«В России федерация делает очень интересные шаги». Мнение Ари Закаряна о развитии спорта

Имя Закаряна зачастую связано не только с тем, что он является агентом Ильи Малинина, продюсером ледовых шоу и хореографом. Ари является идейным вдохновителем многих проектов в мировом фигурном катании за последние 30 лет. Он организовывает крупнейшие в мире ледовые шоу, фактически придумал премию для фигуристов. А теперь в эксклюзивном интервью «Чемпионату» Ари изложил всё как есть: обозначил существующие проблемы вида спорта и предложил, как можно всё изменить. Внутри:

почему в России хорошо развивают фигурное катание через шоу;

что нужно добавить в трансляции соревнований;

почему на Западе плохо освещают этот вид спорта (а в России – хорошо);

что не так с премией ISU Skating Awards;

зачем Закарян возил Аделию Петросян в Ереван в 2017 году;

какие форматы соревнований нужно добавить в фигурное катание.

«Когда смотришь в целом на российский спорт, то фигурное катание опережает все другие виды»

— Какую роль ты сыграл в шоу Art on Ice?

— Был у истоков, катался первые три года, в 1990-х. Первым у нас был такой музыкант, певец Саймон Эстес, потом Сара Брайтман и Монтсеррат Кабалье. У нас был под неё групповой номер. Оттуда все пошло, уже 29 лет дружбы и сотрудничества. За все это время я не пропустил ни одного шоу, кроме года, когда была пандемия.

— Насколько сильно изменился Art on Ice за эти 30 лет?

— Конечно, изменился, в основном потому, что каждый год продакшен становится разнообразнее, лучше, всё время свет меняется, никогда не повторяется. С приходом интересных суперзвёзд из мира музыки выстраивается вся структура шоу конкретно под артистов. Соответственно, он всегда другой, много технологических вещей, новшеств в мире шоу фигурного катания. Я бы сказал, Art on Ice является как бы флагманом ледовых шоу, и многие сюда приезжают, смотрят, какие-то эпизоды пытаются отсюда забрать для своих шоу. Это такой хороший путеводитель.

— Я правильно понимаю, что в Art on Ice всё-таки первую скрипку играют музыканты, а не фигуристы? Потому что в России на ледовые шоу билеты «продают» звёзды фигурного катания, а не музыки. То есть там выступают поп-звёзды, но они всё же больше как антураж. Здесь всё наоборот?

— Я думаю, что здесь [в Швейцарии] идут не столько на имя звёзд, сколько на имя Art on Ice, потому что проект является брендом. И за это время он зарекомендовал себя так, что люди, приходя на шоу, получают максимальное удовольствие. Здесь не идут на конкретного спортсмена или певца, здесь идут на бренд Art on Ice. В России больше культ личности в ледовых шоу, то есть существует человек, продюсер, который максимально делает из себя главное имя, чтобы оно было на афишах, рекламах.

Например, если идут смотреть какое-то шоу, то идут на имя Тутберидзе, или на имя Навка, или на имя Плющенко, или также на Авербуха. Есть шоу «Влюблённые в фигурное катание», и это примерно то направление. Но благодаря таким шоу продюсеры больше рекламируют самих себя.

— Ты стоял, можно сказать, у истоков ледовых шоу в России, а также европейских шоу. У каждого бизнеса свой путь, своё развитие. Как думаешь, что необходимо сделать, чтобы развивать фигурное катание через шоу?

— В России справляются довольно-таки хорошо с этим. Там, безусловно, огромную роль играют федерация и Первый канал, которые, я думаю, работают в правильном направлении. России повезло, потому что благодаря мощной информационной поддержке того же Первого канала это становится намного легче. Мне очень нравится, что в России есть много YouTube-каналов, ребята все становятся блогерами, они развивают движение фигурного катания.

Когда смотришь в целом на российский спорт, то фигурное катание, на мой взгляд, сейчас опережает все другие виды, и если ты являешься фигуристом, то сразу перепрыгиваешь туда, к элите. Например, в России есть певцы, есть спортсмены и есть фигуристы — это отдельная когорта. Много раз говорил, что перенасыщение фигурным катанием в один момент может дать трещину, но в России я вижу, что пока ещё всё хорошо идёт с этим. Какое-то дикое количество ледовых шоу за год проходит, где-то полторы тысячи.

