Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спортивные пары. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
01:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Интервью с Анной Щербаковой и Егором Гончаровым: допуск до Олимпиады, Русский вызов, программы, Песняры, Гийом Сизерон

«Отстранение не сильно влияет на нашу мотивацию». Прорывные танцоры Щербакова и Гончаров
Анастасия Матросова
Интервью с Анной Щербаковой и Егором Гончаровым
Аудио-версия:
Комментарии
Анна и Егор подвели итоги первого взрослого сезона.

В танцах на льду очень непросто переходить из юниорского катания во взрослое. Среди ровесников ты можешь выигрывать всё, а потом выходишь на одну арену с мастодонтами — и бороться за место под солнцем становится в разы сложнее. Но Анне Щербаковой и Егору Гончарову удалось не только запомниться публике. Их ритм-танец под композицию «Песняров» обсуждали буквально все, а в конце сезона пара выиграла бронзу финала Гран-при – и это при усилившейся конкуренции.

В беседе с «Чемпионатом» Анна и Егор подвели итоги первого взрослого сезона, рассказали о своей подготовке к турниру шоу-программ, поделились мнением о допуске россиян до олимпийской квалификации, а также порассуждали, могут ли снова взять русскую музыку для своих программ (спойлер: это не исключено).

«Тема «Хорошее настроение»? В наше время хочется нести больше радости и света»

– В этом году у «Русского вызова» была заданная тема – хорошее настроение. На ваш взгляд, помогают ли такие ограничения искать идею или же это вызывает сложности?
Анна: Мне кажется, так легче оценивать номера, потому что, на мой взгляд, сложно сравнивать серьёзные драматические номера с позитивными и юмористическими. Заданная тема всех поставит в одни рамки, и судьям станет проще оценивать номера.

Егор: Тема «Хорошее настроение», как мне кажется, лучше, чем в том году, потому что тогда было достаточно много тяжёлых и грустных номеров. В наше время хочется нести больше радости и света.

– Что лично вам помогает обрести хорошее настроение? Есть ли у вас какой-то рецепт?
Анна: У меня это семья, друзья, вкусно покушать (улыбается). Мне кажется, это всегда приносит хорошее настроение. Погулять в каком-то красивом месте.

Егор: Полностью солидарен (улыбается).

– Если говорить про ваш номер для «Русского вызова», каким бы прилагательным вы бы его описали? Кто выступил постановщиком?
Егор: Хореографом выступил Сергей Сергеевич Плишкин, работали мы над номером всей командой.

Анна: И идея тоже принадлежит всей команде. Если описывать одним прилагательным – солнечный.

Анна Щербакова и Егор Гончаров выступают на турнире шоу-программ в Санкт-Петербурге

Анна Щербакова и Егор Гончаров выступают на турнире шоу-программ в Санкт-Петербурге

Фото: РИА Новости

– Запомнились ли вам какие-то номера с предыдущих турниров шоу-программ?
Егор: Мне запомнился первый номер Алексея Ягудина, с которым он выиграл в 2023 году.

Анна: А в прошлом году – Мария Петрова и Алексей Тихонов, «Ёжик в тумане», очень милый, классный номер, который откликнулся в сердце (улыбается).

Егор: И номер Андрея Мозалёва под стихотворение Сергея Есенина. В тот момент мне это было близко, я тогда увлекался его творчеством, поэтому постановка запомнилась.

«После чемпионата России были, к сожалению, проблемы со здоровьем»

– Если бы вам в начале сезона сказали, что вы завершите его, во-первых, на «Русском вызове», а во-вторых, с серьёзным достижением в виде бронзы финала Гран-при, поверили бы в это?
Анна: Не поверили бы. Но если бы наc заверили, что это правда, мы были бы очень-очень счастливы.

Егор: Очень успешный и радостный сезон вышел, начался он сложновато, но мы не могли представить, что он так сложится. Даже если брать «Русский вызов» – в начале сезона у нас не было уверенности в том, получится ли здесь выступить.

Пьедестал финала Гран-при России в Красноярске в танцах на льду – Пасечник/Чиризано, Кагановская/Некрасов, Щербакова/Гончаров

Пьедестал финала Гран-при России в Красноярске в танцах на льду – Пасечник/Чиризано, Кагановская/Некрасов, Щербакова/Гончаров

Фото: РИА Новости

– С чем связываете сложное начало сезона? Непросто дался переход из юниоров во взрослые?
Егор: Возможно, в моральном плане это на нас сказалось. На первом старте была какая-то неуверенность.

Анна: На контрольных прокатах и на первом этапе в Красноярске мы чувствовали скованность, небольшую зажатость. Но смогли с этим справиться, поверить в себя и свои силы. Мне кажется, на протяжении сезона нам удалось выровняться и адаптироваться.

– Все ли поставленные на сезон цели были достигнуты?
Егор: Да, безусловно.

Анна: Мне кажется, мы такие цели даже не ставили (улыбается).

Егор: В каком-то смысле даже перевыполнили план.

