Я сходила на гендер-пати четы Игнатовых в центре Москвы! И вот как это было на самом деле

Состоялась гендер-пати главных ньюсмейкеров последних лет в мире российского фигурного катания, будущих молодых родителей — Александры Трусовой и Макара Игнатова. Шикарный ресторан в самом центре столицы — на Новом Арбате, панорамные окна с видом на кинотеатр «Октябрь», звёздные гости — серебряный призёр Олимпиады Александр Энберт, чемпионка Европы Анастасия Губанова, множество известных блогеров… Но так ли всё круто было на самом деле? «Чемпионат» оказался в числе приглашённых на вечеринку, где посчастливилось увидеть всё своими глазами. Излагаю всё как есть.

Факап с организацией

Прессу пригласили в ресторан к назначенному времени. Пока всё гости веселились на втором этаже, мы выслушали инструктаж касательно того, как и когда можно будет публиковать материалы о гендер-пати. Оказалось, что фишка мероприятия заключается в том, что пол своего ребёнка Саша и Макар узнают на экране кинотеатра «Октябрь». Мы, естественно, тоже, но вот публиковать новости об этом представители СМИ смогут только после того, как сами будущие родители выставят соответствующие посты на своих страницах в социальных сетях.

И вот наступил торжественный момент. Гости спустились со второго этажа, и мы все вместе вышли на улицу. Конечно, погода оставляла желать лучшего — моросил дождь, и бушевал сильный ветер. Но всё мы, как, впрочем, и сами влюблённые, не отчаивались. Вот он! Уже совсем скоро наступит столь долгожданный момент! С Саши сняли пиджак, которым она закрывалась, оставив её в шикарном платье практически на голое тело. Фотографы приготовились.

Мы дружно повернулись к экрану и начали отсчитывать: «10…девять… восемь… три… два…один». всё!.. Но ничего не изменилось. На экране «Октября» всё так же красовалась одна из многочисленных реклам. Организаторы сообщили: «Ещё минутку, ждём». И все ждали: минуту, три, пять, но ничего не менялось. Саше наконец-то вернули пиджак, чтобы её не продуло. Прошло ещё сколько-то минут, но, как вы можете догадаться, ничего не менялось.

В итоге организаторы попытались связаться с ответственными за экран, но то ли не смогли дозвониться, то ли просто не сумели решить проблему. Вердикт звучал совершенно бесчувственно для будущих родителей, которые так долго ждали этого момента: «Идите внутрь, мы пригласим вас для запечатления этого торжественного момента ещё раз через какое-то время».

Александра и Макар Игнатовы во время объявления пола будущего ребёнка. Фото: Соня Касаткина, «Чемпионат»

В итоге стоило гостям зайти в ресторан и подняться на второй этаж, как неожиданно случилось чудо: загорелся экран, на котором красовалась надпись «Поздравляем, у вас будет сын!». Но никто из гостей не был к этому готов — тупо не успели спуститься. И, естественно, никто не снял видео с будущими родителями на фоне надписи, в чём и состояла главная задумка мероприятия.

Эти заветные слова, предназначенные для Саши с Макаром, сумели рассмотреть только представители СМИ, ожидавшие в это время на первом этаже и быстро выбежавшие на улицу. Остальные смогли увидеть лишь слово «сын». А всё, что вы уже к этому времени могли разглядеть в социальных сетях как запечатление такого долгожданного момента, на самом деле, лишь кадры, как Саша и Макар стояли на улице на холоде. И после они вернулись в ресторан, так и не узнав пол своего ребёнка.

Сразу после на втором этаже стали слышны крики. Нетрудно догадаться, кому они принадлежали. Но в эту минуту мне по-человечески стало так жаль Сашу. Даже если сама ситуация оказалась нелепой случайностью, каких в жизни миллион, в любом случае девушка/любящая жена/будущая мама, которая придумала такое празднование, явно ожидала получить другой итог…

Проблемы пресс-подхода

В связи с нервной обстановкой организаторы ходили туда-сюда и отчитывали ответственных за экран. А мы, журналисты, мы боялись, что заявленный Сашей пресс-подход может отмениться. Но храбрые будущие родители, несмотря ни на что, вышли к представителям СМИ. Они ответили на многочисленные вопросы про будущих крёстных, воспитание малыша, об изменениях Саши во время беременности, впечатлениях от гендер-пати и о многом другом. И хочется сказать спасибо им за такую открытость и отзывчивость, несмотря на испорченное настроение!

Единственный момент: к сожалению, зона для пресс-подхода была мало продумана. Будущие родители встали на красивом фоне, между двумя композициями с розами — да, действительно шикарная картинка для фотографии! Но вот звук… Расположение импровизированной пресс-зоны на втором этаже практически в центре зала не давало возможности избежать криков веселящихся гостей, звона бокалов и взрывного смеха.

С учётом того, что пригласить прессу на мероприятие было просьбой самой Саши, на мой взгляд, было бы правильно организовать отдельную мини-зону для СМИ, тем более что огромные размеры ресторана позволяли это сделать. Или хотя бы можно было спуститься на первый этаж, где как раз изначально и находилась пресса и не было других гостей. В любом случае хорошие условия для создания контента — это польза не только для СМИ, которые напишут интересные новости и соберут просмотры, но и для самих фигуристов, которые получат более профессиональное и масштабное освещение своего праздника.

Счастливые Саша и Макар

Журналистам Саша сказала: «Если делать что-то необычное, думаю, часто бывают проколы». И, мне кажется, эта фраза в действительности описывает эту вечеринку! Первый ребёнок, первая гендер-пати для ребят… Невозможно что-то делать в первый раз и суметь полностью избежать ошибок. Тем более что от самих Игнатовых это не зависело.

Главное, что должно было бросаться в глаза (и бросалось) при взгляде на будущих родителей — всепоглощающая любовь, которую они дарят не только друг другу, но и всем вокруг. Кстати, на этом мероприятии без любимого дела ребят — фигурного катания — также не обошлось. Оно присутствовало моментами, частями, в кусочках голубого торта, который состоял из ледяных кубиков.

Стол на гендер-пати Трусовой и Игнатова Фото: Соня Касаткина, «Чемпионат»

И то, как Макар кормил им Сашу с ложечки, ещё раз доказывало, что перед нами не просто «факапная» вечеринка, а праздник их любви. Семья Игнатовых — её главные действующие лица, примкнувшие друг другу на морозе, когда не зажигался экран на «Октябре» (но, как помните, знающие, что «Холодно не будет»). А вокруг них — смех родных, близких, да даже СМИ, без которых жизнь ни Саши, ни Макара, ни, как кажется, их будущего сына уже никогда не будет по-настоящему наполненной! Мы от всего сердца желаем фигуристам сохранить эту любовь и, приумножив её, на следующей гендер-пати избежать всех «факапных» ситуаций!