«Ситуацию никогда не отпускаю». Интервью с юной звёздочкой Тутберидзе Елизаветой Андреевой

Юная фигуристка Елизавета Андреева совсем недавно перешла в группу Этери Тутберидзе, но уже успела стать новой звёздочкой именитого тренера. Не всё получилось у спортсменки в её первом юниорском сезоне, однако это не значит, что за Лизу нельзя порадоваться: она собрала три четверных в произвольной программе, а в финале Гран-при в некотором роде повторила подвиг Дмитрия Алиева: с предпоследнего места поднялась на четвёртое! В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Андреева подвела итоги сезона и рассказала о своей вовлечённости в фигурное катание – призналась, что следит за всеми соревнованиями!

«Всегда стараюсь думать, подходить с холодной головой»

— У тебя в финале Гран-при получился красивый камбэк, с 11-й строчки удалось подняться на четвёртую. Какие вообще эмоции, как себя чувствуешь, ощущаешь после этого?

— Ощущаю себя хорошо, рада, что получилась достаточно хорошо произвольная программа.

— Как-то настраивалась по-особенному или, может, в некотором роде отпустила ситуацию?

— Ситуацию никогда не отпускаю, всегда стараюсь думать, подходить с холодной головой. По настрою было всё как обычно.

— Я правильно понимаю, что у тебя характер бойца?

— Да, это так.

— Может, помнишь: когда-то Дима Алиев в финале Гран-при с 11-го места поднялся на второе.

— Возможно, видела, честно говоря, все соревнования взрослых спортсменов смотрю, поэтому уже немного сбилась, что, когда, где было.

— Я правильно понимаю, что ты погружена прямо в мир фигурного катания, всё смотришь, за всеми следишь? Что-то запомнилось, может, с этого сезона?

— Да, слежу. С этого сезона мне запомнились все свои старты и взрослые. И первенство России, моё первое, дебютное. И взрослый чемпионат России в Омске. И финалы Гран-при в том числе. Всё запомнилось.

«Сезоном довольна, рада, что попала в сборную»

— Давай немножечко о тебе. Твои личные итоги сезона: довольна, всё ли получилось или какой-то осадочек, может, остался?

— Не всё получилось, на каждом соревновании были свои, как говорится, недоработки. Можно было где-то улучшить вращение, где-то прыжки, и всё в этом роде. В принципе, довольна, так как это первый юниорский сезон, рада, что попала в сборную.

— Тебе в этом сезоне впервые удалось собрать три четверных. Какие ощущения от осознания этого?

— Я бы сказала, что во время проката это не особо осознаю. Потому что катаю это каждый день на тренировках и уже к этому контенту привыкла. Такого осознания, что прям «вау, я сделала три четверных», нет.

— Есть что-то ещё, что ты хотела бы прыгнуть? Может, какой-то прыжок, комбинацию из того, что не исполняла?

— Пока соревнования закончены, буду учить другие ультра-си, совершенствоваться во всех сферах фигурного катания. Как таковой точной цели нет.

— Какой у тебя самый любимый прыжок?

— Из четверных?

— Вообще.

— У меня нет как такового любимого и нелюбимого прыжка, мне нравятся все одинаково. Какой-то чуть побольше, какой-то чуть поменьше, но плюс-минус все одинаково.

— А у тебя есть какие-нибудь кумиры, на кого ты равняешься, может, по скольжению, по прыжкам?

— Девочки с Олимпиады 2018 года, 2022 года. Вообще, почти все девочки, которые умеют хорошо кататься, скользить.

— Ты прямо за всем следила, всё смотрела?

— Да, конечно.

— Скоро в отпуск или ещё где-то будешь выступать?

— Пока про это не знаю. Как минимум на данный момент всё, а дальше, если что-то появится, буду участвовать, накатываться, совершенствоваться.

Елизавета Андреева Фото: РИА Новости

«Я многосторонняя: могу рисовать, плести из бисера и вышивать подушки»

— А что вообще любишь делать в свободное время?

— Обычно в свободное время я могу полежать, почитать книгу. Я вообще многосторонняя, много всего могу делать. Первые пять минут могу рисовать, дальше – смотреть фильм и рисовать, затем – лежать со своей собакой Черри. А через полчаса уже буду из бисера плести. Я даже подушки вышиваю.

— Ты уже как-то говорила, что хочешь стать врачом. Что тебя вдохновило на это, почему именно врачом?

— Просто тянет туда.

— В медицину?

— Да, в ту сферу. Прямо интересует медицина, нравится.

— Почему тебя это заинтересовало? Может, фильмы или сериалы вдохновили?

— Нет, медицина меня заинтересовала в прошлом году. Не то чтобы именно медицина, а биология с химией. Начала ходить, стало интересно, особенно биология. В этом году у меня пошла анатомия. Я поняла, что мне это очень интересно. Скоро ОГЭ, нужно выбрать предметы. Так и пришла к выводу, что меня больше меня тянет в медицину, чем в иные сферы.

— В отпуск куда-нибудь планируешь поехать?

— Честно, пока не знаю, пока не решали этот вопрос с семьёй.

— А путешествовать любишь?

— Люблю, в жаркие страны люблю путешествовать.

— А где бывала уже? Что запомнилось?

— В Таиланде была, понравилось. Запомнилось, что это был первый отпуск с собакой, вместе летали первый раз. Летели 10 часов, она прямо нервничала в первый раз. Во второй раз уже свыклась, когда летели в Москву, и более спокойно к этому отнеслась, но там ей понравилось. Она бегала в море, потом после моря кувыркалась в песке, потом мы её отмыть не могли, а она была довольная, счастливая.

После песка она обязательно, когда мы приходили в отель, прыгала в бассейн и плавала в бассейне. Собака отдохнула лучше нас, а мы бегали за ней, пытаясь не потерять, потому что она белая и маленькая.