«Как проходили соревнования по фигурному катанию ещё 30 лет назад — с тех времён мало что изменилось»

— Ты сказал, что́ тебе нравится в освещении фигурного катания. А что бы ты еще добавил? Что тебе, может, не нравится?

— В мировом порядке мы очень сильно застряли. Как проходили соревнования по фигурному катанию ещё 30 лет назад — с тех времён мало что изменилось. Я неоднократно предлагал ISU изменить некоторые моменты. Первое: имя хореографа тоже должно быть известно. Не только комментатору трансляции, но и чтобы оно было прописано, когда спортсмен выходит на лед, потому что тогда мы откроем мир танцев. Тогда какие-то суперинтересные и известные хореографы тоже смогут быть причастны к нашему спорту. Если хореограф, о котором никто не знает, поставит хорошую программу и на Олимпиаде его имя зазвучит, это тоже для него хороший плюс. На данный момент, если только комментатор знает, кто поставил программу, он может сказать, и то зависит от того, интересно ему это или нет. Если тебе нравится программа и ты хочешь узнать, кто хореограф, нужно поискать, покопаться. Сейчас время такое, что всё должно решаться быстро, одним кликом.

— Что бы ты ещё добавил в трансляцию?

— Дизайнеров костюмов. Это обязательно должно быть. Когда фигурист выступает, это уже полный пакет. Хочется знать, кто шил этот костюм, насколько он хороший или плохой. Также благодаря имени дизайнера костюмов понимаешь, сколько денег было вложено в данную программу. И с какой ответственностью фигурист подходит к данному соревнованию. Многие говорят: «Не так важно, что ты надеваешь, важно, что ты делаешь». В нашем виде спорта это не так.

Здесь, если ты крутой фигурист и хочешь выигрывать, должен, начиная уже от чехлов и шнурков, выходить в полной боевой окраске. Поэтому имя должно быть, и это тоже прибавит такую популярность фигурному катанию. Думаю, нам надо потихонечку отходить от шаблона костюма в фигурном катании и выходить как на дефиле. Чтобы фигуристы не просто надевали костюмы со стразами, с блестками, а выглядели примерно как на модных показах, чтобы потом можно было приобрести одежду похожего фасона. Надо искать все варианты синтеза хореографии, дизайнера мод и фигурного катания, потому что наш вид спорта может реально развиваться в таком направлении.

Может быть, например, дефиле с костюмами из фигурного катания. Однако на Западе очень тяжело идут на инновационные идеи. Есть ещё одно предложение, которое я сделал, раскрываю карты: например, выступает фигурист, который представляет какой-нибудь торговый бренд. Это уже интеграция прямая с бизнесом.

«Надо привлекать болельщиков — это уже успешно делает Федерация фигурного катания России»

— Как насчёт новых форматов в самом спорте?

— В России федерация делает очень интересные шаги. На Западе же сейчас начинают отменять показательные выступления. Они считают, что такие прокаты никому не нужны и фигуристам тоже не хочется там кататься. Идея в том, что надо привлекать болельщиков. И её уже успешно применяет Федерация фигурного катания России. Например, проект «Русский Вызов» – это правильное направление в плане интеграции зрителя.

Нужно, чтобы к новому сезону спортсмен готовил, помимо короткой и произвольной, полноценный показательный номер. Приезжаешь на соревнования, становишься чемпионом, а в воскресенье показательные как экстра-турнир, где тебя уже судит зритель. Ещё бы я сделал All Star — как в хоккее и баскетболе. Например, соревнования по вращениям, дорожкам шагов, по специальному необычному элементу, по прыжкам. И это тоже вызовет колоссальный интерес.

— Чемпионат по прыжкам есть в России.

— Он классный, но я не согласен с форматом. Это должно быть так, что если ты чемпион по прыжкам, то должен уметь выполнять все прыжки, а не один какой-то прыгать.

