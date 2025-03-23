Кондратюк пришёл на смену Ягудину? Выбираем лучший номер «Русского вызова»!

«Русский вызов» – тот турнир в календаре, который всегда вызывает огромное количество споров. В этом году он состоялся уже в третий раз, организаторы приняли во внимание все недочёты прошлых лет – но помогло ли это избежать обсуждений регламента и оценок? Очень вряд ли.
Нововведение этого года – голосование для зрителей в зале, которые напрямую влияли на результат конкурса. Но «Юбилейный» вмещает всего чуть более 6000 человек, а выбор хочет сделать каждый! Поэтому предлагаем сделать его вам и отдать голос именно за ту постановку, которая запала в душу вам.
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Марк Кондратюк
В этом шоу Марк перевоплотился в дирижёра, а в роли балерины ему помогала Софья Самодурова. В самом начале программы танцовщица убегает говорить по телефону, и дирижёру приходится развлекать публику самостоятельно – даже под классическую музыку Марк сумел устроить фирменный отжиг и получить отклик как от жюри, так и от зрителей в зале.
Пётр Гуменник
Трансформер Оптимус Прайм в деле! Победитель финала Гран-при вышел на лёд в массивном костюме и показал самую настоящую пластику робота. Драйва постановке добавила композиция Linkin Park из саундтрека к фильму.
Ксения Синицына
Номер-огонь в прямом смысле этого слова! Ксения представила постановку в русском народном стиле про день Ивана Купала, на льду зажглись настоящие костры, а один из слайдов фигуристка сделала под натянутой тканью.
Василиса Кагановская/Максим Некрасов
Харли Квинн и Джокер, новое прочтение истории легендарных персонажей комиксов. Для перевоплощения пришлось красить волосы (временно) и выкручивать безумие на максимум, хотя Василиса и призналась после выступления – иногда они с Максимом бывают такими, какими предстали на льду.
Роман Савосин
Роман вышел с фигуристом-конём под песни Леонида Утёсова – неожиданный эксперимент, согласитесь? Парик не помешал выполнять элементы, а напарник Ромы не только сидел в длительном зале и восхищался, но ещё и катался в этой маске сам.
Михаил Коляда
Михаил перенёс всех нас в Лас-Вегас, вышел на лёд прямо из красной машины и расплавил его своим катанием под композицию Барри Уайта. В судейской коллегии восхитились – спорткар в номере фигуриста, кажется, ещё никто не видел.
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
У Саши и Димы получилась комичная история автогонщика и его фанатки, которая буквально бросается под колёса автомобиля, чтобы получить автограф звёзды. Спортивная часть постановки пролетела на ура, а в концовке за рулём спорткара уже оказалась Саша и практически устроила на льду дрифт.
Софья Муравьёва
Алиса попала в страну чудес? Как бы не так! Сказку Соня решила проиграть по-своему, под песню Poker Face Леди Гаги, с эпатажем и в чёрных очках. Крутейший эксперимент, точно подаривший хорошее настроение!.. В роли Белого Кролика, с которым танцевала Соня-Алиса, выступил Никита Михайлов.
Елизавета Туктамышева
Сложный пластический номер о переменчивости женской натуры, как представил его Алексей Ягудин. Лиза действительно попробовала что-то новое – музыка корейской певицы Юн Сун На, необычная пластика, фишка с постоянно меняющими цвет перчатками. Такой риск нельзя было не отметить.
Алина Горбачёва
Самая юная участница турнира – Алина Горбачёва – примерила на себя образ старухи Шапокляк. Погружение в образ вышло полное – и по части костюма, и по части грима, и по актёрскому отыгрышу. Попробовала себя Алина и в дуэте – выполнила с Чебурашкой (Никитой Михайловым) танцевальную поддержку.
Александра Трусова/Макар Игнатов
Многие догадывались, каким будет номер Макара и Саши, но мало кто мог предугадать, как тепло зал отреагирует на него! Трогательная история любви под песню Мота «Холодно не будет», в конце которой Саша сняла с себя пиджак и все увидели – чета Игнатовых ждёт малыша. На экране в этот момент отобразилась запись с УЗИ, и сомнений не осталось уже ни у кого.
Глеб Лутфуллин
В номере Глеб вышел на лёд не один, а со своей девушкой Анастасией. Клоун-лицедей с метлой в руках выступил под музыку Петра Чайковского и принёс хорошее настроение зрителям, всё по канонам регламента турнира.
