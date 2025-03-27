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Начало прямой трансляции
18:05 Мск
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Чемпионат мира по фигурному катанию 2025 — прямая онлайн-трансляция, live, следить за выступлениями, экс-россияне, Никита Володин

Экс-россияне останутся без золота ЧМ? Следим за развязкой парного турнира в Бостоне! LIVE
Анастасия Матросова
Никита Володин и Минерва Фабьенне Хазе
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Наблюдаем за произвольной программой пар.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Чемпионат мира по фигурному катанию в Бостоне в самом разгаре! Первые комплекты медалей разыграют спортивные пары. После короткой программы первые три места занимают дуэты, которые находились в числе фаворитов.

Лидерство захватили японцы Рику Миура/Рюити Кихара, набрав 76,57 балла. В случае победы это будет второй титул мирового первенства в карьере японской пары. Вторыми идут итальянцы Сара Конти/Никколо Мачи, которые уступили лидерам около двух баллов (74,61). И тройку замыкают немцы, которые в текущем сезоне стали победителями финала Гран-при и чемпионата Европы — Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин (73,59).

Действующие же чемпионы мира в парном катании канадцы Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам допустили ошибки в короткой программе и отстали от лидеров более чем на 10 баллов с суммой 65,73. Похоже, что в этом году бороться за титул они не смогут. Чего нельзя сказать о грузинской паре Анастасия Метёлкина/Лука Берулава. Дуэт совсем недавно выиграл чемпионат мира среди юниоров и вполне может претендовать на медали на взрослом турнире.

«Чемпионат» будет внимательно следить за прокатами спортивных пар. Оставайтесь с нами!

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