— Ещё есть командный формат соревнований.

— Я, например, не вижу в этом интереса, потому что за месяц до любого командного чемпионата можно, в принципе, угадать, какая из команд выиграет, так как перед турниром федерации выставляют своих флагманских спортсменов. У меня есть такое предложение: мы возвращаем суперзвёзд типа Нэйтана Чена, Алины Загитовой, Евгении Медведевой, Дайсукэ Такахаси, Юдзуру Ханю. Это было бы вообще чудо! Грейси Голд, даже ту же самую Алёну Савченко или пару Вирту-Мойр. И они выступают в командном соревновании групповым номером: два парня, две девочки, одна пара, один танцевальный дуэт. Эта группа создаёт серьёзную программу с параллельными шагами, вращениями, прыжками на качество и чистоту исполнения. Такой элемент мини-театра, но при этом цельное хореографическое представление в команде – как групповые упражнения в художественной гимнастике.

— Какие ещё форматы соревнований ты бы предложил?

— Профессиональный чемпионат мира — это тот рубеж, который непосредственно должен быть. И это продлевает жизнь фигуриста, который после спорта может ещё кататься. Есть примеры, как люди выступали до 80 лет, например, Белоусова/Протопопов, и делали это круто: завоевывали титул чемпиона мира среди профессионалов. Но это движение было убито в 2003 году, потому что прежнее руководство не хотело, чтобы любители уходили в профессиональный спорт.

— Что ещё ты бы предложил?

— Вот один очень важный момент — тренеры за бортиком. Когда фигурист выступает, его наставники за бортиком исполняют нереальные композиции. Они там такое делают, но их не показывают! Я бы создал передачу «Тренер за бортиком». То есть, когда идёт программа, параллельно показывают, как тренер ведёт себя за бортиком – типа Николая Морозова или Барбары Фузар-Поли. И потом зрительское голосование — кто занял первое место за бортиком. И тогда, я думаю, многие тренеры будут ещё круче чудить, исполнять всякие там эмоциональные штучки.

И это опять-таки контент. Лично у меня огромное количество видеоматериалов уже есть. В своё время, когда был продюсером соревнований финала Гран-При перед Играми в Сочи, я показывал на экране ролики, что вызывали огромный интерес у зрителей. Некоторые федерации потом запрашивали у меня эти видео и показывали их на своих домашних чемпионатах.

«Фигурное катание на Западе освещается очень плохо»

— А как насчёт развития спорта по всему миру? Какие тут идеи?

— Я много раз об этом вообще говорил. Проводится, допустим, чемпионат в каком-нибудь Загребе. ISU даёт им разрешение провести турнир. И я как оргкомитет дальше должен разбиться вдребезги, чтобы у меня на трибунах была полная заполняемость. Нужно подключать лучшие компании города и страны, делать всё возможное, чтобы арена была полная. Продать билеты или раздать, принести их мэру города — это мои проблемы. И если я получаю полные трибуны, то ISU выплачивает мне бонус.

Если соревнования прошли хорошо, вышла классная картинка, то стоит выплачивать $ 5-10 тыс. бонуса. А если у меня в зале сидит 100-200 человек — то штраф. Организаторы должны хотеть, чтобы в городе состоялось какое-то крутое соревнование, как чемпионат Европы.

Далее тур ISU – это то, что раньше было, а сейчас нет. Это то, о чём я постоянно говорю. В ISU должен быть свой ISU World Tour, который идёт после чемпионата мира.

И который идёт после Skating Awards. А Skating Awards — это одна из самых главных составляющих маркетинга соревнования. Премию провели не лучшим образом в последние два года. И сейчас это движение уходит в никуда.

— А с точки зрения освещения?

— Фигурное катание на Западе освещается очень плохо. В России делают всё очень хорошо: здорово, что существуют различные каналы и подкасты. И ISU нужно стремиться делать так же, создавать свои подкасты и следить, чтобы каждая страна была вовлечена. При этом давать информацию в трансляцию о спортсменах, их аккаунты в социальных сетях, так как не всегда можно сразу найти реальный профиль, а не фанатский. Это прибавит популярности спорту.

