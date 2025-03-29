Американцы заберут ещё два золота чемпионата мира? Развязка турнира в Бостоне. LIVE

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В Бостоне подходит к концу чемпионат мира по фигурному катанию — 2025. Чемпионы определились уже в двух видах, теперь на очереди танцоры и мужчины.

В танцах на льду, похоже, в этом году обойдётся без особых интриг: всё идёт к тому, что американский дуэт Мэдисон Чок/Эван Бэйтс вновь завоюет золото. Этому благоволит как удачное исполнение ритм-танца хозяевами турнира, так и, безусловно, судейский фактор — уж больно щедро оценили эту пару. Правда, отставание канадцев Гиллес/Пуарье нельзя назвать критичным — всего около трёх баллов. Так что любая ошибка в прокате может стоить титула.

В мужском турнире есть очевидный фаворит — это, безусловно, Илья Малинин. Однако японец Юма Кагияма не сильно отстал от американца — отрыв между ними всего лишь три балла. Но Малинин так просто не сдастся: в произвольной программе Илья планирует пойти на семь (!) четверных прыжков. Возможно, на глазах зрителей в Бостоне свершится история!

«Чемпионат» будет внимательно следить за прокатами. Оставайтесь с нами!