балльной шкале?

– В целом сезон пока могу оценить на 7 из 10, потому что для меня он складывается достаточно удачно. Самые яркие впечатления, наверное, остались от чемпионата России в Омске.

«В шоу Ильи Авербуха играла роль Мышильды, каталась в паре с Алексеем Ягудиным – он был Мышиным королём»

– В тему дальних поездок: на новогодних праздниках ты участвовала в шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик» во Владивостоке и Хабаровске. Как оценишь этот опыт?

– Было достаточно тяжело лететь, там случился джетлаг. 2 января отправились во Владивосток, третьего откатали там шоу, а 4 января уже был спектакль в Хабаровске. Для меня это был новый опыт, мне очень понравилось (улыбается). Хотелось бы ещё покататься в шоу, очень приятно работать со зрителями, пробовать новые роли и образы. Но ко времени действительно было трудновато привыкнуть, после приезда отсыпалась почти целый день.

– Какую из ролей довелось исполнить?

– Играла роль Мышильды, каталась в паре с Алексеем Ягудиным, который был Мышиным королём. Он очень помогал мне, давал советы, как легче вжиться в роль. Достаточно интересный опыт получился.

Ксения Гущина в образе Мышильды:

– На чемпионате России по прыжкам в личном турнире тебе удалось пробиться в финал, до бронзовой награды не хватило совсем немного. Готовились ли к этому старту особым образом? Разрабатывали ли тактику?

– Старались попробовать разные каскады, но специфической подготовки не было. Попробовали несколько раз уложиться во время, получилось с запасом. Нужно было привыкнуть к таймеру, чтобы понять ощущение времени, понять, где и как можно отдохнуть или, наоборот, нужно поторопиться. Тактику проработали на первый раунд, а дальше уже действовали по ситуации.

Было желание попасть в финальный раунд, в командный турнир, целей не ставила. Единственная задача, которая стояла, – на максимум выполнить свой контент.

– По прошествии времени есть ли удовлетворение от результата или всё-таки жаль, что не получилось выиграть медаль?

– Я рада за девочек, не расстраивалась сильно, была рада, что попала в командник. Это, наверное, скрасило всё.

– Быстро ли подстроились с Анной Фроловой друг под друга, когда готовили параллельные прыжки?

– У нас была одна тренировка на 30 минут утром, придумали заходы, попробовали, и всем всё понравилось. А затем вышли и показали. Все оценили нашу параллельность (улыбается).

Ксения Гущина и Анна Фролова выполняют параллельные прыжки Фото: РИА Новости

– Также ты приняла участие в челлендже на 30 секунд. Как определяли участников раунда?

– Аня сказала, что хочет прыгать челлендж с креативным положением рук, и я взялась за выполнение первого.

– Как тебе Елизавета Туктамышева в качестве поддержки команды Питера?

– Лиза многим помогала, находила нужные слова, заводила всех. В команде была очень приятная атмосфера.

– А Александр Галлямов в роли капитана?

– Отлично (улыбается). За всех переживал, болел.

Капитан команды Петербурга Александр Галлямов на чемпионате России по прыжкам Фото: РИА Новости

– Концовка командника получилась очень нервной, всё зависело от последнего каскада Глеба Лутфуллина. Был ли Питер уверен в своей победе или же до последнего волновались?

– После прыжков Глеба мы все волновались, пытались посчитать, хватает баллов или нет, когда ждали результатов. Хотелось выиграть.

– На чемпионате Санкт-Петербурга в этом сезоне ты представила яркий показательный номер. Можешь немного рассказать о его постановке?

– Музыку для номера я выбрала сама, поставили его Александрина Сергеевна Дегтярёва и Диана Сергеевна Митина. Решили, что на показательный номер нужно взять что-то яркое, что редко встретишь в программах. Надеюсь, всем зрителям понравилось (улыбается).

– Внезапное появление на льду Матвея Ветлугина было незапланированным?

– Это было запланировано, но немножко по-другому. Однако всё было отыграно классно, думаю, получилось очень весело. Попросили Матвея помочь с номером, и он согласился.