Плюс в фигурном катании разгоняют некоторые стереотипы. Как обо мне, мол, Закарян хайпуется. Так и о Малинине – что у него навыки катания плохие. Но посмотрите, как он катается — у него всё на рёбрах. Когда говорят, что у него нет skating skills, поверьте мне, четверной аксель — это тоже skating skills. Кстати, Илья — финалист премии James Sullivan Awards, это очень престижная спортивная премия, и он единственный фигурист в финале.

— Расскажи поподробнее о премии Skating Awards?

– В России каждую неделю проводят какие-то премии. Люди приходят разодетые, у них свои спонсоры. И это всегда очень мощная информационная подача: кто и как пришел, как оделся. И премия ISU Skating Awards тоже должна быть. Уж где-где, но именно фигурном катании такое должно существовать. Потому что ты всегда в конце года хочешь знать, кто и чего добился.

Кто будет самым ценным фигуристом – человек, который в этом или в прошлом сезоне стал законодателем моды и достижений в нашем виде спорта. Например, в прошлом десятилетии в какое-то время это был Ханю, в другое — Чен. В танцах блистали Пападакис и Сизерон и Вирту-Мойр, в парах — Алёна Савченко. Был также год, где Медведева могла бы забрать этот титул.

Когда упоминаем известного актера или музыканта, мы обычно говорим, что он обладатель премии «Оскар» или «Грэмми». Если называем футболиста — то не делаем акцент на том, что он выиграл Кубок мира, а говорим, что он обладатель «Золотой бутсы». Хочу привести такой пример: когда Эдвин Мартон получил «Эмми», его карьера резко взлетела вверх. И когда мы делаем его презентацию, то добавляем этот титул, и это влияет на статус и финансовую составляющую. Хочется, чтобы у фигуристов тоже была такая возможность.

«Никто не хочет премию ISU Skating Awards посреди сезона»

— Что сейчас происходит со Skating Awards? Слышала, что премия в этом году проводится в последний раз.

— Никто не хочет Skating Awards посреди сезона, и я в том числе. Поэтому церемонию надо проводить в конце, после чемпионата мира. Но тут тоже момент, представим: я чемпион мира и победил только что. После сдал тест на допинг и пришёл в гостиницу где-то в районе часа ночи. А там ещё семья и друзья ждут меня, чтобы отпраздновать мою победу — и ещё часа два-три я с ними. И потом где-то в три-четыре часа ночи ложусь спать, а в семь утра мне вставать, идти на тренировку, чтобы какой-то номер сделать и выступить на показательных. Да плевать я хотел на показательные выступления! Я буду выступать вообще вполноги, без энтузиазма.

Поэтому моё предложение было конкретным: объединить показательные с банкетом. То есть убрать выступления, которые обычно проходят в два-три часа дня. Иногда там проводят награждение, потом после этого показалки. На самом деле, награждение должно быть сразу после турнира. Ты выступил — и тебя сразу наградили. Ведь когда выигрывают чемпионат мира по футболу, то сразу дают кубок. Им не говорят: приходи завтра, приноси коньки и форму, в два часа дня наградим.

В субботу закончили, в воскресенье все отдыхают. Профессиональная команда типа Ice Theater в Нью-Йорке, Art On Ice, японского шоу Fantasy On Ice, из «Диснея», или из Cirque du Soleil, ну или команда Авербуха, или кто-то, кто базируется по месту проведения турнира — они готовят вот эти групповые номера. И туда интегрируются уже чемпионы, которые хорошо выспались. И вместо двух часов дня мы это всё переносим на пять часов вечера.

В пять часов начинается красная дорожка. Фигуристы все в своих нарядах, кто-то представляет какие-то бренды. И все они проходят по красной дорожке, с ними общаются ведущие, спрашивают о номинации на премию, о группе поддержки.

Туда приходят звёзды, показывают одежду от брендов, которые получают классную пиар-кампанию. И ребятам хорошо – они одеваются в какие-то бренды. И компаниям выгодно.

