Малинин вновь выиграет с безумным рекордом? Чего ждать от ЧМ по фигурке в Бостоне

Когда и где пройдёт чемпионат мира по фигурному катанию — 2025

Турнир пройдёт с 26 по 30 марта на ледовой арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне, США. Стадион вмещает более 17 тысяч зрителей на спортивных мероприятиях.

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию 2025 в Бостоне

26 марта, среда

19:05 – женщины, короткая программа

27 марта, четверг

1:45 – спортивные пары, короткая программа

18:05 – мужчины, короткая программа

28 марта, пятница

1:15 – спортивные пары, произвольная программа

18:15 – танцы на льду, ритм-танец

29 марта, суббота

1:00 – женщины, произвольная программа

20:30 – танцы на льду, произвольный танец

30 марта, воскресенье

1:00 – мужчины, произвольная программа

21:00 – показательные выступления

*Время начала трансляций указано московское.

Где смотреть трансляции чемпионата мира по фигурному катанию — 2025 в Бостоне

Чемпионат мира по фигурному катанию в полном объёме покажет сервис Okko Sport.

Регламент чемпионата мира по фигурному катанию

Соревнования проводятся по четырём видам фигурного катания – мужское одиночное, женское одиночное, парное и танцы на льду. Турнир в каждом виде проводится в два этапа – короткая и произвольная программы, в танцах на льду – ритм-танец и произвольный танец.

Илья Малинин будет защищать титул в мужском одиночном катании Фото: Matthew Stockman/Getty Images

В мужском одиночном катании участие в турнире примут 39 спортсменов, в женском – 33 спортсменки, в парном – 23 дуэта, в танцах на льду – 36 пар.

Состав участников

Каждый из спортсменов прошёл необходимый внутренний отбор, а также должен был набрать необходимый технический минимум на другом старте ISU, чтобы получить возможность поехать по квоте от своей страны. Технический минимум – это сумма оценки за технику в короткой и произвольной программах.

Технические минимумы для чемпионата мира — 2025:

мужское одиночное катание — 104 балла;

женское одиночное катание — 90 баллов;

парное катание — 88 баллов;

танцы на льду — 94 балла.

Мужчины: Илья Малинин, Эндрю Торгашев, Джейсон Браун (США), Юма Кагияма, Сюн Сато, Тацуя Цубои (Япония), Михаил Шайдоров (Казахстан), Адам Сяо Хим Фа, Кевин Аймоз (Франция), Николай Мемола, Даниэль Грассль (Италия), Джун Хван Ча (Южная Корея), Лукас Бричги (Швейцария), Ника Эгадзе (Грузия) и другие.

Женщины: Каори Сакамото, Моне Тиба, Вакаба Хигути (Япония), Эмбер Гленн, Изабо Левито, Алиса Лью (США), Ким Чхэ Ён, Ли Хэ Ин (Южная Корея), Софья Самоделкина (Казахстан), Кимми Репонд (Швейцария), Нина Пинзарроне (Бельгия), Анастасия Губанова (Грузия), Нина Петрыкина (Эстония) и другие.

Парное катание: Минерва Фабьен Хазе/Никита Володин, Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия), Деанна Стеллато-Дудек/Максим Дешам, Лиа Перейра/Треннт Мишо (Канада), Рику Миура/Рюити Кихара (Япония), Сара Конти/Никколо Маччи, Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини (Италия), Мария Павлова/Алексей Святченко (Венгрия), Алиса Ефимова/Миша Митрофанов, Элли Кам/Дэнни О’Ши (США) и другие.

Танцы на льду: Мэдисон Чок/Эван Бэйтс, Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко, Кэролайн Грин/Майкл Парсонс (США), Пайпер Гиллес/Поль Пуарье, Марджори Лажуа/Закари Лага (Канада), Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания), Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия), Евгения Лопарева/Жоффре Бриссо (Франция), Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Грузия) и другие.

Фавориты чемпионата мира в Бостоне

В каждом из видов можно выделить одного или даже нескольких спортсменов, которые претендуют на золото ЧМ.

В мужском одиночном катании очевидным фаворитом является американец Илья Малинин. Он не проиграл ни одного старта в сезоне и несколько раз предпринимал попытку собрать семь четверных прыжков в произвольной программе. Основным его соперником станет Юма Кагияма из Японии – в текущем сезоне он уже пробивал отметку в 300 баллов и обыгрывал Малинина по произвольной программе.

В женском одиночном четвёртый титул кряду может завоевать Каори Сакамото из Японии. Его основным соперницами станут Эмбер Гленн из США, владеющая тройным акселем, Ким Чхэ Ён из Южной Кореи. Дебютирует на ЧМ сменившая спортивное гражданство с России на Казахстан Софья Самоделкина.

Софья Самоделкина дебютирует на ЧМ за Казахстан Фото: VCG/Getty Images

В парном катании основными фаворитами выглядят немецкие парники Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин, которые стали лучшими на финале Гран-при и на чемпионате Европы. Основными конкурентами Минервы и Никиты выступят чемпионы мира из Японии Рику Миура/Рюити Кихара и чемпионы мира из Канады Деанна Стеллато-Дудек/Максим Дешам, чемпионы Европы из Италии Сара Конти и Никколо Маччи.

В танцах на льду трёхкратными чемпионами мира могут стать хозяева Мэдисон Чок и Эван Бейтс, но по сезону они шли не без ошибок, и их обыгрывали и другие дуэты – к примеру, Лайла Фир/Льюис Гибсон и Пайпер Гиллес/Поль Пуарье. За пьедестал поборются и итальянцы Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри.

Предыдущие победители чемпионата мира по фигурному катанию

Действующим чемпионом мира в мужском одиночном катании является Илья Малинин. ЧМ-2024 в женском одиночном выиграла Каори Сакамото, в парном катании золото взяли канадцы Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам. В танцах на льду действующие обладатели золотых наград – Мэдисон Чок и Эван Бэйтс.