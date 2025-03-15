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Фигурное катание 16 марта, Кубок Первого канала — команды Загитовой, Щербаковой, Трусовой: лайв, онлайн, текстовая

Сможет ли команда Щербаковой удержать лидерство на Кубке Первого канала? LIVE
Соня Касаткина
Анна Щербакова.
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Сумеют ли коллективы Трусовой и Загитовой побороться за победу?

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Кубок Первого канала в самом разгаре! После первого соревновательного дня лидерство захватила команда Анны Щербаковой (синие), набрав 58 баллов. У коллектива Алины Загитовой (красные) 53 балла, а подопечные Александры Игнатовой (Трусовой) имеют в своём активе 42 очка. Команда Щербаковой показала достойное выступление, однако нельзя сказать, что у других совсем нет шансов.

Во второй соревновательный день танцоры, мужчины и женщины покажут свои произвольные программы. Также фигуристам-участникам предстоит соревноваться в командных эстафетах. Точная программа конкурсов будет известна ближе к началу.

Первые три Кубка Первого канала неизменно забирали себе команды Алины Загитовой, но год назад её серию прервала Анна Щербакова. Сможет ли действующая олимпийская чемпионка вновь одержать победу? Узнаем после второго соревновательного дня. «Чемпионат» будет внимательно следить за выступленими наших фигуристов.

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