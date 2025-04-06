Кто из наших фигуристов всё-таки покорил Байкал? Отвечаем на главные вопросы

Кто победил и почему, кто удивил новыми программами, а кто собрал самый сложный контент — разбираемся вместе.

Все секреты Байкала раскрыты – на Первом канале наконец состоялась трансляция самого закрытого турнира сезона. «Открытие Байкала» получилось насыщенным: в два с лишним часа эфирного времени уместились съёмки с тренировок, жеребьёвка с шаманом, женский и мужской турниры, а также два показательных номера от танцоров и парников.

Что показали наши лучшие фигуристы на естественном льду? Подводим итоги с «Чемпионатом».

Кто победил в женском турнире, а кто — в мужском?

Пусть наполнения программ были легче, чем на обычных соревнованиях, судили всех спортсменов по классической системе, оценивали уровни сложности вращений и проставляли недокруты на прыжках. Каждый спортсмен выполнил по два вращения, по два прыжковых элемента (одним из которых мог быть каскад из трёх, не считая ойлеры), а также хореопоследовательность вместо дорожки шагов.

Лучшие баллы среди девушек набрала Анна Фролова – 70,74. Залог такой хорошей суммы не только в стабильных прыжках, но и в двух вращениях на максимум: Аня единственной из всех участников сделала оба на четвёртый уровень сложности. В топ-3 также попали Алина Горбачёва (68,72) и Аделия Петросян (66,67).

В мужском турнире не было равных Глебу Лутфуллину: он единственный из спортсменов сделал два четверных прыжка в прокате: один сольный, один – в секвенции с двойными акселями. Сумма, которая помогла Глебу победить – 87,09 балла.

В тройку сильнейших у мужчин вошли ещё два петербургских фигуриста: Евгений Семененко сделал ставку на стабильные тройные аксели и не прогадал, а Пётр Гуменник стал одним из двух парней, кому удалось приземлить четверной прыжок в каскаде.

Что удалось прыгнуть нашим спортсменам на открытом льду?

Самый дорогой элемент собрал на байкальском льду Пётр Гуменник: каскад четверной флип – двойной флип – тройной флип через ойлеры судьи оценили в 21,40 балла. Квады на Байкале решились прыгать четверо из восьми парней, у троих получилось удачно, у двоих нет – Марк Кондратюк, к сожалению, со своего сальхова упал.

Девушки обошлись без ультра-си, а самую дорогую комбинацию прыгнула Анна Фролова: тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель оценили в 14,27 балла.

Как признавались сами спортсмены, наиболее сложными оказались даже не прыжки, а вращения. Причём это коснулось как одиночников, так и пар. В тренировочные дни фигуристов буквально сдувало со льда – таким сильным оказался местный ветер.

Программы-новинки специально для Байкала

Марк Кондратюк совместил русскую культуру и драм-н-бэйс, выбрав трек Нейромонаха Феофана «Притоптать». Пусть фигуристу и не удалось показать высокий результат, но зато получилось впечатлить оригинальной программой и получить удовольствие от проката.

Марк Кондратюк Фото: Кадр из трансляции

Дмитрий Алиев показал новую программу под саундтрек к фильму «Интерстеллар». По необычной хореографии в начале она похожа на ту постановку, над которой Дима работал с Артёмом Федорченко перед стартом сезона-2024/2025. В начальной позе фигурист выполняет стойку на голове – такое редко увидишь в программах, и шоу это тоже касается.

Владислав Дикиджи удивил новой постановкой от Михаила Коляды под композицию Night Людовико Эйнауди. Жаль, что Владу не повезло с порядковым номером, пришлось выступать самым последним из всех участников на изрезанном льду, так что чистого проката не вышло. Хотелось бы взглянуть на эту программу ещё раз, но уже в обычных условиях.

У девушек с новинками выступили Алина Горбачёва, Вероника Яметова, Анна Фролова и Ксения Гущина. Все они выбрали для своих программ русскую музыку. Горбачёва каталась под «Останусь» от группы «Город-312», Яметова – под хит «Опять метель», Фролова взяла песню «Миллионы голосов» Полины Гагариной, а Гущина – композицию «Внеорбитные» Юлианны Карауловой.

Что в итоге с Александром Галлямовым?

Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступили с показательным номером на Байкале – выбрали короткую программу из сезона-2022/2023 под вальс №2 Дмитрия Шостаковича.

Прокат получился настолько мощным, насколько позволили погодные условия и ледовое покрытие – Саша с Настей обошлись без подкрутки, облегчили параллельный прыжок, поддержку, чтобы максимально себя обезопасить. По их прокату в целом стало хорошо понятно, почему соревнования парников не проводили. Ветер, холод и качество естественного льда не совсем совместимы с таким травмоопасным видом, как парное катание в его современном воплощении.

Фигуристы докатали программу до конца (как и отмечал Александр, комментируя ситуацию), а потом побеседовали с Алиной Загитовой. Так что повреждение фигурист получил уже после съёмки номера и, скорее всего, где-то вне огороженной площадки. Но сейчас уже не так важно, как это случилось, хочется просто пожелать Александру скорейшего восстановления. Здоровье – это самое главное.