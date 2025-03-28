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Чемпионат мира по фигурному катанию 2025 — прямая онлайн-трансляция, live, следить за выступлениями, Самоделкина, Сакамото, Лью

Бывшая соперница Валиевой американка Лью рвется к титулу чемпионки мира? LIVE
Анастасия Рацкевич
Алиса Лью
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Следим за произвольными программами женщин.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

После спортивных пар женщины разыграют комплекты медалей на чемпионате мира. Короткая программа в Бостоне удалась далеко не у всех — у многих камнем преткновения стал каскад. Хорошо известная российской публике Анастасия Губанова, ныне представляющая Грузию, и вовсе не попала в произвольную программу, провалив прокат.

Не сумели блеснуть и главные фавориты соревнований: американка Эмбер Гленн упала с тройного акселя и стала лишь девятой, а действующая чемпионка мира японка Каори Сакамото сдвоила флип в каскаде, но сумела прицепить к нему тройной тулуп — и в итоге идёт только на пятом месте.

Лидерство сенсационно захватила американка Алиса Лью — судьи были очень благосклонны к фигуристке и оценили её выступление на 74,58 балла. Теперь бывшая соперница Камилы Валиевой уедет из Бостона уже как минимум с малой золотой медалью. Но отрыв после короткой программы между первыми тремя строчками небольшой — в пределах всего одного балла: второй идет японка Монэ Тиба (73,44), тройку замыкает ещё одна американка — Изабо Левито (73,33).

«Чемпионат» будет внимательно следить за произвольными программами женщин. Оставайтесь с нами!

Live Анастасия Рацкевич

Самую главную информацию по чемпионату мира по фигурному катанию собрали для вас в материале «Чемпионата». Скорее читайте статью Анастасии Матросовой, чтобы ничего не пропустить!

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Всем привет! Близится развязка женского турнира на чемпионате мира по фигурному катанию в Бостоне. Оставайтесь с нами — и первыми узнаете имя новой чемпионки мира.

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Новости. Фигурное катание
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