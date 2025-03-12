«Выдохнули после произволки на финале Гран-при». Кагановская/Некрасов подвели итоги сезона

Василиса Кагановская и Максим Некрасов стали настоящим открытием текущего сезона. Фигуристы мощно ворвались в российские танцы на льду и уже дышат в спину более опытным соперникам. К тому же ученики Анжелики Крыловой и Алексея Горшкова успели завоевать первый совместный титул и любовь публики. Василиса и Максим стали гостями подкаста «Ход коньком» и подвели итоги первого совместного сезона.

Про комментарии в интернете

Некрасов: То, что выкладывают в телеграм-канале наши фанаты, ваше мнение мы тоже смотрим. Там много есть.

Кагановская: Я обожаю людей, которые ведут наш телеграм-канал, мы знаем их лично, мы с ними виделись – они всегда таким быстрым образом всё это находят… Как будто ищут 24/7.

Некрасов: Каждый день появляется что-то новое — то, чего даже мы не знаем.

Кагановская: Они иногда где-то находят расписание соревнований, которое даже мы не успели увидеть. Прекрасные люди (улыбается). В основном все комментарии, что про нас кто-то говорит, мы видим из этой группы. Мне ещё ни разу не попадалось нигде, чтобы я про себя что-то прочитала.

Про кумиров

Кагановская: Пападакис/Сизерон, Вирту/Мойр и Синицина/Кацалапов — вот мой топ-3.

Некрасов: А Чарли [Уайт]?

Кагановская: Тогда можно до бесконечности перечислять.

Некрасов: У меня то же самое, что и у Васи, и Дэвис/Уайт. Мне они оба в паре нравятся. Они делали такое, чего не делал никто. К примеру, поддержка, в которой она снизу запрыгивает ему на плечо – я пытался, но не сделал.

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Про возвращение Сизерона

Кагановская: Я была очень сильно удивлена и одновременно очень рада, что этот спортсмен вернётся на соревновательный лёд и что мы сможем увидеть его катание. В мыслях пожелала большой удачи.

Некрасов: То, что он вернулся – меня это тоже повергло в шок. По-моему, я Васе первым отправил это. Это очень круто. Мне интересно, может, они что-то новое покажут. Если будет что-то новое, это будет вау.

Про работу со спортивным психологом

Кагановская: Раньше я работала.

Некрасов: Я никогда не работал. Только когда у нас были сборы с Александром Свининым и Ириной Жук, там была психолог Жанна. Мы до сих пор продолжаем работать вместе. Я в любой момент могу ей написать, попросить совета, поговорить. Вася в этом году с ней познакомилась. На сборах у нас это бывает в виде игровой формы, чтобы отвлечься от тренировок. Когда мы выжаты, полный ноль психологически, она сядет, обнимет, и ты начинаешь ей уже что-то говорить.

Про ролики в соцсетях

Некрасов: Она заставляет, но и я тоже [снимаю]. Максимум дублей пять-шесть. Мы не стоим час это всё не снимаем. Главный пиарщик в паре — Василиса. Она бо́льшую часть ведёт.

Кагановская: Мне не кажется, что мы выставляем много. Просто стараемся делать забавные видео, которые могут поднять людям настроение. В основном это танцы или видео со льда. Иногда, когда не могу придумать что-то классное, просто снимаю себя, как открываю рот под песни.

Про популярность в социальных сетях

Кагановская: Это не моя заслуга. Я вижу людей, которые работают прямо каждый день, занимаются стратегией. Я для этого ничего не делала. Большой прирост аудитории произошёл после контрольных прокатов 2022 года. Я искала, что стало причиной. Думала, может, контрольные прокаты стали такими популярными, посмотрела, что у других фигуристов. На самом деле, просто люди начали делать нарезки видео с поддержками и публиковать.

И эти видео, которые не я делала, стали очень популярными. Мы тогда катали «Восток». А потом они стали искать другие программы — «Ромео и Джульетту» и так далее.

Про программу «Мастер и Маргарита» с шоу-турнира

Некрасов: Оставить эту программу на следующий год? У меня и у Алексея Горшкова была такая мысль. Но Вася сказала: нет, нужно что-то новое. Честно скажу, надо себя пробовать в разных стилях.

