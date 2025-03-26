«Отстранение не сильно влияет на нашу мотивацию». Прорывные танцоры Щербакова и Гончаров

В танцах на льду очень непросто переходить из юниорского катания во взрослое. Среди ровесников ты можешь выигрывать всё, а потом выходишь на одну арену с мастодонтами — и бороться за место под солнцем становится в разы сложнее. Но Анне Щербаковой и Егору Гончарову удалось не только запомниться публике. Их ритм-танец под композицию «Песняров» обсуждали буквально все, а в конце сезона пара выиграла бронзу финала Гран-при – и это при усилившейся конкуренции.

В беседе с «Чемпионатом» Анна и Егор подвели итоги первого взрослого сезона, рассказали о своей подготовке к турниру шоу-программ, поделились мнением о допуске россиян до олимпийской квалификации, а также порассуждали, могут ли снова взять русскую музыку для своих программ (спойлер: это не исключено).

«Тема «Хорошее настроение»? В наше время хочется нести больше радости и света»

– В этом году у «Русского вызова» была заданная тема – хорошее настроение. На ваш взгляд, помогают ли такие ограничения искать идею или же это вызывает сложности?

Анна: Мне кажется, так легче оценивать номера, потому что, на мой взгляд, сложно сравнивать серьёзные драматические номера с позитивными и юмористическими. Заданная тема всех поставит в одни рамки, и судьям станет проще оценивать номера.

Егор: Тема «Хорошее настроение», как мне кажется, лучше, чем в том году, потому что тогда было достаточно много тяжёлых и грустных номеров. В наше время хочется нести больше радости и света.

– Что лично вам помогает обрести хорошее настроение? Есть ли у вас какой-то рецепт?

Анна: У меня это семья, друзья, вкусно покушать (улыбается). Мне кажется, это всегда приносит хорошее настроение. Погулять в каком-то красивом месте.

Егор: Полностью солидарен (улыбается).

– Если говорить про ваш номер для «Русского вызова», каким бы прилагательным вы бы его описали? Кто выступил постановщиком?

Егор: Хореографом выступил Сергей Сергеевич Плишкин, работали мы над номером всей командой.

Анна: И идея тоже принадлежит всей команде. Если описывать одним прилагательным – солнечный.

Анна Щербакова и Егор Гончаров выступают на турнире шоу-программ в Санкт-Петербурге Фото: РИА Новости

– Запомнились ли вам какие-то номера с предыдущих турниров шоу-программ?

Егор: Мне запомнился первый номер Алексея Ягудина, с которым он выиграл в 2023 году.

Анна: А в прошлом году – Мария Петрова и Алексей Тихонов, «Ёжик в тумане», очень милый, классный номер, который откликнулся в сердце (улыбается).

Егор: И номер Андрея Мозалёва под стихотворение Сергея Есенина. В тот момент мне это было близко, я тогда увлекался его творчеством, поэтому постановка запомнилась.

«После чемпионата России были, к сожалению, проблемы со здоровьем»

– Если бы вам в начале сезона сказали, что вы завершите его, во-первых, на «Русском вызове», а во-вторых, с серьёзным достижением в виде бронзы финала Гран-при, поверили бы в это?

Анна: Не поверили бы. Но если бы наc заверили, что это правда, мы были бы очень-очень счастливы.

Егор: Очень успешный и радостный сезон вышел, начался он сложновато, но мы не могли представить, что он так сложится. Даже если брать «Русский вызов» – в начале сезона у нас не было уверенности в том, получится ли здесь выступить.

Пьедестал финала Гран-при России в Красноярске в танцах на льду – Пасечник/Чиризано, Кагановская/Некрасов, Щербакова/Гончаров Фото: РИА Новости

– С чем связываете сложное начало сезона? Непросто дался переход из юниоров во взрослые?

Егор: Возможно, в моральном плане это на нас сказалось. На первом старте была какая-то неуверенность.

Анна: На контрольных прокатах и на первом этапе в Красноярске мы чувствовали скованность, небольшую зажатость. Но смогли с этим справиться, поверить в себя и свои силы. Мне кажется, на протяжении сезона нам удалось выровняться и адаптироваться.

– Все ли поставленные на сезон цели были достигнуты?

Егор: Да, безусловно.

Анна: Мне кажется, мы такие цели даже не ставили (улыбается).

