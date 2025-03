Загитова и Глейхенгауз встали в пару на шоу! Все новинки от команды Тутберидзе для тура

Вчера в Ярославле стартовал очередной гастрольный тур команды Этери Тутберидзе. В календаре у «Чемпионов на льду» – ещё 10 городов, включая три поездки за границу, так что практически весь апрель группа проведёт в традиционных весенних разъездах. Чем же будет удивлять публику команда Тутберидзе в 2025 году? В первом городе тура завеса тайны немного приоткрылась.

Обязательная часть программы – соревновательные постановки, с которыми спортсмены группы показывали результаты в этом сезоне. Аделия Петросян сделала выбор в пользу короткой программы под Эрику Лундмоен, Софья Акатьева – в пользу произвольной «Адмирал». Александра Бойкова и Дмитрий Козловский в один из выходов тоже откатали произвольную в образе Евы и Змея-искусителя.

Юниоры также выступали с уже известными зрителям постановками – Алиса Двоеглазова снова стала Эдит Пиаф, Елизавета Андреева вспомнила короткую под Imagine Dragons, а Арсений Федотов зажёг под Queen.

Но премьер оказалось намного больше. В новых амплуа предстали парни из команды Тутберидзе. Андрей Мозалёв, например, похулиганил под «Чёрный бумер» Серёги, а Морис Квителашвили стал Майклом Джексоном.

Андрей Мозалёв Фото: из личного архива Андрея Мозалёва

Аделия Петросян зарядила публику хорошим настроением под композиции Шакиры. Платье фигуристки хорошо напомнило тот наряд, в котором известная колумбийская певица танцевала в клипе Time for Africa. Софью Акатьеву чаще можно увидеть в каких-то лирических образах, но в туре «Чемпионы на льду» чемпионка России катает под знаменитую рок-композицию Bad to the bone.

За классику в шоу отвечают двукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков. В Ярославле они откатались под «Лунную сонату». С лирикой на лёд вышла и Дарья Садкова – ей поставили трогательный номер под песню «Куда уходит детство», а на экране во время выступления демонстрировались детские фотографии спортсменов из группы.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский во втором отделении откатали новую программу под композицию «Одно и то же» от группы IOWA. Каплю лирики добавил и Андрей Мозалёв с постановкой под песню «Молитва» NЮ, Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев выбрали композицию Shallow Леди Гаги, которая хорошо звучит на льду.

Даниил Самсонов удивил номером с переодеванием по мотивам советского фильма «Здравствуйте, я ваша тётя». Сама постановка стартует в зрительном зале – именно оттуда выбегает фигурист в спортивном костюме, его преследует полицейский, а дальше уже на льду разворачивается само действо.

Главный хит представила олимпийская чемпионка Алина Загитова – номер в стиле аэробики 80-х. Это не новинка для льда, но в таких образах уже катались Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон и Анастасия Метёлкина Лука Берулава. При этом номер Алины берёт другим – массовой разминкой, во время которой Алина сама становится тренером, и работой в дуэте с Даниилом Глейхенгаузом. Фигуристка и хореограф даже исполнили поддержку из танцев на льду!

Отрывки из номера Алины Загитовой для шоу «Чемпионы на льду»

Не исключено, что в следующих городах тура будут и другие новинки. Во-первых, к касту присоединится Евгения Медведева, которой в штабе Тутберидзе ставили новый номер. Во-вторых, уже завтра в Петербурге пройдет турнир шоу-программ «Русский вызов», и кто знает, вероятно, какие-то яркие номера можно будет увидеть своими глазами в «Чемпионах на льду».