Кагановская: Если бы наши тренеры сказали сразу, что мы будем катать её, то я бы, наверное, согласилась. Но мы уже начали ставить «Лунную сонату». Наверное, оставалась идея, что если «Лунная соната» не получится, то мы будем катать «Мастера и Маргариту». Так что этот вариант начал приходить слишком поздно. Это было уже начало сборов. Поэтому я испугалась, что мы не успеем ничего накатать. А в целом у нас уже есть программа, её просто нужно накатывать.

О произвольной под «Лунную сонату»

Кагановская: У нас в основе история самого композитора, Бетховена. У меня бабушка хорошо играет на пианино, она хороший педагог. С детства мне рассказывала истории про самого композитора. И в итоге у нас получилась история неудачно сложившейся любви, где люди сначала любят друг друга, а со временем их отношения портятся, начинаются проблемы, ссоры. И в конце концов наши пути расходятся, но в душе мы всё равно друг у друга остаёмся.

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О похвале за прошлый сезон

Некрасов: За счёт Крыловой я больше по эмоциям раскрылся.

Кагановская: Я в плане техники, наверное. Но скажу более обширно: мы никогда не опускали руки, даже когда были какие-то тяжёлые моменты, недопонимания, мы всё равно всё это прошли вместе. Помогали во всём друг другу. Да и на стартах тоже. Довольно хороший сезон, могло быть гораздо хуже. Когда кайфанули в сезоне? По окончании произволки на финале Гран-при, выдохнули. Плохих моментов было не так много. Всегда всё на позитиве.

Про программу на «Русский вызов»

Кагановская: Номер на «Русский вызов» в процессе. Тема нам очень нравится.

Некрасов: Будет необычно.

Кагановская: На «Русском вызове» всегда необычно.

Некрасов: Я в прошлом году запомнил Петрову и Тихонова. Прослезился.

Кагановская: Я сидела и плакала. Макияж не макияж — я плакать.

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Про фильм «Анора» с Юрой Борисовым

Кагановская: Фильм специфический, не читала ничего про него, даже примерно не представляла себе, о чём он будет. И по картинкам немного по-другому себе это всё представляла. Нужно было мне сначала прочитать. А так – хороший фильм, снят хорошо.

Я больше сериалы люблю. Фильмы редко смотрю. Любила сериалы на Netflix, многие пересмотрела. Посоветовать сложно что-то конкретное. Мне они нравились, когда мне было 14-15 лет.

Понравились бы они мне сейчас или нет, я не знаю. Не факт. Последний сериал, который смотрела – «Сотня». Посмотрела видео, красиво бабочки летают. Более-менее понравился. Антиутопия. Нравится «Шерлок» с Бенедиктом Камбербэтчем. «Гордость и предубеждение» с Кирой Найтли.

Про любимые книги

Кагановская: Сдавала ЕГЭ по литературе, поэтому много читала, когда готовилась. И полюбила это дело. Многие начинают ненавидеть, но я полюбила чтение. Из русской классики это «Мастер и Маргарита», конечно же. Любимые персонажи – Маргарита и кот Бегемот. «Герой нашего времени».

Есть серия книг с закрытым названием. «Не суди книгу по обложке». Там только короткая аннотация, причём не описание, а либо цитаты, либо картинка. Люблю такие покупать и постоянно боюсь, что попадётся книжка, которую уже читала. Так и получилось. Причём как только закрыла глаза, книжку переворачиваешь, по первым строчкам поняла, что это за книга. Цветы для «Цветов для Элджернона». «Убить пересмешника» нравится, из русской классики – «Бедная Лиза».

Василиса Кагановская/Максим Некрасов с золотыми медалями финала Гран-при России Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Про мечту взобраться на Эльбрус

Некрасов: Очень хочу подняться на Эльбрус, на самую вершину. Полноценным подходом, реально хочу, но пока не могу себе позволить. Уже после карьеры. Это рискованно, и нужна подготовка. На каждый уровень нужно готовиться. Я поднимался в горы, по Приэльбрусью. Не знаю даже, есть у меня горная болезнь или нет. Только когда поднимаешься выше 3000 м.

