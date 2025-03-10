Праздник, который растрогал до слёз. Чем удивили фигуристы на шоу ко дню рождения Мишина?

Санкт-Петербургский ледовый театр организовал шоу, в котором в одно сплелись два праздника – Международный женский день и день рождения Алексея Николаевича Мишина. Весь Ледовый дворец оказался забит под завязку, а само представление продлилось больше трёх часов. О том, как прошло масштабное шоу в Петербурге, рассказывает «Чемпионат».

Приглашённые звёзды показали уже полюбившиеся зрителям номера – Дмитрий Алиев вспомнил «Седьмой лепесток», Марк Кондратюк зажёг под «Районы-кварталы». Николай Угожаев же удивил премьерой: теперь в его копилке есть показательный под песню Димы Билана «Ты должна рядом быть». Екатерина Миронова и Евгений Устенко взбодрили публику новинкой под композицию Жанны Агузаровой «Один поцелуй моряка».

Нашлось место и лирике – Анна Фролова пронзительно откатала «Шопена», Александра Степанова и Иван Букин растрогали публику своим «Прекрасным далёко», а Михаил Коляда – «Любовью, похожей на сон». Алексей Ягудин вспомнил номер, с которым покорил «Русский вызов» в прошлом году, а Евгения Медведева под живой вокал показала постановку «Мама моя».

Михаил Коляда с номером «Любовь, похожая на сон» Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Соревновательные программы Ильи Авербуха заняли отдельное место в расписании – Матвей Ветлугин, например, вспомнил произвольную программу «Аппассионата», которую исполнял в прошлом сезоне, ещё катаясь в группе у Мишина. После номера Матвей обратился к бывшему тренеру с тёплыми словами: «Алексей Николаевич — это человек невероятной харизмы и жизненного опыта, который он передаёт каждому своему ученику, поэтому я благодарен вам не только как спортсмен, но и как обычный человек. Рад, что вы мой наставник и по сей день, как я считаю».

«Онегина» во всей красе продемонстрировал Пётр Гуменник: по словам самого фигуриста, эту постановку для показа на шоу выбрал сам Илья Авербух. В показательном формате Гуменник обошёлся без четверных, но они и не были нужны – программу приняли очень тепло.

Массовые номера от Ледового театра создали настоящую атмосферу праздника – и большой женский выход под песню «Это всё она», и дискотека 80-х под «Седую ночь», и акробатические этюды Григория Забелло и Анатолия Сластина с тюльпанами в зубах.

Акробатический этюд Григория Забелло и Анатолия Сластина с тюльпанами в зубах Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Как поздравили Алексея Николаевича его ученики?

В первом отделении шоу выступила целая россыпь молодых талантов из группы Мишина – Семён Сысцов, Агата Петрова, Роман Хамзин, Герман Ленков.

Софья Самодурова показала новый номер под песню «Море» коллектива «Комната Культуры». Глеб Лутфуллин в первом отделении представил короткую программу «Карузо» – наверное, одну из лучших постановок в своей карьере, ставшую залогом успешного сезона. После выступления Алексей Николаевич подчеркнул, что Софья приложила руку к успехам Глеба и тоже работает с ним: уже не первый сезон Самодурова трудится в штабе Мишина.

Новый номер представила публике Елизавета Туктамышева: фигуристка подарила имениннику и зрителям трогательную программу «Нежность». Лиза выступила под живой вокал Евгении Рябцевой. После выступления Алексей Николаевич назвал свою ученицу гордостью Санкт-Петербурга. «Спасибо вам большое за нашу такую долгую фигурнокатательную жизнь, за то, что выбрали меня и были моим тренером», – ответила Лиза.

Евгений Семененко вышел на лёд со своей коронной программой «Город, которого нет» – кажется, в том же самом костюме, в котором четыре года назад покорял чемпионат мира в Стокгольме. Во время номера по всей арене зажгли фонарики, и даже сам Алексей Николаевич выехал с ним на лёд.

«Хочется выразить благодарность судьбе, что на моём спортивном пути и в печали, и в радости всегда оставались мои дорогие и любимые Алексей Николаевич и Татьяна Николаевна. Я вам за всё благодарен», – отметил Женя после выступления.

Удивительное перевоплощение продемонстрировал Артур Гачинский. Он и Доном Корлеоне ненадолго побыл в общем номере под «Крёстного отца», и перевоплотился в клоуна и даже вышел в зал к зрителям! «Алексей Николаевич, вы говорили про талант. Не будь вас, если бы вы в восьмилетнем мальчике не увидели бы этот талант и у вас бы не получилось это так развить, как есть на самом деле сейчас, меня бы здесь не было. Я бы был где-то в другом месте», – подчеркнул Гачинский, обращаясь к своему наставнику.

Секреты от Москвиной и номера, доводившие до слёз

Не могла не поздравить именинника Тамара Москвина. Обращаясь к зрителям, знаменитый тренер поведала о том, как начала работать со спортивными парами:

«Моя благодарность Мишину также за то, что он сделал из меня тренера по фигурному катанию. Я после окончания карьеры пошла рожать детей, а он — тренировать одиночников, так как это было легче. Когда я вернулась, место уже было занято. Мне поэтому пришлось заняться парным катанием. Теперь у нас в Петербурге гений и тренер одиночного фигурного катания и Тамарочка, которая тренирует пары».

Татьяна и Алексей Мишины на шоу в Ледовом дворце Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Сам Алексей Николаевич неоднократно выходил на лёд. Номер под композицию «Как молоды мы были» стал мощнейшей точкой всего гала-концерта и даже заставил зрителей в зале прослезиться. В концовке Мишин вышел на лёд не только со своими учениками, но и с супругой Татьяной и внуками.