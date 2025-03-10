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Шоу ко дню рождения Алексея Мишина 2025: кто выступал, фоторепортаж, номера Туктамышевой, Семененко, слова Москвиной

Праздник, который растрогал до слёз. Чем удивили фигуристы на шоу ко дню рождения Мишина?
Анастасия Матросова
Шоу ко дню рождения Алексея Мишина 2025
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Звёздный состав, премьеры и легендарные постановки прошлого — вечер в Петербурге удался на славу.

Санкт-Петербургский ледовый театр организовал шоу, в котором в одно сплелись два праздника – Международный женский день и день рождения Алексея Николаевича Мишина. Весь Ледовый дворец оказался забит под завязку, а само представление продлилось больше трёх часов. О том, как прошло масштабное шоу в Петербурге, рассказывает «Чемпионат».

Приглашённые звёзды показали уже полюбившиеся зрителям номера – Дмитрий Алиев вспомнил «Седьмой лепесток», Марк Кондратюк зажёг под «Районы-кварталы». Николай Угожаев же удивил премьерой: теперь в его копилке есть показательный под песню Димы Билана «Ты должна рядом быть». Екатерина Миронова и Евгений Устенко взбодрили публику новинкой под композицию Жанны Агузаровой «Один поцелуй моряка».

Нашлось место и лирике – Анна Фролова пронзительно откатала «Шопена», Александра Степанова и Иван Букин растрогали публику своим «Прекрасным далёко», а Михаил Коляда – «Любовью, похожей на сон». Алексей Ягудин вспомнил номер, с которым покорил «Русский вызов» в прошлом году, а Евгения Медведева под живой вокал показала постановку «Мама моя».

Михаил Коляда с номером «Любовь, похожая на сон»

Михаил Коляда с номером «Любовь, похожая на сон»

Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Соревновательные программы Ильи Авербуха заняли отдельное место в расписании – Матвей Ветлугин, например, вспомнил произвольную программу «Аппассионата», которую исполнял в прошлом сезоне, ещё катаясь в группе у Мишина. После номера Матвей обратился к бывшему тренеру с тёплыми словами: «Алексей Николаевич — это человек невероятной харизмы и жизненного опыта, который он передаёт каждому своему ученику, поэтому я благодарен вам не только как спортсмен, но и как обычный человек. Рад, что вы мой наставник и по сей день, как я считаю».

«Онегина» во всей красе продемонстрировал Пётр Гуменник: по словам самого фигуриста, эту постановку для показа на шоу выбрал сам Илья Авербух. В показательном формате Гуменник обошёлся без четверных, но они и не были нужны – программу приняли очень тепло.

Массовые номера от Ледового театра создали настоящую атмосферу праздника – и большой женский выход под песню «Это всё она», и дискотека 80-х под «Седую ночь», и акробатические этюды Григория Забелло и Анатолия Сластина с тюльпанами в зубах.

Акробатический этюд Григория Забелло и Анатолия Сластина с тюльпанами в зубах

Акробатический этюд Григория Забелло и Анатолия Сластина с тюльпанами в зубах

Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Как поздравили Алексея Николаевича его ученики?

В первом отделении шоу выступила целая россыпь молодых талантов из группы Мишина – Семён Сысцов, Агата Петрова, Роман Хамзин, Герман Ленков.

Софья Самодурова показала новый номер под песню «Море» коллектива «Комната Культуры». Глеб Лутфуллин в первом отделении представил короткую программу «Карузо» – наверное, одну из лучших постановок в своей карьере, ставшую залогом успешного сезона. После выступления Алексей Николаевич подчеркнул, что Софья приложила руку к успехам Глеба и тоже работает с ним: уже не первый сезон Самодурова трудится в штабе Мишина.

Новый номер представила публике Елизавета Туктамышева: фигуристка подарила имениннику и зрителям трогательную программу «Нежность». Лиза выступила под живой вокал Евгении Рябцевой. После выступления Алексей Николаевич назвал свою ученицу гордостью Санкт-Петербурга. «Спасибо вам большое за нашу такую долгую фигурнокатательную жизнь, за то, что выбрали меня и были моим тренером», – ответила Лиза.

Евгений Семененко вышел на лёд со своей коронной программой «Город, которого нет» – кажется, в том же самом костюме, в котором четыре года назад покорял чемпионат мира в Стокгольме. Во время номера по всей арене зажгли фонарики, и даже сам Алексей Николаевич выехал с ним на лёд.

«Хочется выразить благодарность судьбе, что на моём спортивном пути и в печали, и в радости всегда оставались мои дорогие и любимые Алексей Николаевич и Татьяна Николаевна. Я вам за всё благодарен», – отметил Женя после выступления.

Удивительное перевоплощение продемонстрировал Артур Гачинский. Он и Доном Корлеоне ненадолго побыл в общем номере под «Крёстного отца», и перевоплотился в клоуна и даже вышел в зал к зрителям! «Алексей Николаевич, вы говорили про талант. Не будь вас, если бы вы в восьмилетнем мальчике не увидели бы этот талант и у вас бы не получилось это так развить, как есть на самом деле сейчас, меня бы здесь не было. Я бы был где-то в другом месте», – подчеркнул Гачинский, обращаясь к своему наставнику.

Секреты от Москвиной и номера, доводившие до слёз

Не могла не поздравить именинника Тамара Москвина. Обращаясь к зрителям, знаменитый тренер поведала о том, как начала работать со спортивными парами:

«Моя благодарность Мишину также за то, что он сделал из меня тренера по фигурному катанию. Я после окончания карьеры пошла рожать детей, а он — тренировать одиночников, так как это было легче. Когда я вернулась, место уже было занято. Мне поэтому пришлось заняться парным катанием. Теперь у нас в Петербурге гений и тренер одиночного фигурного катания и Тамарочка, которая тренирует пары».

Татьяна и Алексей Мишины на шоу в Ледовом дворце

Татьяна и Алексей Мишины на шоу в Ледовом дворце

Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Сам Алексей Николаевич неоднократно выходил на лёд. Номер под композицию «Как молоды мы были» стал мощнейшей точкой всего гала-концерта и даже заставил зрителей в зале прослезиться. В концовке Мишин вышел на лёд не только со своими учениками, но и с супругой Татьяной и внуками.

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