Егор: В каком-то смысле даже перевыполнили план.

– Есть ли какие-то вещи, к которым пришлось привыкать, когда начали выступать по взрослым? Возможно, повысилось внимание со стороны публики?

Анна: Публика невероятно помогает, когда много зрителей активно поддерживает спортсменов – это даёт энергию, уверенность и хорошее настроение. Любую программу легче ехать, когда зрители тебя так поддерживают.

Егор: Насчёт изменений: что подкосило лично нас – это соревнования, которые проходили в дальних часовых поясах. Очень сложно было выступать с большой разницей во времени.

Анна: Раньше мы просто так далеко не летали. В Омске и Красноярске были ранние тренировки, и сна капитально не хватало.

– Изменился ли как-то тренировочный процесс, когда вы перешли во взрослые?

Егор: Не знаю, связано ли это с нашим переходом во взрослые, но мне кажется, что наша подготовка усилилась, стали больше накатывать программы. Вся наша группа начала работать более интенсивно.

Анна: Наверное, это тоже сказывается на результате. Чем больше работаешь, тем больше получаешь.

– Какой из стартов этого сезона вы бы назвали самым ярким по эмоциям, а какой хотелось бы вычеркнуть?

Егор: Этап Гран-при в Красноярске стал, наверное, наименее удачным стартом за весь сезон. А самыми яркими по эмоциям стали финал Гран-при и чемпионат России.

Анна: Да, в Омске чувствовалась атмосфера чего-то очень грандиозного, масштабного. По радости, конечно, это финал Гран-при.

– Если возвращаться к чемпионату России, насколько выбило из колеи роковое столкновение на разминке перед ритм-танцем?

Анна: После чемпионата России были, к сожалению, проблемы со здоровьем. Вышла на одну тренировку перед Новым годом, поняла, что чувствую боль в грудной клетке, также была повреждена барабанная перепонка. Мы решили полностью снизить нагрузки до конца года, вышли на лёд 3 января. К тому моменту организм уже восстановился.

«Когда люди не понимали танец, это нас напрягало»

– Ваш ритм-танец получил восторженные отзывы публики, произвольный танец «Бал пороков» оказался сложнее для понимания. Читаете ли вы то, что пишут о ваших программах, и сильно ли это в вас отзывается?

Егор: Конечно, мы читаем все комментарии.

Анна: Мы очень любопытные (улыбается).

Егор: Было приятно, когда читали классные отзывы о «Песнярах», о «Бале пороков». Когда люди не понимали танец, это нас напрягало, потому что мы старались всё задуманное передавать. Но по ходу сезона и болельщики привыкли к постановке, и мы поработали с тренерами над тем, чтобы лучше донести задумку.

Анна: Мне кажется, к концу сезона уже было больше позитивных комментариев, если сравнивать с началом, танец дал нам определённое развитие.

Егор: Это программа была «на вырост» для нас.

Анна Щербакова и Егор Гончаров выступают с произвольным танцем «Бал пороков» на этапе Гран-при России в Красноярске Фото: РИА Новости

– Как обычно проходит процесс постановки танца с Сергеем Плишкиным – он всегда сам приносит задумку или же вы также предлагаете свои идеи?

Егор: В основном именно он приносит музыку и задумку, но всегда говорит нам: «Ребята, если у вас есть другое прочтение этой музыки, вы можете добавить своё, поделиться этим». Мы обычно всегда держимся его идей, а по ходу постановки рождаются какие-то новые детали, которые мы вписываем в танец.

– Тема ритм-танца на следующий сезон пока неизвестна – сначала говорили про дискотеку XXI века, сейчас уже говорят про эпоху 1990-х. Музыка какой из этих эпох вам ближе?

Анна: 1990-е, мне кажется.

Егор: И в 1990-х, и в XXI веке есть очень много классной музыки.

Анна: Мы бы хотели себя попробовать в обеих этих темах.

– Есть ли желание снова поставить программу под что-то русскоязычное? В этом сезоне вы отлично выделились с ритм-танцем под «Песняров».

Анна: В этом сезоне так всё хорошо сложилось, потому что мы были на контрасте с остальными постановками под западную музыку. Не исключено, что будем искать и среди русскоязычных песен что-то для своих программ. Как только поймём, что музыка в нас откликается, тогда сделаем выбор.

Егор: Да, это не исключено, но не обязательно мы будем идти тем же путём.

