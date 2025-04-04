Трусова и Игнатов проводят гендер-пати: рассказываем о мероприятии фигуристов! LIVE

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Совсем недавно стало известно, что российская фигуристка Александра Игнатова (в девичестве Трусова) находится в положении. Теперь спортсменка и её супруг Макар Игнатов организовали гендерную вечеринку — гендер-пати. Для тех, кто в танке: это современная традиция, которая появилась в западных странах и в последнее время стала так популярна в России. Это праздник, который проводят либо для самых близких семьи, в которой появится ребёнок, либо для всех друзей и знакомых.

Мероприятие держалось в секрете, однако незадолго до начала гости начали делиться контентом с вечеринки — так и раскрылся факт важного события для пары. Напомним, о беременности Трусовой стало известно совсем недавно (хотя многие подозревали уже давно). Александра и Макар выступили на турнире по шоу-программам, где в концовке номера объявили о пополнении в семье. Тогда же спортсменка сообщила, что планирует узнать пол будущего малыша на гендер-пати.

В числе приглашённых на вечеринку оказалась и корреспондент «Чемпионата» (но она как порядочный человек хранит тайну). Рассказываем, как прошёл столь важный день в жизни Александры и Макара Игнатовых. Оставайтесь с нами!