– Есть ли какие-то вещи, к которым пришлось привыкать, когда начали выступать по взрослым? Возможно, повысилось внимание со стороны публики?
Анна: Публика невероятно помогает, когда много зрителей активно поддерживает спортсменов – это даёт энергию, уверенность и хорошее настроение. Любую программу легче ехать, когда зрители тебя так поддерживают.

Егор: Насчёт изменений: что подкосило лично нас – это соревнования, которые проходили в дальних часовых поясах. Очень сложно было выступать с большой разницей во времени.

Анна: Раньше мы просто так далеко не летали. В Омске и Красноярске были ранние тренировки, и сна капитально не хватало.

– Изменился ли как-то тренировочный процесс, когда вы перешли во взрослые?
Егор: Не знаю, связано ли это с нашим переходом во взрослые, но мне кажется, что наша подготовка усилилась, стали больше накатывать программы. Вся наша группа начала работать более интенсивно.

Анна: Наверное, это тоже сказывается на результате. Чем больше работаешь, тем больше получаешь.

– Какой из стартов этого сезона вы бы назвали самым ярким по эмоциям, а какой хотелось бы вычеркнуть?
Егор: Этап Гран-при в Красноярске стал, наверное, наименее удачным стартом за весь сезон. А самыми яркими по эмоциям стали финал Гран-при и чемпионат России.

Анна: Да, в Омске чувствовалась атмосфера чего-то очень грандиозного, масштабного. По радости, конечно, это финал Гран-при.

– Если возвращаться к чемпионату России, насколько выбило из колеи роковое столкновение на разминке перед ритм-танцем?
Анна: После чемпионата России были, к сожалению, проблемы со здоровьем. Вышла на одну тренировку перед Новым годом, поняла, что чувствую боль в грудной клетке, также была повреждена барабанная перепонка. Мы решили полностью снизить нагрузки до конца года, вышли на лёд 3 января. К тому моменту организм уже восстановился.

«Когда люди не понимали танец, это нас напрягало»

– Ваш ритм-танец получил восторженные отзывы публики, произвольный танец «Бал пороков» оказался сложнее для понимания. Читаете ли вы то, что пишут о ваших программах, и сильно ли это в вас отзывается?
Егор: Конечно, мы читаем все комментарии.

Анна: Мы очень любопытные (улыбается).

Егор: Было приятно, когда читали классные отзывы о «Песнярах», о «Бале пороков». Когда люди не понимали танец, это нас напрягало, потому что мы старались всё задуманное передавать. Но по ходу сезона и болельщики привыкли к постановке, и мы поработали с тренерами над тем, чтобы лучше донести задумку.

Анна: Мне кажется, к концу сезона уже было больше позитивных комментариев, если сравнивать с началом, танец дал нам определённое развитие.

Егор: Это программа была «на вырост» для нас.

Анна Щербакова и Егор Гончаров выступают с произвольным танцем «Бал пороков» на этапе Гран-при России в Красноярске

Анна Щербакова и Егор Гончаров выступают с произвольным танцем «Бал пороков» на этапе Гран-при России в Красноярске

Фото: РИА Новости

– Как обычно проходит процесс постановки танца с Сергеем Плишкиным – он всегда сам приносит задумку или же вы также предлагаете свои идеи?
Егор: В основном именно он приносит музыку и задумку, но всегда говорит нам: «Ребята, если у вас есть другое прочтение этой музыки, вы можете добавить своё, поделиться этим». Мы обычно всегда держимся его идей, а по ходу постановки рождаются какие-то новые детали, которые мы вписываем в танец.

– Тема ритм-танца на следующий сезон пока неизвестна – сначала говорили про дискотеку XXI века, сейчас уже говорят про эпоху 1990-х. Музыка какой из этих эпох вам ближе?
Анна: 1990-е, мне кажется.

Егор: И в 1990-х, и в XXI веке есть очень много классной музыки.

Анна: Мы бы хотели себя попробовать в обеих этих темах.

– Есть ли желание снова поставить программу под что-то русскоязычное? В этом сезоне вы отлично выделились с ритм-танцем под «Песняров».
Анна: В этом сезоне так всё хорошо сложилось, потому что мы были на контрасте с остальными постановками под западную музыку. Не исключено, что будем искать и среди русскоязычных песен что-то для своих программ. Как только поймём, что музыка в нас откликается, тогда сделаем выбор.

Егор: Да, это не исключено, но не обязательно мы будем идти тем же путём.

Анна: Будем удивлять (улыбается).

Материалы по теме
«Выдохнули после произволки на финале Гран-при». Кагановская/Некрасов подвели итоги сезона
Эксклюзив
«Выдохнули после произволки на финале Гран-при». Кагановская/Некрасов подвели итоги сезона

– Пару сезонов назад у российских танцев на льду был турбулентный период, этот вид развивался не так активно, как, например, мужское одиночное. Как, на ваш взгляд, обстоит ситуация сейчас? Какой сейчас уровень конкуренции в танцах на льду?
Анна: У нас сейчас очень много перспективных пар, которые смогут бороться за самые высокие места в следующем олимпийском цикле.

