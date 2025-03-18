Битвы Ягудина и Плющенко не будет, зато Трусова выступит в паре с мужем в Санкт-Петербурге

Когда и где пройдёт турнир шоу-программ «Русский вызов» — 2025

Турнир пройдёт 22 марта в Санкт-Петербурге на арене спортивного комплекса «Юбилейный», которая вмещает семь тысяч зрителей.

Расписание турнира шоу-программу «Русский вызов» — 2025

Дата приезда: 20 марта

Жеребьёвка последовательности выступлений: 20 марта

Репетиции: 21 марта

Генеральная репетиция: 22 марта

Турнир: 22 марта, 16:00-21:00

Где смотреть трансляции турнира шоу-программ «Русский вызов» — 2025

Следить за соревнованием в прямом эфире можно на сайте Первого канала, а также на платформе RUTUBE. Первый канал покажет самые яркие моменты в телеэфире, однако на текущий момент нет точной телепрограммы.

Регламент турнира шоу-программ «Русский вызов» — 2025

Главной темой турнира стало хорошее настроение, цель номера — доставить людям радость.

Участие в турнире смогут принять фигуристы 2008 года рождения и старше, действующие спортсмены или завершившие спортивную карьеру не ранее сезона-2015/2016, демонстрирующие уровень мастерства фигурного катания, ожидаемый от профессиональных спортсменов.

Оценки за выступление будут складываться из трёх составляющих:

1/3 итоговой суммы баллов формируется из средней суммы баллов профессионалов из различных областей исполнительского искусства;

1/3 итоговой суммы баллов формируется из средней суммы баллов профессионалов/специалистов, связанных профессионально с фигурным катанием;

1/3 итоговой суммы баллов формируется из средней суммы баллов зрителей, присутствующих в зале (1 билет на турнир = 1 голос).

Призовой фонд турнира шоу-программ «Русский вызов» — 2025

Абсолютный чемпион турнира (набравший наибольшую общую сумму баллов) получит 5 млн рублей, обладатель второго места — 2,5 млн рублей, обладатель третьего места — 1 млн. Победители в специальных номинациях («Фигурное катание», «Искусство» и «Приз зрительских симпатий») получат по 1,5 млн, 750 и 500 тысяч за первое, второе и третье место.

Состав участников турнира шоу-программ «Русский вызов» — 2025

К участию в турнире приглашены фигуристы:

2008 года рождения (любой месяц) и старше;

выступающие в любой из дисциплин фигурного катания (одиночное катание, парное катание, танцы на льду);

действующие спортсмены или завершившие спортивную карьеру не ранее 2015/2016 года (последнее выступление в официальных турнирах ФФККР/ISU в сезоне-2015/2016);

демонстрирующие уровень мастерства фигурного катания, ожидаемый от профессиональных спортсменов.

Мужчины: Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Пётр Гуменник, Даниил Самсонов, Роман Савосин, Матвей Ветлугин.

Женщины: Анна Щербакова, Аделина Сотникова, Елизавета Туктамышева, Софья Муравьёва, Анна Фролова, Алина Горбачёва, Ксения Синицына.

Танцы на льду: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Анна Щербакова/Егор Гончаров.

Спортивные пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Татьяна Волосожар/Максим Траньков, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Александра Трусова/Макар Игнатов.

Евгений Плющенко и Алексей Ягудин. Фото: «Чемпионат»

Кто пропустит турнир шоу-программ «Русский вызов» — 2025

Спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов досрочно завершили сезон из-за травмы партнёра, поэтому пропустили Кубок Первого канала. Вероятно, в соревнованиях в Санкт-Петербурге они также не примут участия, однако сообщений о снятии пары пока не поступало.

Алексей Ягудин, который дважды становился чемпионом «Русского вызова», пропустит турнир из-за новых правил. Также на соревновании не выступит двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, планировавший «дуэль» с олимпийским чемпионом Солт-Лейк-Сити.

«Ко мне подходил представитель Первого канала. Мы провели переговоры и пожали друг другу руки. На словах договорились о таком соревновании, которое могло бы привлечь внимание многих поклонников фигурного катания. Начал готовиться, восстановил все прыжки, включая тройной аксель. К сожалению, к началу марта мне так и не предоставили контракт, о котором ранее договорились. Готов был выступить, но приглашения от телевизионного канала так и не получил. Соревнования с Ягудиным, понятно, не будет», — говорил Плющенко «РИА Новости».

Предыдущие победители турнира шоу-программ «Русский вызов»

Алексей Ягудин два раза подряд становился чемпионом турнира шоу-программ.