Далее команды располагаются за столами, а зрители наблюдают за этим, кто и как появился. Все смотрят какое-то классное открытие вечера. Ведущие — какие-нибудь суперзвёзды. В общем, как на «Оскаре», да. И всё это — красивая телевизионная картинка. Вот в чём суть.

— А почему так получилось, что раньше не на чемпионате мира это проводилось, а посреди сезона?

— В идеале всё должно было состояться во время чемпионата мира в Монреале в 2020 году. Но его отменили из-за пандемии. И премию проводили два раза онлайн, да. А потом два раза организовывали на Art on Ice, потому что все фигуристы уже здесь, продакшен хороший. Поэтому сделали тут, так как это будет выглядеть хорошо для телекартинки. Но премию надо вручать в конце сезона.

Первый раз на Art On Ice — это было мое предложение, потому что я пытался спасти Skating Awards, так как Япония не стала проводить церемонию вручения премии во время домашнего чемпионата мира. И я сказал: давайте проведём в середине сезона, хотя бы спасем её. Мы сделали, а потом уже второй год подряд решили ещё раз там провести. Я был категорически против. В этом году премию будут вручать на чемпионате мира, но это будет другой формат, от которого я не в восторге. Ничего сейчас не происходит. Интернет должен гореть после каждого соревнования.

Этот набирает столько-то баллов, у него больше шансов. Каждое соревнование должно обсуждаться. У кого лучше костюм, у кого прическа.

— Но это всё обсуждается на форумах?

— На форумах, да, обсуждается. Но это надо вывести в мейнстрим. Форумы — это для фанатов, а нам нужны любители. Это очень легко. Начался Skate America — первые соревнования пошли. На главном форуме народ закидывает свои мнения, выбирают лидеров: одежда такая-то, тренер такой-то. И они вырываются вперёд. Следующее соревнование — Skate Canada — там уже другие. Всегда нужно вот эту вот движуху создавать. Чтобы она была каждую неделю.

«Мы можем из судей тоже сделать звёзд, писать про них истории»

— Фигурное катание — это спорт, в котором трудно начать разбираться, должно пройти какое-то время. Многие виды спорта намного проще воспринимать.

— К примеру, я увидел афишу и пришёл на соревнования. Сел, посмотрел и ничего не понял. Или кто-то пойдёт смотреть бейсбол и ничего не поймёт, а потом пойдёт и скажет: да пошла эта игра! И не будет ходить на матчи. Нужно, чтобы перед соревнованиями, когда идёт заливка льда, выходил ведущий и вещал. Что, к примеру, будут соревноваться девочки. Важно обозначать, кто главный человек, на которого все смотрят, какие он совершил в этом году прорывы.

Рассказывать, кто будет составлять конкуренцию лидерам, за какими элементами надо следить, какими по счёту они стоят в программах. Если будет элемент ультра-си, который ещё никто не делал, то рассказывать, как он называется, кто и когда его исполнил впервые. Если речь об акселе, то говорить, что максимально этот прыжок исполняется в четыре оборота. То есть в течение трёх-четырёх минут вещать зрителям важную информацию как синопсис.

— Что ты думаешь по поводу судейства? Доволен ли судейской системой?

— Я считаю, что судейство должно быть профессиональным, на контрактной основе.

— А как найти деньги на контрактную систему?

— Есть много способов заработать деньги на судей, например, возобновить тур ISU. Сейчас организация не проводит никакие свои шоу, хотя могла бы проводить их по всему миру очень легко. Потом мы можем из судей тоже сделать звёзд, писать про них истории. Никто же не делает ничего, никто же не пишет про судей.

— А это не является частью справедливого судейства, когда с судьями нельзя общаться, например? Журналисты не могут с судьями общаться официально.

– Да, но при этом, если хочешь что-то делать, ты всегда найдешь как.

«Горд, что многие фигуристы с армянскими корнями представляют Россию»

— Ты недавно организовал вечер памяти погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне. Расскажи, как получилось сделать всё за месяц?

