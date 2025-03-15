Команды Загитовой, Трусовой и Щербаковой вступают в бой на Кубке Первого канала! Live
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Юбилейный розыгрыш турнира стартует в Челябинске.
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Кубок Первого канала считается одним из самых ярких и зрелищных стартов в российском фигурном катании. В этом году состоится уже пятый розыгрыш турнира. В борьбу вступят три команды, которые возглавляют Александра Трусова (белые), Анна Щербакова (синие) и Алина Загитова (красные).
В первый соревновательный день фигуристы представят короткие программы, а также примут участие в конкурсе мастерства на льду. На лёд выйдут по двое мужчин и две женщины от каждой команды, а также по одной спортивной паре. Список участников и точное время прокатов станут известны позже.
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