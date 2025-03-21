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Турнир шоу-программ Русский вызов 2025 — прямая онлайн-трансляция, live, следить за выступлениями, Щербакова, Горбачёва, Коляда

Щербакова, Трусова и другие на «Русском вызове»: в 2025 году будет новый чемпион! LIVE
Екатерина Авдонина Соня Касаткина
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Щербакова и Трусова/Игнатов
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Следим за самым творческим турниром в России.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Русский вызов» уже по традиции завершает очередной внутрироссийский сезон в фигурном катании. И если ранее соревнования вызывали много споров, то в этот раз кажется, что организаторы учли ошибки прошлого.

Во-первых, на «Русском вызове» будет новый чемпион — двукратный победитель Алексей Ягудин не сможет выступить из-за изменений в регламенте. Во-вторых, тематика турнира заранее подразумает что-то позитивное, так как в прошлом году многим не понравилось обилие грусти и лирики в номерах. А в-третьих, зрители смогут повлиять на итоговое решение!

Ранее победителя выбирало жюри из деятелей культуры. Теперь же оценка сложится из трёх частей: 33% — из средней суммы баллов профессионалов из различных областей исполнительского искусства, 33% — из средней суммы баллов профессионалов/специалистов, связанных профессионально с фигурным катанием, и 33% — из средней суммы баллов зрителей.

«Чемпионат» будет внимательно следить за выступлениями фигуристов. Оставайтесь с нами!

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Новости. Фигурное катание
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