Меня тянут горы, мне нравится. У бабушки в Ставрополе постоянно хочу куда-то в горы. Машук, Домбай. И хочется хотя бы издалека посмотреть на Эверест. На Альпы. Разные горы, но эти места мне очень хотелось бы увидеть, хотя бы издалека.

Про лучшие программы в истории фигурного катания

Кагановская: В танцах на льду любимая программа – это олимпийская программа Тессы Вирту со Скоттом Моиром, танго «Роксана» 2018 года. Произвольная программа Пападакис и Сизерона с 2016 года. Из сезона- 2016/2017 — короткая программа Вирту и Моира. Я люблю фигурное катание, в танцы на льду пришла, когда мне было шесть лет. Поэтому с тех пор всегда всё смотрела. У Анжелики Алексеевны Крыловой нравилась «Кармен», самая запоминающаяся и необычная.

Если не из танцев — произвольная 2018 года с Олимпиады Алёны Савченко и Бруно Массо. Также произвольная программа 2022 года у китайской пары Вэньцзин Суй и Хань Цун.

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О тренерском тандеме Крыловой и Горшкова

Кагановская: Я была у Анжелики Алексеевны [Крыловой] не так долго, как Максим у Алексея Юрьевича [Горшкова], но это тоже, я считаю, был довольно-таки продолжительный период. Меня Анжелика Алексеевна, грубо говоря, с самого детства знает. И на самом деле, это был мой страх номер один, что проблема будет в том, что наши тренеры не смогут найти компромисс и ничего не получится. Я понимала, что Максим от Алексея Юрьевича не захочет уходить к другому тренеру. И у меня не было никакого желания переходить от Анжелики Алексеевны. Но, слава богу, наши тренеры — взрослые мудрые люди, которые справились с этим, нашли решение, помогли нам во всём. И наш дуэт на льду состоялся.

Некрасов: Компромисс был в том, что мы сначала покатались, попробовали, а потом Вася пришла к нам. Она попробовала всё, что делал я, то есть нашу общую работу с Алексеем Юрьевичем. Вася была в шоке. Я на неё смотрю, говорю: «Тебе нормально?» Она такая: «Угу» (смеётся). Мы за 30 минут делали очень много упражнений — смотрели технику конька, как мы двигаемся. А потом уже собрались вместе, сели и поговорили, и они договорились, что две недели Вася у нас, две недели я у них на «Кристалле», но потом это всё кардинально поменялось. На месяц я пропал у Анжелики Алексеевны на «Кристалле», отметил свой день рождения там.

Кагановская: А потом мы вообще несколько месяцев были в Одинцове, так что немножко планы изменились, но если общую картину складывать, то компромисс был в том, что у нас два тренера, которые не будут постоянно работать на одном катке. То есть это не как обычная типичная команда, а что-то новое.

Некрасов: Недавно, наверное с этапа Гран-при в Красноярске мы начали делать так, что с понедельника по пятницу катаемся в Одинцове, а в субботу идём на пятиминутную разминку и делаем прокат у Анжелики Алексеевны, либо среди недели мы можем к ней прийти. Вот перед финалом Гран-при уже Анжелика Алексеевна пришла к нам в Одинцово, мы там дня три провели.

Кагановская: Это работает так: когда уже все программы поставлены, идёт сезон, они составили план прокатов, что за эту неделю мы сделаем столько, вот в этот день произвольную программу, а в этот — короткую. И даже если у нас в планах поменяется что-то, мы думали, что мы в Одинцове будем, а нам нужно ехать на «Кристалл», то в тренировочном плане ничего не меняется. Потому что они оба знают, что нам нужно делать, и поэтому вне зависимости от катка мы выполняем тренировочный план, который нам даётся от обоих тренеров.

Когда мы только начинали кататься вместе и шёл процесс, когда мы только пытались понять, как нам дальше выстраивать работу, чтобы это было удачно. Тогда мелькали какие-то моменты, но это было, мне кажется, чисто с непривычки, потому что это действительно новый опыт для всех нас. А со временем это сошло совершенно на нет. У них сейчас прекрасные отношения, и никто не хочет никакое одеяло на себя тянуть, а наоборот — мы чувствуем, что оба наших главных тренера стараются всё сделать для нас, чтобы нам было лучше.