Даниил Самсонов
Теперь я Чебурашка, и каждая дворняжка при встрече сразу лапу подаёт! В массивном костюме с огромной головой вышел на лёд Даниил Самсонов, воплотив образ легендарного персонажа из советского мультфильма. Утяжеление не помешало прыгать и вращаться, а зрители после выступления кричали «Мало» – они оценили постановку выше, чем судьи.
Дмитрий Алиев
Трогательное письмо маленькому себе растопило сердце едва ли не каждого зрителя в зале. В роли маленького Димы выступил Лев Лазарев – молодое дарование нашего мужского одиночного. А на строчках Марата Нигматуллина было и где погрустить, и где посмеяться, и где поумиляться, а Дима и Лев честно передали всё это на льду.
Софья Леонтьева и Даниил Горелкин
Дуэт гусара и императрицы представили зрителям Соня и Даня. На экране перед началом прокрутили ролик, на котором Горелкин проезжает на коне – настоящего на лёд не выводили, но получилось всё равно очень ярко. Один императорский наряд чего стоит.
Анна Фролова
Философский номер, закрывающий первое отделение, представила одиночница из Санкт-Петербурга. Помощником Ани выступил актёр, который весь номер провёл босиком – сначала он стоял на ковре и никак не мог выйти за его рамки, но истинная любовь показала, что это совсем не страшно.
Матвей Ветлугин
Все ждали от Матвея экшена, а он выдал тонкую актёрскую работу – лёгкий реверанс в сторону Алексея Ягудина, игра со светом и тенью, незаезженное музыкальное сопровождение, наконец – счастливый финал вместе с пришедшей на помощь Ксенией Синицыной!
Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано
Настоящий итальянский колорит добавили ребята в этот «Русский вызов»! Мы все побывали в Dario Cafe, послушали Ricchi e Poveri и насладились танцем от яркой и задорной пары.
Анна Щербакова
Качественная глубокая лирика от олимпийской чемпионки в постановке Ильи Авербуха. На лёд спроецировали питерский двор-колодец, а сама Аня катается под танго Эцио Боссо, пытаясь забыть покинувшего её человека. Заканчивается номер надеждой – раздаётся звонок.
Анна Щербакова/Егор Гончаров
Солнечный, жаркий номер про путешествие на Ямайку! Путешественник Егор находит местную жительницу Аню, страсти кипят, но потом приходится уезжать – и решительная Щербакова садится прямо к партнёру в чемодан, чтобы приехать в снежную Москву.
Егор Мурашов
Егор попал в самый настоящий игровой автомат – Pacman, Mario, дуэт акробатов, заливочная машина выехала на лёд не в перерыве, а стала полноценным участником номера! Судьи не оценили креатив Егора, но зрители были в восторге.
Аделина Сотникова
Майкл Джексон в новом прочтении от олимпийской чемпионки с интересными фишечками! Начиналось всё с шелеста коньков, на которых были закреплены микрофоны, а затем Аделина станцевала на льду как на паркете – как будто соревноваться она вообще и не завершала!
Наталья Хабибуллина/Илья Княжук
Белки из «Ледникового периода» сражались за огромный жёлудь – такими предстали Наталья и Илья на «Русском вызове». Пушистые хвосты пришлось снять, чтобы играючи выполнять парные элементы, но из образов наши парники не выходили до самого конца.
Александра Степанова/Иван Букин
Для нежной постановки о любви Саша и Ваня выбрали «Ноктюрн» Муслима Магомаева в камере от Эмина и Юлии Паршуты. Уже после постановки сами фигуристы признались, что взяли то, что им максимально близко в данный момент.
Виктория Синицина/Никита Кацалапов
Вика и Никита вспомнили то, в чём они действительно всегда были хороши – танго! «Утомлённое солнце» не совсем пришлось к теме турнира, но страсть и любовь наши знаменитые танцоры передали на максимум.
Татьяна Волосожар и Максим Траньков
Лирика от двукратных олимпийских чемпионов с хорошим концом – Татьяна и Максим продемонстрировали на льду историю любви и в концовке вышли на лёд со своими тремя детьми. Как сказал сам Максим после выступления, дети – это не запрещённый приём, это радость.