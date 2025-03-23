Кондратюк пришёл на смену Ягудину? Выбираем лучший номер «Русского вызова»!

26 участников, 26 премьер от креативных и талантливых фигуристов — и проголосовать могут все.

«Русский вызов» – тот турнир в календаре, который всегда вызывает огромное количество споров. В этом году он состоялся уже в третий раз, организаторы приняли во внимание все недочёты прошлых лет – но помогло ли это избежать обсуждений регламента и оценок? Очень вряд ли.

Нововведение этого года – голосование для зрителей в зале, которые напрямую влияли на результат конкурса. Но «Юбилейный» вмещает всего чуть более 6000 человек, а выбор хочет сделать каждый! Поэтому предлагаем сделать его вам и отдать голос именно за ту постановку, которая запала в душу вам.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в стандартной версии «Чемпионата». Если вы попали на этот материал через поисковый запрос, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.