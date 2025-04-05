«Открытие Байкала»: самый секретный турнир российского фигурного катания

Ещё в начале сезона-2024/2025 Первый канал анонсировал новый уникальный турнир на открытом воздухе на льду знаменитого озера. Тогда это звучало очень необычно и привлекательно как для фигуристов, так и для болельщиков и журналистов. Однако о соревновании молчали вплоть до дня его проведения. Лишь по страницам фигуристов в соцсетях и отдельным инсайдам удалось узнать хоть какую-то информацию об уникальном турнире.

Недавно на сайте телеканала-вещателя появился видеоанонс предстоящего турнира, а также стала известна дата его показа:

«Выйти за пределы возможного. Оказаться там, где природа впервые пересечётся с фигурным катанием. Это не просто лёд — это испытание. Это Байкал. На кристально чистом льду самого глубокого озера планеты выступит 21 участник — лучшие фигуристы России, смелые и амбициозные. Никаких преград. Только бескрайний лёд и бездонное небо. Первые в современной истории соревнования по фигурному катанию на открытом льду», – звучало в многообещающем анонсе турнира. Разбираемся, что нас всех ждёт в воскресенье, 6 апреля.

Вайб секретности

Побывать на Байкале, притронуться ко льду этого озера и опробовать прозрачную гладь — мечта многих спортсменов, поэтому для фигуристов участие в таком турнире почти что привилегия. Да и у болельщиков и журналистов столь необычный старт вызвал воодушевление и желание поехать на турнир. Но весь энтузиазм перебил жёсткий запрет на обнародование любой информации. Буквально всё о соревновании было строго конфиденциальным. И, по нашим данным, даже сами участники до последнего не знали, что им предстоит.

В итоге дата турнира так и не была обнародована. Единственное, что было известно накануне — лишь то, что старт пройдёт без зрителей и прессы. О том, что соревнование вот-вот состоится, стало известно только по факту прибытия фигуристов на Байкал. И то делиться контентом в социальных сетях ребята стали не сразу.

В итоге спустя некоторое время ТАСС обнародовал часть информации:

локацию для турнира меняли несколько раз, так как лёд Байкала постоянно в движении, а трещины и торосы могут возникнуть за одну ночь;

каждый из прокатов выполнялся один раз;

время выступлений значительно сократили, как и количество обязательных элементов;

спортсмены действом остались довольны, хотя многие отметили непривычный холод.

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Тайные участники

Списки спортсменов держались в тайне и появились, когда уже многие из них, несмотря на всю секретность турнира, успели поделиться фотографиями и видео на своих страницах в соцсетях, чем отчасти и раскрыли своё участие. Позднее информация всё-таки была обнародована официально – списки опубликовали на сайте Первого канала.

Женщины:

Софья Акатьева, Алина Горбачёва, Ксения Гущина, Софья Муравьёва, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Анна Фролова, Вероника Яметова.

Мужчины:

Дмитрий Алиев, Владислав Дикиджи, Пётр Гуменник, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Роман Савосин, Даниил Самсонов, Евгений Семененко.

Вне конкурса:

Анастасия Мишина — Александр Галлямов;

Александра Степанова — Иван Букин.

Одной из первых фотографии с Байкала опубликовала двукратная чемпионка России Аделия Петросян:

«Ну давайте я начну. Разумеется, самый необычный турнир за все годы. Первый канал всегда удивляет идеями и восхищает организацией всех своих мероприятий для фигуристов, спасибо за это огромное. Ждем видео свершившегося, а пока немного фоток», – написала Аделия в соцсетях.

Драма на льду

Особый резонанс вокруг турнира вызвала странная травма Александра Галлямова, которую спортсмен получил именно на льду озера. Дополнительную шумиху создал сам спортсмен, когда сначала опубликовал кружок, где показал просто порезанный палец. И сообщил, что журналисты раздувают из мухи слона, так как они сообщили о переломе.

В итоге оказалось, что Галлямов действительно вернулся с Байкала с травмой ноги. Однако получена она была, по заверениям самого фигуриста, по собственной неосмотрительности. После этого у многих возникли сомнения насчёт того, была ли удачной идея такого турнира, тем более что действующие чемпионы России являются топ-1 претендентами на отборочный олимпийский старт. А это значит, что уже пора готовиться к новому сезону.

Стоило ли так рисковать здоровьем спортсменов? Вопрос остался риторическим. Но, по инсайдам от ТАСС, сами фигуристы оказались довольны стартом, на котором они как минимум сделали классный контент для соцсетей. А травму они могут получить буквально где угодно — даже на самой обычной тренировке.

Финансовая мотивация

После отстранения россиян ФФККР особое внимание уделяла денежным призам фигуристов. Всё-таки заработки от соревнований — это немаловажная статья доходов спортсменов, пусть сейчас она и не такая, какая была во время выступлений на международных турнирах. Так что на Байкал ребят зазывали в том числе и деньгами.

«Соревнования прошли в мужском и женском одиночном катании. Каждый из победителей получил по 1 млн рублей. Общий призовой фонд соревнований составил 5,5 млн рублей. Также в них с показательными номерами выступили по одной паре и танцевальному дуэту», — приводит слова организаторов ТАСС.

А кто же всё-таки выиграл соревнование, узнаем совсем скоро. Запись турнира покажут на Первом канале 6 апреля в 12:15 мск.