— Во-первых, хочу выразить свои соболезнования всем семьям погибших в авиакатастрофе. Было тяжело всё организовывать, но очень много участников приложили свою руку: команда хоккеистов «Вашингтона», например. Саня Овечкин смотрел всю концовку со мной у бортика. Конечно, я бы никогда не справился с таким огромным проектом, если бы не фигуристы и звёзды фигурного катания, которые откликнулись практически единогласно. Также благодарен моему партнёру Майку Бюргу, федерации фигурного катания Америки, Monumental Sports и телеканалу NBC.

Для меня одним из самых впечатляющих было выступление Максима Наумова, и я благодарен за его стойкость в это трудное время. И мне было особенно приятно, когда после выступления он сказал, насколько это было важно для него — выступить в память о своих родителях. Для меня это тоже очень много значит, и теперь можно понять, что мы сделали хорошее дело. Надеюсь, дальше будем создавать прекрасные ледовые шоу, но уже по позитивным поводам.

— Теперь несколько вопросов про Армению. Почему Софья Титова перешла в сборную Армении?

— Цель любого спортсмена – побеждать, чтобы стать олимпийским чемпионом. А насчёт её перехода… Они захотели соревноваться — и у них появилась возможность представлять Армению. Софья в интервью говорила, что ей нравилось в Армении и что она часто туда ездит.

— Ты к этому переходу имел отношение?

– Нет, они сами решили, получили паспорт, заявили и перешли. Так как я вице-президент Федерации фигурного катания Армении, понятное дело, что я в курсе, что происходит.

— А Акопова и Рахманин будут выступать за Армению?

— Они хорошие ребята. Но это тоже такой момент… Я в такие стараюсь особо не внедряться. Насколько знаю, у них обоих есть армянские паспорта, а как сложится их судьба — покажет время.

— Мы также знаем, что Аделия Петросян неоднократно бывала в Армении.

— В своё время я возил Аделию в Ереван выступать на шоу. Это был 2017 год, но я уже видел в ней большой потенциал. И я горд, что многие фигуристы с армянскими корнями представляют Россию: Петросян, Карартынян, Даниелян, Ветлугин, Медведева. Я рад, что они делают российский спорт лучше.

— А как насчёт Артура Даниеляна, ему ты тоже помогал в самом начале?

— Так же, как и Аделии Петросян. Он в начале своего пути выступал на шоу в Армении. Дальше он стал вице-чемпионом Европы. И я вижу, что он старается и двигается дальше. Я могу только пожелать ему самого хорошего в его спортивном пути и по жизни.

«Малинин – модник. И будет менять свой стиль по ходу взросления»

— Как стилист не могу не спросить: как развивается бренд одежды Ильи Малинина?

— Мы очень активно работаем в этом направлении, скоро выйдет четвёртая коллекция, совместно с одним японским дизайнером, имя пока не буду раскрывать, пусть будет интрига. Это молодой и очень талантливый дизайнер. Так же и мы с Ильёй участвуем в разработке дизайна, но последнее слово всегда за Ильёй. Моя цель — чтобы бренд Quadgod стал высококачественным брендом, который в будущем сможет иметь свой бутик. И мы планируем проводить модные показы с участием знаменитых фигуристов. Кстати, если ты заметила, Илья — первый фигурист, который начал приходить на соревнования не в спортивном, а в элегантном стиле: туфли и пальто.

— Илья всегда на стиле, этого нельзя не заметить. А как насчёт его соревновательных костюмов? В этом сезоне он поменял оба костюма после этапов Гран-при.

— Костюм к короткой в начале сезона сделал Мэтью Карон, а к произвольной — Сатоми Ито. Илья — тот человек, кто всегда хочет совершенствоваться и ищет разные виды не только ежедневного обихода, но и его соревновательного костюма. Вторые версии костюмов сделала Сатоми Ито. А над одеждой для его тренировок мы экспериментируем с другой компанией.

— А не связано ли это с тем, что было неудобно кататься?

— Не думаю, он очень следит за модой. И я бы сказал, что он модник, поэтому экспериментирует. Я думаю, что его стиль будет меняться с каждым годом по ходу взросления.