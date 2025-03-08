Как связаны Туктамышева и пьеса «Вишнёвый сад»? Отвечает Алексей Мишин

Легенда фигурного катания Алексей Николаевич Мишин – не только тренер, но ещё и писатель. За свою долгую карьеру он опубликовал немало трудов о любимом виде спорта, изучая тонкости техники, взаимоотношений со спортсменами и самой жизни. В день рождения знаменитого тренера «Чемпионат» публикует цитаты из нового переиздания его книги о фигурном катании.

О судейских системах и чемпионах

«Интересно заметить, что каждый спортсмен должен родиться в тот этап развития фигурного катания, правила которого наиболее соответствуют сочетанию граней его талантов. Если у тебя хорошо идут обязательные фигуры и ты не на высоте в произвольном катании – рождайся в период решающей роли «школы». Если ты эмоционален, быстр и прыгуч – дождись отмены «школы» и появляйся на свет, когда соревнования состоятся только в произвольном катании, в котором ты более талантлив.

Если ты гармоничен, обаятелен, сбалансированно владеешь всем, что порождает хорошее восприятие тебя «в целом», ты добьёшься максимума по системе 6,0. Если у тебя в арсенале несколько прыжков ультра-си, а остальное, каждое отдельно, просто хорошо и на четвёртом уровне сложности, то математика существующей системы поможет стать чемпионом. Парадокс нашего вида спорта заключается в том, что одни и те же соревнования, результаты которых будут определяться по разным системам судейства, дадут разное распределение мест. Чемпион по одной системе мог бы не попасть в призёры, когда его мастерство оценивалось по другой системе».

Елизавета Туктамышева Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

О прогрессе фигурного катания, Елизавете Туктамышевой и «Вишнёвом саде»

«Прогресс очевиден – фигурное катание, конечно, стало другим. Возьму на себя смелость вспомнить А.П. Чехова и его пьесу «Вишнёвый сад», которая посвящена извечной проблеме – «вчера-завтра». Последнее, что слышит зритель в спектакле – глухой звук ударов топора по дереву и слова главной героини «О, мой милый, мой прекрасный сад! Моя жизнь, моя молодость, счастье моё, прощай, прощай!». Современники Чехова называли пьесу драмой, в то время как сам писатель назвал её комедией.

Философия жизни часто порождает в нас ностальгию по прошлому и я, возвращаясь к Антону Павловичу, не постесняюсь с известной долей иронии изменить его фразу: «Прощай, мой милый, прекрасный сад Раневской и Туктамышевой, да здравствует новый прогрессивный мир Лопахина и замечательной стройной юной девочки». И приходится задуматься: то, что произошло с фигурным катанием, было комедией или трагедией? Вспоминая гениев прошлого, возьмём наугад Белоусову – Протопопова и Торвилл – Дина: бали бы их программы такими, какими были, если бы они создавались по узким рамкам правил? Кроме того, по меркам современного судейства, у меня есть глубокие сомнения, что эти программы были бы признаны судьями такими же гениальными, как это восприняли бы очевидцы».

Алексей Мишин, Елизавета Туктамышева и Татьяна Прокофьева Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

О тенденциях, к которым движется фигурное катание

«Если задуматься о будущем фигурного катания в историческом аспекте, представляется возможным, а может, даже естественным, расширение возможностей эмоционального воздействия на зрителей, что сделает наш спорт ещё более совершенным с точки зрения закономерностей зрительского восприятия. Наша федерация попробовала сделать шаг в этом направлении, когда вводила так называемую интерпретивную программу. Эта инициатива дала толчок к расширению возможностей как тренеров и хореографов, так и спортсменов. Отмена этого вида программы была вызвана неразрешимой сложностью в определении сильнейшего участника по результатам трёх видов программ.

Тенденция унификации всего, что происходит на льду, понятна: чем более подобны программы, чем более одинаковы исполняемые элементы, чем больше предписаны детали исполнения – тем легче определить сильнейшего, но тем однообразнее выглядит на льду зрелище. И здесь возникает дилемма: либо сделать фигурное катание таким, чтобы было легче судить, либо делать его свободнее, разнообразнее, неожиданнее, чтобы оно, проще говоря, было краше. Поиск компромисса между этими тенденциями – сложная задача, но последние тренды, которые прослеживаются в реальной жизни, как и последние предложения ИСУ, говорят о тенденции к «демократизации» контента, с тем чтобы усилить художественное и эмоциональное впечатление от программ.

Эта сторона выступления менее подвержена «цифровизации и объективизации». Именно с этим связаны предложения так или иначе упростить контент программы и, например, уменьшить число прыжков, разрешить повтор прыжков одного названия и тому подобное».

Об отстранении российских фигуристов от международных стартов

«К сожалению, нельзя обойти стороной отлучение отечественного фигурного катания от международных соревнований, чемпионатов Европы и мира. Обсуждение условий участия наших спортсменов в Олимпийских играх превращается в дискуссии, имеющие дискриминационную окраску. В нaстoящee время на нас наложены санкции не только в спорте, но и в других сферах деятельности. Эти санкции во многих случаях породили движение импортозамещения. Аналогичный процесс происходит и в фигурном катании.

Сейчас можно наблюдать оживление всех сторон нашего спорта: здесь и доступные формы, и комплекс соревнований различного ранга, в том числе этапы Гран-при, чемпионаты России и массовые Спартакиады. Возросла и роль телевидения. Наиболее яркие, захватывающие проекты, резко повышающие популярность фигурного катания, проходят под эгидой телевидения, и это есть новая страница в истории фигурного катания не только как спорта, но и общественного явления».

В материале использованы цитаты из издания «Фигурное катание. Азбука начинающего фигуриста от выдающегося тренера», Изд. 2, доп. — М.: ЛЕНАНД, 2025.