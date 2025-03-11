Загитова возьмёт реванш у Щербаковой или Трусова всех победит? Главные интриги Челябинска

Когда и где пройдёт Кубок Первого канала — 2025
Турнир состоится с 15 по 16 марта в Челябинске на арене «Трактор». Современный спортивный комплекс принимает у себя не только хоккеистов, но и фигуристов. Билеты на КПК-2025 стоят от 500 до 1500 рублей в каждый из двух дней.
Расписание Кубка Первого канала — 2025
14 марта, пятница
18:00 Церемония жеребьёвки
15 марта, суббота
12:00-15:00
• Пары, девушки, мужчины. Короткая программа
• Конкурс мастерства на льду
16 марта, воскресенье
12:00-15:00
• Танцы на льду, девушки, мужчины. Произвольная программа
• Командные эстафеты
Где смотреть трансляции Кубка Первого канала — 2025
Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте Первого канала, а также на платформе RUTUBE. Первый канал покажет самые яркие моменты в телеэфире, однако на текущий момент нет точной телепрограммы.
Регламент Кубка Первого канала — 2025
В соревнованиях примут участие три команды, в каждую из которых войдут по четыре мужчины и женщины и по одной спортивной паре и танцевальному дуэту.
Турнир проводится в короткой и в произвольной программах в одиночном катании, парном катании и танцах на льду, а также в дополнительных конкурсах:
- мастерство на льду;
- командные эстафеты.
В каждом виде спорта предусмотрены запасные участники, которые могут быть вызваны для участия в случае необходимости замены до начала официальных тренировок и жеребьёвки.
Если замена требуется, то члены каждой команды самостоятельно, совместно с капитаном, определяют участника для замены из числа членов своей команды. В этом случае заменяющий участник будет выступать как в короткой, так и в произвольной программе.
Кроме того, важно отметить, что юниоры, получившие приглашение, смогут исполнять четверные прыжки в короткой программе. Также для юниоров и юниорок снимаются все ограничения на обязательные элементы короткой программы. В произвольной программе всё должно соответствовать правилам соревнований для юниоров.
Оценка выступлений будет проводиться в соответствии с правилами ISU. Очки, которые станут начисляться в командный зачёт, определяются по системе олимпийского командного турнира. Для одиночников и одиночниц очки будут начисляться от 10 до 5, для пар и танцевальных дуэтов — от 10 до 8, а для конкурса мастерства на льду или командной эстафеты — от 10 до 8.
Пока не определено, сколько очков принесут своей команде капитаны в своём конкурсе. В случае одинаковых оценок у участников баллы в общекомандный зачёт также будут начислены одинаково. Если же кто-то из участников не сможет завершить выступление, он получит минимальное количество возможных в его виде очков.
Если после подсчёта очков у команд будет равное количество, то более высокое место займёт команда, набравшая большее количество очков по итогам второго дня. Если и здесь будет равенство, то выше станет команда, чей капитан принесёт большее количество очков в конкурсе капитанов.
Капитаны команд Кубка Первого канала — 2025
Олимпийские чемпионки Алина Загитова, Анна Щербакова и вице-чемпионка Олимпиады в Пекине Александра Игнатова (в девичестве — Трусова) станут капитанами команд на Кубке Первого канала в этом году. Загитова возглавит команду красных, Щербакова — синих, а Трусова — белых.
- Команда красных: олимпийская чемпионка Алина Загитова
- Команда синих: олимпийская чемпионка Анна Щербакова
- Команда белых: серебряный призёр Олимпийских игр Александра Игнатова (Трусова)
Победители Кубка Первого канала — 2024
Фото: Софья Сандурская/ТАСС
Состав участников Кубка Первого канала — 2025
Отбор участников произошёл исходя из баллов, набранных по итогам чемпионата России, а также этапов и финала Гран-при. Также по трое участников у женщин и мужчин было выбрано решением болельщиков, СМИ и Федерацией фигурного катания России. Каждая команда состоит из:
- 4 одиночников;
- 4 одиночниц;
- 1 спортивной пары;
- 1 танцевального дуэта
Мужчины: Владислав Дикиджи, Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Пётр Гуменник, Глеб Лутфуллин, Макар Игнатов, Даниил Самсонов — выбор болельщиков, Дмитрий Алиев — выбор СМИ, Николай Угожаев — выбор ФФККР.
Женщины: Аделия Петросян, Алина Горбачёва, Анна Фролова, Дарья Садкова, Софья Муравьёва, Ксения Гущина, Софья Акатьева — выбор болельщиков, Вероника Яметова — выбор СМИ, Ксения Синицына — выбор ФФККР.
Танцы на льду: Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Екатерина Миронова/Евгений Устенко.
Спортивные пары: Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев.
К участию приглашены спортсмены, набравшие максимальное количество баллов по итогам первенства России, финала Гран-при России среди юниоров и этапов Гран-при среди юниоров.
Девушки: Елизавета Андреева, Алиса Двоеглазова, Елена Костылева.
Юноши: Николай Колесников, Лев Лазарев, Никита Сарновский.
Кто пропустит Кубок Первого канала — 2025
Спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов взяли перерыв в тренировках и выступлениях. Галлямов объяснил это колоссальной нагрузкой в сезоне. Однако имена фигуристов пока остаются в списках участников Кубка Первого канала.
Предыдущие победители Кубка Первого канала
Первые три Кубка забирала себе команда Алины Загитовой, но год назад её серию прервала Анна Щербакова.