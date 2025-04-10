«Загитова двигается вперёд и становится уверенной в себе». Разговор с Тиффани Загорски

Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро были одной из самых ярких танцевальных пар России. Хоть по происхождению эти фигуристы ни разу не были россиянами. Тем не менее на их счету куча медалей, в том числе и международных соревнований. К сожалению, после тяжёлой болезни Тиффани спортсмены сначала взяли паузу, а потом и вовсе завершили карьеру. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Загорски рассказала, чем занимается сейчас, раскрыла причины завершения карьеры, а также поделилась своим мнением об актуальном. Вы узнаете:

к какой нации всё же относит себя Тиффани;

почему Загорски и Гурейро завершили карьеру;

с кем из россиян фигуристка поддерживает общение;

как Тиффани относится к хейту одной из своих подруг — Алины Загитовой;

почему Загорски рада за Василису Кагановскую;

как Тиффани повлияла на Александру Трусову, которая давно хотела покраситься в рыжий цвет.

«Чувствую себя международным человеком и не могу сказать, какая именно у меня национальная принадлежность»

— Интервью будет опубликовано на русском языке. На каком тебе удобнее говорить?

— Давай говорить на русском, я теперь так редко на нём общаюсь и с удовольствием попрактикую.

— Ты родилась в Лондоне, но твои родители имеют польские, белорусские и русские корни. Расскажи, как так получилось, что ты выступала и за Францию, и за Россию?

— Я родилась в Лондоне, но потом родители развелись. И я переехала в Уэльс, где жила до 10 лет. В этом возрасте мне захотелось заниматься фигурным катанием ещё больше. Мы искали школу в Англии, в итоге нашли в Шеффилде – там я три года каталась. А потом у меня появилась подруга, которая хотела кататься с французским мальчиком. И мы вместе уехали в Лион – так я и начала свою карьеру во Франции. Как раз у Мюриэль Буше-Зазуи, Романа Агенауэра и так далее. До этого у меня не было никаких французских связей, и я там никого не знала.

— Ты так хорошо говоришь по-французски, как будто он у тебя родной!

— Спасибо, я изучала этот язык в школе. Во Франции тогда прожила шесть лет, выступала на юниорском уровне. А потом целых два с половиной года не могла найти партнёра, когда мой первый завершил карьеру. Искала, искала, искала, но никого подходящего не было. То я слишком высокая, то по гражданству не подходила, то по возрасту, то по уровню. И в тот момент, когда уже думала, что больше не буду кататься, мне написал Джон. Или тренер, уже точно не помню, кто из них. Написали и предложили попробовать.

Я решила: ладно, давай попробуем. Думала, что, скорее всего, ничего не получится, но будет классно съездить в Москву и просто попробовать. Там уже через три дня я поняла, что всё идеально: нам с Джонатаном надо кататься вместе. Я сделала визу и через три недели переехала в Россию. Конечно же, встал вопрос, за какую страну нам кататься: за Англию, Австралию, Францию или Россию.

Во Франции уже была пара. К тому же я уже два года не выступала за эту страну. Поэтому решила, что поменять спортивное гражданство будет легко. Также мы думали об Австралии, но там было не так много поддержки, как в Москве. В итоге Россия оказалась перспективнее, да и Джон уже тогда выступал за эту страну, поэтому мы решили попробовать именно за российскую сборную. Так и получилось, что я переехала жить в Москву.

— Ты сочетаешь в себе столько культур, что порой сложно ответить на вопрос, откуда ты. Насколько ты вообще считаешь себя россиянкой или русской?

— Знаешь, это сложно. Восемь лет я пыталась понять культуру, быть частью России. Я чувствовала себя так, будто стала россиянкой. А когда поняла, что больше не буду жить в России, передо мной был очень сложный выбор. Было трудно вернуться и сказать: да, я россиянка, но в то же время и француженка. Сложно, когда вокруг тебя нет такой культуры, потому что ты меняешь страну и сразу стараешься адаптироваться к тому месту, где ты живешь.

