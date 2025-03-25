Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, интервью про Русский вызов — 2025: номер про императрицу, кто ставил

Как создавался самый «царский» номер «Русского вызова»? Интервью с Леонтьевой и Горелкиным
Анастасия Матросова
Интервью с Леонтьевой и Горелкиным
Аудио-версия:
Комментарии
Софья и Даниил рассказали, как перевоплощались в императрицу и поручика.

26 премьер случилось на «Русском вызове» в Петербурге в этот раз, и выделиться в этом скоплении звёзд фигурного катания было очень непросто. Среди танцевальных пар многим зрителям запомнились Софья Леонтьева и Даниил Горелкин – в их танце под Besame Mucho сошлись и юмор, и актёрский отыгрыш, и их фирменные акробатические фишки. Подарить хорошее настроение публике Соне и Дане точно удалось!

При этом работа этой пары – пример того, как подготовка к номеру идёт не «на коленке», вся команда потратила много сил ради трёх минут на льду. В интервью «Чемпионату» Леонтьева и Горелкин рассказали, как рождался этот номер, кто шил ребятам костюмы и как в подготовке помогала заслуженная артистка России Нонна Гришаева.

– Откуда пришла идея этого номера и как проходила постановка?

Софья: Ирина Владимировна и Александр Васильевич очень долго искали музыку и думали насчёт идеи. В конечном счёте они нам предложили взять известную композицию Besame Mucho, переделанную на русский лад. Мы решили показать историю, как к Екатерине II приезжает поручик Горелкин.

Даниил: Очень много по тонкостям постановки и по актёрскому мастерству нам помогали Нонна Гришаева и Александр Нестеров.

Софья: Нонна и Александр приезжали на каток и работали с нами. Спасибо им огромное!

Даниил: Работали мы вчетвером – вместе с Миланой Кузьминой и Димой Студеникиным, которые помогали нам в этом номере. Большой акцент делали именно на актёрском мастерстве.

Софья Леонтьева, Даниил Горелкин, Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин с актрисой Нонной Гришаевой

Софья Леонтьева, Даниил Горелкин, Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин с актрисой Нонной Гришаевой

Фото: Из личного архива Ирины Жук

– Милана с Димой сразу согласились помочь?

Даниил: По задумке Ирины Владимировны обязательно нужны были дворецкий и фрейлина. Первое, что пришло в голову – взять в Питер Милану с Димой. Мы предложили это ребятам, они согласились, за что им большое спасибо! Ребята на следующей неделе уезжают на соревнования, у них ещё не завершился сезон.

Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин помогли Софье и Даниилу представить номер на «Русском вызове»

Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин помогли Софье и Даниилу представить номер на «Русском вызове»

Фото: РИА Новости

– Ролик на экране – настоящий?

Даниил: Да, настоящий, мы снимали его на ранчо «Сальвадор». Ирина Владимировна занимается конным спортом, безумно обожает лошадей, и у меня тоже есть такая тайная любовь. Когда зародилась эта идея, наши тренеры рассказали нам, что они хотят, и зашёл разговор про съемки ролика. Мне кажется, у меня глаза в тот момент засверкали ярче небес, очень обрадовался. Когда приехал на ранчо, пришёл в полный восторг! (улыбается).

– Это был первый опыт?

Даниил: Не впервые катался на лошади, есть какие-то базовые навыки.

Софья: Снимала Даню на коне я (улыбается). Бегала с камерой, монтировала ролик и накладывала музыку.

Даниил: Первый канал помог нам с созданием ролика. И большая благодарность ранчо за то, что нам предоставили возможность, время, коня и тренеров, которые сопровождали нас на протяжении съёмки.

Даниил Горелкин на съемках ролика для «Русского вызова»

Даниил Горелкин на съемках ролика для «Русского вызова»

Фото: Из личного архива Ирины Жук

– Кто создавал костюмы гусара и императрицы?

Софья: Шила костюмы Мария Панасуткина, которая создает мои платья и для соревнований. Огромное ей спасибо! Мы смогли сделать и основное платье, и юбку с меховой накидкой, которую я скидываю с себя в самом начале номера, и костюм Дани. Сшили всё это за две с половиной недели.

– Довольны ли вы тем, как представили постановку?

Даниил: Безумно! (Улыбается.)

Софья: Да, очень довольны. Публика приняла бурными аплодисментами, мы
получили удовольствие. Было классно (улыбается).

Даниил: Получили огромное количество позитивных и крутых эмоций.

Выбери лучший номер для «Русского вызова»:
Кондратюк пришёл на смену Ягудину? Выбираем лучший номер «Русского вызова»!
Рейтинг
Кондратюк пришёл на смену Ягудину? Выбираем лучший номер «Русского вызова»!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android