Егор: Уровень танцев на льду в России вырос, кризис закончился. Танцы, мне кажется, не уступают в зрелищности другим видам фигурного катания в нашей стране. Если брать чемпионат России – все 15 пар были очень хорошими, нельзя сказать, что третья пятёрка была слабой, все классные.

– В том сезоне появилась виртуальная Лига чемпионов в фигурном катании. Как вам этот формат и пробовали ли вы участвовать в челленджах этого проекта?
Анна: Мы пытались делать вращение на время, но Саша и Саша [Прокопец/Васькович] нас «перевращали». Сама идея очень интересная, если Первый канал сможет её дальше раскрутить и дополнить фишками, мне кажется, может получиться что-то нереально крутое. В этом сезоне к концу про Лигу чемпионов, кажется, подзабыли, давно о ней ничего не слышала.

Егор: Идея прикольная, можно было бы доработать её по челленджам, по жеребьёвке. Если эта тема будет развиваться, будет классно.

– Как вам кажется, проект помог объединить фигуристов внутри сборной? Общаетесь ли вы с кем-то из своей команды «Манулов»?
Анна: Мы хорошо общаемся с Сашей Бойковой и Димой Козловским, с Катей Мироновой и Женей Устенко.

Егор: Командный дух поднялся, мы сплотились группами, ближе узнали друг друга.

О проекте «Лига чемпионов» нам рассказывали другие представители команды «Забайкальские Манулы»:
«Лига чемпионов создает крепкие связи внутри сборной». Мнение танцоров из Питера
Эксклюзив
«Лига чемпионов создает крепкие связи внутри сборной». Мнение танцоров из Питера

«В МОК недавно избрали нового президента, может быть, какое-то потепление наступит»

– Следили ли вы за международными стартами в этом сезоне?
Анна: Смотрела международный финал Гран-при, может быть, посмотрю ещё чемпионат мира.

Егор: Единственное, что пока успел посмотреть – две сильнейшие пары на юниорском чемпионате мира, их уровень понравился. Случайно перед сном наткнулся на трансляцию и посмотрел.

– В качестве пары-примера вы выделяли Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона. Сейчас Гийом возвращается к соревнованиям с Лоранс Фурнье Бодри, как вы восприняли эту новость?
Анна: Собираюсь очень внимательно следить за всеми в следующем сезоне, очень интересно, кто же всё-таки выиграет золото Олимпиады. Обсуждали это с Егором, нам кажется, что Сизерон и Фурнье Бодри могут претендовать на топ-3. Нам всем ещё только предстоит увидеть эту новую пару, их катание, но шансы на высокие места у них есть.

Егор: Посмотреть на возвращение такого великого спортсмена, снова увидеть это искусство на льду – очень классно. Я соскучился, ребята закончили в молодом возрасте. Были слухи, что Габи и Гийом могут вернуться, ничего не получилось, а тут такой сюрприз! Оба партнёра в паре – качественные танцоры, думаю, они проделают хорошую работу.

– Главная тема последних месяцев в нашем фигурном катании – допуск россиян до олимпийской квалификации. Подарили ли эти новости надежду на то, что нас скоро ждёт полноценное возвращение?
Анна: Да, такая мысль у нас появилась. Это первый шаг к допуску всех спортсменов, мы рады, что у ребят появился шанс поехать на олимпийский отбор и затем на саму Олимпиаду. Возможно, через сезон или в следующем сезоне, может быть, допустят и до других стартов.

Егор: Тем более в МОК недавно избрали нового президента, может быть, какое-то потепление наступит.

Материалы по теме
В фигурке скоро полыхнёт. Кто поедет на олимпийский отбор? Выбор редакции «Чемпионата»
В фигурке скоро полыхнёт. Кто поедет на олимпийский отбор? Выбор редакции «Чемпионата»

– Три сезона вы провели в изоляции от международных стартов. Приходилось ли искать дополнительную мотивацию, чтобы показывать результат?
Егор: Мне кажется, нам с Аней не нужно было искать мотивацию. Её нужно было искать тем спортсменам, которые уже были на международной арене, уже всё выигрывали. Мы ещё ничего глобального не выиграли, у нас всё в будущем. Для нас это время, чтобы развиваться и взрослеть.

Анна: Были моменты, когда проходил юниорский чемпионат мира, мы грустили, потому что могли бы быть там. Но Егор прав – у нас ещё есть много целей, которых мы хотим добиться внутри страны, поэтому отстранение не сильно влияет на нашу мотивацию.

За номер Анны и Егора можно проголосовать в рейтинге «Чемпионата»:
Кондратюк пришёл на смену Ягудину? Выбираем лучший номер «Русского вызова»!
Рейтинг
Кондратюк пришёл на смену Ягудину? Выбираем лучший номер «Русского вызова»!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android