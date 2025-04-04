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Подробности гендер-пати фигуристов Александры Трусовой и Макара Игнатова: как проходит вечеринка, как выглядит Саша, пол ребёнка

Трусова и Игнатов проводят гендер-пати: рассказываем о мероприятии фигуристов! LIVE
«Чемпионат»
Александра и Макар Игнатовы
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Саша и Макар узнают пол будущего малыша.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Совсем недавно стало известно, что российская фигуристка Александра Игнатова (в девичестве Трусова) находится в положении. Теперь спортсменка и её супруг Макар Игнатов организовали гендерную вечеринку — гендер-пати. Для тех, кто в танке: это современная традиция, которая появилась в западных странах и в последнее время стала так популярна в России. Это праздник, который проводят либо для самых близких семьи, в которой появится ребёнок, либо для всех друзей и знакомых.

Мероприятие держалось в секрете, однако незадолго до начала гости начали делиться контентом с вечеринки — так и раскрылся факт важного события для пары. Напомним, о беременности Трусовой стало известно совсем недавно (хотя многие подозревали уже давно). Александра и Макар выступили на турнире по шоу-программам, где в концовке номера объявили о пополнении в семье. Тогда же спортсменка сообщила, что планирует узнать пол будущего малыша на гендер-пати.

В числе приглашённых на вечеринку оказалась и корреспондент «Чемпионата» (но она как порядочный человек хранит тайну). Рассказываем, как прошёл столь важный день в жизни Александры и Макара Игнатовых. Оставайтесь с нами!

Live Анастасия Рацкевич

Многие подозревали о беременности Трусовой ещё зимой, но официально об этом было объявлено в марте — на турнире по шоу-программам. Вспоминаем, как Саша и Макар сообщили столь важные новости.

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Кстати, пол ребенка Александра и Макар узнали очень необычным образом — на кинотеатре «Октябрь» на Арбате! Об этом сообщила блогер Лера Гусарова.

19:03 Анастасия Рацкевич

Выступающая за сборную Грузии Анастасия Губанова вместе со своим супругом Александром Галаем тоже присутствует на гендер-пати.

19:01 Анастасия Рацкевич

На мероприятии присутствует огромное количество гостей, среди которых блогеры. Контентом делится Саша Айс.

18:59 Анастасия Рацкевич

Пока ждём подробности вечеринки — вспоминаем волшебную свадьбу ребят. Это было главное событие лета в мире спорта!

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Первые фотографии с мероприятия — красивые Саша и Макар вместе с гостями.

18:25 Анастасия Рацкевич

Догадки подтвердили приглашенные на вечеринку гости — сегодня действительно состоится гендер-пати Александры и Макара Игнатовых!

Скажем честно — нас тоже туда пригласили! Но мы будем соблюдать просьбы организаторов и держать тайну в секрете до нужного момента.

18:23 Анастасия Рацкевич

Всем привет! Ещё с утра Александра Игнатова ( в девичестве Трусова) намекнула на то, что сегодня состоится важное для неё событие. Нетрудно догадаться, какое именно! Ведь Саша в положении, и на турнире по шоу-программам анонсировала гендер-пати!

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Новости. Фигурное катание
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