Всё-таки беременна! Трусова и Игнатов красиво раскрыли свой секрет

Слухи о возможном пополнении в семье серебряного призёра Олимпийских игр Александры Трусовой и вице-чемпиона России Макара Игнатова ходили давно. Однако ни одна из сторон не подтверждала их (и не опровергала). Но теперь всё стало понятно — Саша и Макар действительно скоро станут родителями. Случилось это на турнире по шоу-программам «Русский вызов».

Секрет

В мире фигурного катания обычно тяжело скрыть какую-то информацию — слухи так или иначе всплывают в разговорах. А когда речь идёт об Александре Игнатовой (или, если вам привычнее, Трусовой) — то утаить какую-то важную новость будет крайне трудно. Тем более когда это касается лично фигуристки.

Сначала Саша не стала входить в сезон (хотя мысли об этом у неё действительно были). Потом она внезапно отказалась от прыжков в шоу — хотя ещё совсем недавно, буквально летом, радовала публику шикарным четверным лутцем. Правда, на тренировках.

Материалы по теме Видео «Мне скоро понадобится психиатр». Трусова впервые отреагировала на слухи о беременности

Затем на одном из шоу Сашу заменила Алёна Косторная. И, кажется, что информация уже довольно очевидна — а самые внимательные зрители заметили ещё и внешние изменения спортсменки.

Как вдруг коллеги-журналисты решили обнародовать слух, витавший в воздухе: Трусова — беременна!

Никаких подтверждений со стороны пары или их окружения не последовало. Александра и вообще иронично отреагировала на информацию в СМИ, опубликовав ролик под фразу: «Мне скоро понадобится психиатр».

Номер

И эта тема, в общем-то, подзабылась. Александра периодически появлялась на публике, но пока её маленький срок и свободная одежда позволяли сохранять секрет в тайне. На одном из мероприятий после слухов Трусова появилась с оголённым животом в топе. А также недавно сделала сложное окрашивание, которое не очень-то полезно девушкам в положении.

Однако хранить такую тайну вечно невозможно, и пара приняла решение раскрыть её — причём довольно ярко. Александра и Макар решили выступить на турнире по шоу-программам с парным номером. Уже тогда у многих закрались мысли: а не раскроют ли ребята свой секрет здесь? Масштаб подходит статусу звёздной пары.

И мысли тех, кто подозревал, оказались верными: уже с первых секунд номера под песню «Холодно не будет» была заметна изменившаяся фигура спортсменки. В прокате Саша не делала сложных элементов и прыжков, а в какой-то момент пара решила зайти на выброс, и… не сделать его. Трусова пригрозила пальцем своему супругу и расстегнула пиджак.

Вот так всем всё стало ясно окончательно: Александра в стиле известной исполнительницы Рианны продемонстрировала публике свой живот. А на фоне показали кадры с УЗИ. Так что теперь всё официально: Трусова и Игнатов действительно в ближайшее время станут родителями.

Радость

Публика «Юбилейного» тепло отреагировала на новость от фигуристов и скандировала «поздравляем». Сами Александра и Макар светились от радости. И сообщили, что вопрос пола будущего ребёнка пока остаётся тайной:

«Будет гендер-пати!» — сообщила счастливая Трусова.

Оценки от судей оказались не самыми высокими, но какая вообще разница? Ребята счастливы, впереди у них — новый и захватывающий опыт. А спорт в таких ситуациях отходит уже на второй план.

Сразу после выступления фигуристы поделились в социальных сетях трогательным видео. Так вот Сашу и Макара можно только поздравить!