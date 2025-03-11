Загитова возьмёт реванш у Щербаковой или Трусова всех победит? Главные интриги Челябинска

Когда и где пройдёт Кубок Первого канала — 2025

Турнир состоится с 15 по 16 марта в Челябинске на арене «Трактор». Современный спортивный комплекс принимает у себя не только хоккеистов, но и фигуристов. Билеты на КПК-2025 стоят от 500 до 1500 рублей в каждый из двух дней.

Расписание Кубка Первого канала — 2025

14 марта, пятница

18:00 Церемония жеребьёвки

15 марта, суббота

12:00-15:00

• Пары, девушки, мужчины. Короткая программа

• Конкурс мастерства на льду

16 марта, воскресенье

12:00-15:00

• Танцы на льду, девушки, мужчины. Произвольная программа

• Командные эстафеты

Где смотреть трансляции Кубка Первого канала — 2025

Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте Первого канала, а также на платформе RUTUBE. Первый канал покажет самые яркие моменты в телеэфире, однако на текущий момент нет точной телепрограммы.

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Регламент Кубка Первого канала — 2025

В соревнованиях примут участие три команды, в каждую из которых войдут по четыре мужчины и женщины и по одной спортивной паре и танцевальному дуэту.

Турнир проводится в короткой и в произвольной программах в одиночном катании, парном катании и танцах на льду, а также в дополнительных конкурсах:

мастерство на льду;

командные эстафеты.

В каждом виде спорта предусмотрены запасные участники, которые могут быть вызваны для участия в случае необходимости замены до начала официальных тренировок и жеребьёвки.

Если замена требуется, то члены каждой команды самостоятельно, совместно с капитаном, определяют участника для замены из числа членов своей команды. В этом случае заменяющий участник будет выступать как в короткой, так и в произвольной программе.

Кроме того, важно отметить, что юниоры, получившие приглашение, смогут исполнять четверные прыжки в короткой программе. Также для юниоров и юниорок снимаются все ограничения на обязательные элементы короткой программы. В произвольной программе всё должно соответствовать правилам соревнований для юниоров.

Оценка выступлений будет проводиться в соответствии с правилами ISU. Очки, которые станут начисляться в командный зачёт, определяются по системе олимпийского командного турнира. Для одиночников и одиночниц очки будут начисляться от 10 до 5, для пар и танцевальных дуэтов — от 10 до 8, а для конкурса мастерства на льду или командной эстафеты — от 10 до 8.

Пока не определено, сколько очков принесут своей команде капитаны в своём конкурсе. В случае одинаковых оценок у участников баллы в общекомандный зачёт также будут начислены одинаково. Если же кто-то из участников не сможет завершить выступление, он получит минимальное количество возможных в его виде очков.

Если после подсчёта очков у команд будет равное количество, то более высокое место займёт команда, набравшая большее количество очков по итогам второго дня. Если и здесь будет равенство, то выше станет команда, чей капитан принесёт большее количество очков в конкурсе капитанов.

Капитаны команд Кубка Первого канала — 2025

Олимпийские чемпионки Алина Загитова, Анна Щербакова и вице-чемпионка Олимпиады в Пекине Александра Игнатова (в девичестве — Трусова) станут капитанами команд на Кубке Первого канала в этом году. Загитова возглавит команду красных, Щербакова — синих, а Трусова — белых.

Команда красных: олимпийская чемпионка Алина Загитова

Команда синих: олимпийская чемпионка Анна Щербакова

Команда белых: серебряный призёр Олимпийских игр Александра Игнатова (Трусова)

Победители Кубка Первого канала — 2024 Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Состав участников Кубка Первого канала — 2025

Отбор участников произошёл исходя из баллов, набранных по итогам чемпионата России, а также этапов и финала Гран-при. Также по трое участников у женщин и мужчин было выбрано решением болельщиков, СМИ и Федерацией фигурного катания России. Каждая команда состоит из:

4 одиночников;

4 одиночниц;

1 спортивной пары;

1 танцевального дуэта

Мужчины: Владислав Дикиджи, Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Пётр Гуменник, Глеб Лутфуллин, Макар Игнатов, Даниил Самсонов — выбор болельщиков, Дмитрий Алиев — выбор СМИ, Николай Угожаев — выбор ФФККР.

Женщины: Аделия Петросян, Алина Горбачёва, Анна Фролова, Дарья Садкова, Софья Муравьёва, Ксения Гущина, Софья Акатьева — выбор болельщиков, Вероника Яметова — выбор СМИ, Ксения Синицына — выбор ФФККР.

Танцы на льду: Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Екатерина Миронова/Евгений Устенко.

Спортивные пары: Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев.

К участию приглашены спортсмены, набравшие максимальное количество баллов по итогам первенства России, финала Гран-при России среди юниоров и этапов Гран-при среди юниоров.

Девушки: Елизавета Андреева, Алиса Двоеглазова, Елена Костылева.

Юноши: Николай Колесников, Лев Лазарев, Никита Сарновский.

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