Анна: Будем удивлять (улыбается).

– Пару сезонов назад у российских танцев на льду был турбулентный период, этот вид развивался не так активно, как, например, мужское одиночное. Как, на ваш взгляд, обстоит ситуация сейчас? Какой сейчас уровень конкуренции в танцах на льду?

Анна: У нас сейчас очень много перспективных пар, которые смогут бороться за самые высокие места в следующем олимпийском цикле.

Егор: Уровень танцев на льду в России вырос, кризис закончился. Танцы, мне кажется, не уступают в зрелищности другим видам фигурного катания в нашей стране. Если брать чемпионат России – все 15 пар были очень хорошими, нельзя сказать, что третья пятёрка была слабой, все классные.

– В том сезоне появилась виртуальная Лига чемпионов в фигурном катании. Как вам этот формат и пробовали ли вы участвовать в челленджах этого проекта?

Анна: Мы пытались делать вращение на время, но Саша и Саша [Прокопец/Васькович] нас «перевращали». Сама идея очень интересная, если Первый канал сможет её дальше раскрутить и дополнить фишками, мне кажется, может получиться что-то нереально крутое. В этом сезоне к концу про Лигу чемпионов, кажется, подзабыли, давно о ней ничего не слышала.

Егор: Идея прикольная, можно было бы доработать её по челленджам, по жеребьёвке. Если эта тема будет развиваться, будет классно.

– Как вам кажется, проект помог объединить фигуристов внутри сборной? Общаетесь ли вы с кем-то из своей команды «Манулов»?

Анна: Мы хорошо общаемся с Сашей Бойковой и Димой Козловским, с Катей Мироновой и Женей Устенко.

Егор: Командный дух поднялся, мы сплотились группами, ближе узнали друг друга.

«В МОК недавно избрали нового президента, может быть, какое-то потепление наступит»

– Следили ли вы за международными стартами в этом сезоне?

Анна: Смотрела международный финал Гран-при, может быть, посмотрю ещё чемпионат мира.

Егор: Единственное, что пока успел посмотреть – две сильнейшие пары на юниорском чемпионате мира, их уровень понравился. Случайно перед сном наткнулся на трансляцию и посмотрел.

– В качестве пары-примера вы выделяли Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона. Сейчас Гийом возвращается к соревнованиям с Лоранс Фурнье Бодри, как вы восприняли эту новость?

Анна: Собираюсь очень внимательно следить за всеми в следующем сезоне, очень интересно, кто же всё-таки выиграет золото Олимпиады. Обсуждали это с Егором, нам кажется, что Сизерон и Фурнье Бодри могут претендовать на топ-3. Нам всем ещё только предстоит увидеть эту новую пару, их катание, но шансы на высокие места у них есть.

Егор: Посмотреть на возвращение такого великого спортсмена, снова увидеть это искусство на льду – очень классно. Я соскучился, ребята закончили в молодом возрасте. Были слухи, что Габи и Гийом могут вернуться, ничего не получилось, а тут такой сюрприз! Оба партнёра в паре – качественные танцоры, думаю, они проделают хорошую работу.

– Главная тема последних месяцев в нашем фигурном катании – допуск россиян до олимпийской квалификации. Подарили ли эти новости надежду на то, что нас скоро ждёт полноценное возвращение?

Анна: Да, такая мысль у нас появилась. Это первый шаг к допуску всех спортсменов, мы рады, что у ребят появился шанс поехать на олимпийский отбор и затем на саму Олимпиаду. Возможно, через сезон или в следующем сезоне, может быть, допустят и до других стартов.

Егор: Тем более в МОК недавно избрали нового президента, может быть, какое-то потепление наступит.

– Три сезона вы провели в изоляции от международных стартов. Приходилось ли искать дополнительную мотивацию, чтобы показывать результат?

Егор: Мне кажется, нам с Аней не нужно было искать мотивацию. Её нужно было искать тем спортсменам, которые уже были на международной арене, уже всё выигрывали. Мы ещё ничего глобального не выиграли, у нас всё в будущем. Для нас это время, чтобы развиваться и взрослеть.

Анна: Были моменты, когда проходил юниорский чемпионат мира, мы грустили, потому что могли бы быть там. Но Егор прав – у нас ещё есть много целей, которых мы хотим добиться внутри страны, поэтому отстранение не сильно влияет на нашу мотивацию.