Как создавался самый «царский» номер «Русского вызова»? Интервью с Леонтьевой и Горелкиным

Софья и Даниил рассказали, как перевоплощались в императрицу и поручика.

26 премьер случилось на «Русском вызове» в Петербурге в этот раз, и выделиться в этом скоплении звёзд фигурного катания было очень непросто. Среди танцевальных пар многим зрителям запомнились Софья Леонтьева и Даниил Горелкин – в их танце под Besame Mucho сошлись и юмор, и актёрский отыгрыш, и их фирменные акробатические фишки. Подарить хорошее настроение публике Соне и Дане точно удалось!

При этом работа этой пары – пример того, как подготовка к номеру идёт не «на коленке», вся команда потратила много сил ради трёх минут на льду. В интервью «Чемпионату» Леонтьева и Горелкин рассказали, как рождался этот номер, кто шил ребятам костюмы и как в подготовке помогала заслуженная артистка России Нонна Гришаева.

– Откуда пришла идея этого номера и как проходила постановка?

Софья: Ирина Владимировна и Александр Васильевич очень долго искали музыку и думали насчёт идеи. В конечном счёте они нам предложили взять известную композицию Besame Mucho, переделанную на русский лад. Мы решили показать историю, как к Екатерине II приезжает поручик Горелкин.

Даниил: Очень много по тонкостям постановки и по актёрскому мастерству нам помогали Нонна Гришаева и Александр Нестеров.

Софья: Нонна и Александр приезжали на каток и работали с нами. Спасибо им огромное!

Даниил: Работали мы вчетвером – вместе с Миланой Кузьминой и Димой Студеникиным, которые помогали нам в этом номере. Большой акцент делали именно на актёрском мастерстве.

Софья Леонтьева, Даниил Горелкин, Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин с актрисой Нонной Гришаевой Фото: Из личного архива Ирины Жук

– Милана с Димой сразу согласились помочь?

Даниил: По задумке Ирины Владимировны обязательно нужны были дворецкий и фрейлина. Первое, что пришло в голову – взять в Питер Милану с Димой. Мы предложили это ребятам, они согласились, за что им большое спасибо! Ребята на следующей неделе уезжают на соревнования, у них ещё не завершился сезон.

Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин помогли Софье и Даниилу представить номер на «Русском вызове» Фото: РИА Новости

– Ролик на экране – настоящий?

Даниил: Да, настоящий, мы снимали его на ранчо «Сальвадор». Ирина Владимировна занимается конным спортом, безумно обожает лошадей, и у меня тоже есть такая тайная любовь. Когда зародилась эта идея, наши тренеры рассказали нам, что они хотят, и зашёл разговор про съемки ролика. Мне кажется, у меня глаза в тот момент засверкали ярче небес, очень обрадовался. Когда приехал на ранчо, пришёл в полный восторг! (улыбается).

– Это был первый опыт?

Даниил: Не впервые катался на лошади, есть какие-то базовые навыки.

Софья: Снимала Даню на коне я (улыбается). Бегала с камерой, монтировала ролик и накладывала музыку.

Даниил: Первый канал помог нам с созданием ролика. И большая благодарность ранчо за то, что нам предоставили возможность, время, коня и тренеров, которые сопровождали нас на протяжении съёмки.

Даниил Горелкин на съемках ролика для «Русского вызова» Фото: Из личного архива Ирины Жук

– Кто создавал костюмы гусара и императрицы?

Софья: Шила костюмы Мария Панасуткина, которая создает мои платья и для соревнований. Огромное ей спасибо! Мы смогли сделать и основное платье, и юбку с меховой накидкой, которую я скидываю с себя в самом начале номера, и костюм Дани. Сшили всё это за две с половиной недели.

– Довольны ли вы тем, как представили постановку?

Даниил: Безумно! (Улыбается.)

Софья: Да, очень довольны. Публика приняла бурными аплодисментами, мы

получили удовольствие. Было классно (улыбается).

Даниил: Получили огромное количество позитивных и крутых эмоций.