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Фигурное катание 15 марта, Кубок Первого канала — команды Загитовой, Щербаковой, Трусовой: лайв, онлайн, текстовая

Команды Загитовой, Трусовой и Щербаковой вступают в бой на Кубке Первого канала! Live
Екатерина Авдонина
Кубок Первого канала.
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Юбилейный розыгрыш турнира стартует в Челябинске.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Кубок Первого канала считается одним из самых ярких и зрелищных стартов в российском фигурном катании. В этом году состоится уже пятый розыгрыш турнира. В борьбу вступят три команды, которые возглавляют Александра Трусова (белые), Анна Щербакова (синие) и Алина Загитова (красные).

В первый соревновательный день фигуристы представят короткие программы, а также примут участие в конкурсе мастерства на льду. На лёд выйдут по двое мужчин и две женщины от каждой команды, а также по одной спортивной паре. Список участников и точное время прокатов станут известны позже.

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