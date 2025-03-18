Битвы Ягудина и Плющенко не будет, зато Трусова выступит в паре с мужем в Санкт-Петербурге

Когда и где пройдёт турнир шоу-программ «Русский вызов» — 2025
Турнир пройдёт 22 марта в Санкт-Петербурге на арене спортивного комплекса «Юбилейный», которая вмещает семь тысяч зрителей.
Расписание турнира шоу-программу «Русский вызов» — 2025
- Дата приезда: 20 марта
- Жеребьёвка последовательности выступлений: 20 марта
- Репетиции: 21 марта
- Генеральная репетиция: 22 марта
- Турнир: 22 марта, 16:00-21:00
Где смотреть трансляции турнира шоу-программ «Русский вызов» — 2025
Следить за соревнованием в прямом эфире можно на сайте Первого канала, а также на платформе RUTUBE. Первый канал покажет самые яркие моменты в телеэфире, однако на текущий момент нет точной телепрограммы.
Регламент турнира шоу-программ «Русский вызов» — 2025
Главной темой турнира стало хорошее настроение, цель номера — доставить людям радость.
Участие в турнире смогут принять фигуристы 2008 года рождения и старше, действующие спортсмены или завершившие спортивную карьеру не ранее сезона-2015/2016, демонстрирующие уровень мастерства фигурного катания, ожидаемый от профессиональных спортсменов.
Оценки за выступление будут складываться из трёх составляющих:
- 1/3 итоговой суммы баллов формируется из средней суммы баллов профессионалов из различных областей исполнительского искусства;
- 1/3 итоговой суммы баллов формируется из средней суммы баллов профессионалов/специалистов, связанных профессионально с фигурным катанием;
- 1/3 итоговой суммы баллов формируется из средней суммы баллов зрителей, присутствующих в зале (1 билет на турнир = 1 голос).
Призовой фонд турнира шоу-программ «Русский вызов» — 2025
Абсолютный чемпион турнира (набравший наибольшую общую сумму баллов) получит 5 млн рублей, обладатель второго места — 2,5 млн рублей, обладатель третьего места — 1 млн. Победители в специальных номинациях («Фигурное катание», «Искусство» и «Приз зрительских симпатий») получат по 1,5 млн, 750 и 500 тысяч за первое, второе и третье место.
Состав участников турнира шоу-программ «Русский вызов» — 2025
К участию в турнире приглашены фигуристы:
- 2008 года рождения (любой месяц) и старше;
- выступающие в любой из дисциплин фигурного катания (одиночное катание, парное катание, танцы на льду);
- действующие спортсмены или завершившие спортивную карьеру не ранее 2015/2016 года (последнее выступление в официальных турнирах ФФККР/ISU в сезоне-2015/2016);
- демонстрирующие уровень мастерства фигурного катания, ожидаемый от профессиональных спортсменов.
Мужчины: Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Пётр Гуменник, Даниил Самсонов, Роман Савосин, Матвей Ветлугин.
Женщины: Анна Щербакова, Аделина Сотникова, Елизавета Туктамышева, Софья Муравьёва, Анна Фролова, Алина Горбачёва, Ксения Синицына.
Танцы на льду: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Анна Щербакова/Егор Гончаров.
Спортивные пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Татьяна Волосожар/Максим Траньков, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Александра Трусова/Макар Игнатов.
Евгений Плющенко и Алексей Ягудин.
Фото: «Чемпионат»
Кто пропустит турнир шоу-программ «Русский вызов» — 2025
Спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов досрочно завершили сезон из-за травмы партнёра, поэтому пропустили Кубок Первого канала. Вероятно, в соревнованиях в Санкт-Петербурге они также не примут участия, однако сообщений о снятии пары пока не поступало.
Алексей Ягудин, который дважды становился чемпионом «Русского вызова», пропустит турнир из-за новых правил. Также на соревновании не выступит двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, планировавший «дуэль» с олимпийским чемпионом Солт-Лейк-Сити.
«Ко мне подходил представитель Первого канала. Мы провели переговоры и пожали друг другу руки. На словах договорились о таком соревновании, которое могло бы привлечь внимание многих поклонников фигурного катания. Начал готовиться, восстановил все прыжки, включая тройной аксель. К сожалению, к началу марта мне так и не предоставили контракт, о котором ранее договорились. Готов был выступить, но приглашения от телевизионного канала так и не получил. Соревнования с Ягудиным, понятно, не будет», — говорил Плющенко «РИА Новости».
Предыдущие победители турнира шоу-программ «Русский вызов»
Алексей Ягудин два раза подряд становился чемпионом турнира шоу-программ.