Ты не можешь сказать: я живу во Франции, но буду говорить только по-русски. Так не бывает. Я чувствую себя международным человеком и не могу сказать, какая именно у меня национальная принадлежность. Очень сложно понять внутри себя, к какой именно культуре я отношусь. Для меня это было реально так: первая декада жизни прошла в Великобритании, вторая — во Франции, третья — в России. Поэтому у меня смешанная культура.

Джонатан Гурейро, Алина Загитова и Тиффани Загорски Фото: Из личного архива Тиффани Загорски

«Здорово, что Загитова не слушает хейтеров, а делает то, что считает правильным»

— Ты сейчас стажёр на телеканале Eurosport. Отличное карьерное продвижение. Как так получилось?

— В последние два года живу во Франции и немного помогаю тренерскому штабу сборной. И мне это приятно, потому что хочу заниматься тренерской деятельностью, но в небольшом объёме. Это был логичный шаг после завершения карьеры, пока я не знала, чем хочу заниматься дальше. А потом поняла, что хочу попробовать что-то другое.

Именно в этот момент произошел неожиданный разговор – мне позвонили и сказали: «Может, тебе будет интересно попробовать с нами поработать?» И я согласилась. Хочу использовать все возможности, которые появляются, потому что мне недавно исполнилось 30 лет. Я чувствую себя ещё молодой! Всё это случилось неожиданно, и я сразу согласилась.

— Многие российские фигуристы находят себя в медиа, это известная практика. После завершения карьеры спортсмены идут на телевидение, становятся блогерами. Следишь ли ты за ними? Может, ты всё ещё на связи с кем-то из России?

— Да, с несколькими моими друзьями, с которыми я общалась очень много лет. За ними слежу в социальных сетях. Но за последний год больше следила за международной обстановкой. С тех пор как начала работать на канале Eurosport, стала следить больше. Также наблюдаю в социальных сетях за Алиной Загитовой и Лизой Туктамышевой, как они в шоу катаются. На них очень приятно смотреть.

— Ты давно общаешься с Алиной. Сейчас она активно развивается в сфере медиа, также делала собственное шоу. Но на неё идёт поток негатива в России. Как ты думаешь почему? И что бы ты могла ответить её хейтерам?

— Из-за того что время идёт, а мы не видим друг друга, близкого общения у нас больше нет. Но я рада, что Алина двигается вперёд, становится более уверенной в себе и очень красивой женщиной. Даже могу сказать, что уже прямо женщиной! Так что я очень рада за неё. По поводу хейтеров… Конечно, когда мы делаем что-то новое, это очень тяжело. Особенно когда мы молодые и постоянно находимся на глазах у медиа. Конечно, все будут обсуждать, что, как и почему мы делаем. Когда человек становится известным, у него будут как хорошие, так и плохие отзывы.

У всех есть право на своё мнение. Самое главное, что у Алины хорошее окружение, которое просто даёт ей советы. И она чувствует себя прекрасно. И здорово, что она не слушает, а делает то, что считает правильным. Можно что-то принять во внимание, но при этом не слишком близко к сердцу.

Василиса Кагановская/Максим Некрасов Фото: SOPA Images/LightRocket via Getty Images

«Рада за Кагановскую – приятно видеть, что она нашла нового партнера и у них всё хорошо»

— Смотришь ли ты российские соревнования?

— Иногда. К примеру, чемпионат России. Мне всегда интересно, кто там выступает. Поэтому смотрю его с большим удовольствием.

— Ты больше следишь за танцами? Сейчас очень много молодых и перспективных пар. Что думаешь про развитие на данном этапе?

— В основном – да, конечно, слежу за танцами. И это хорошо, что сейчас очень много молодых пар, потому что из-за ситуации с российскими фигуристами им достаточно тяжело найти мотивацию. Поэтому здорово, что так много молодых, «голодных» людей хочет что-то попробовать. Это очень интересно, круто смотреть, как всё перестраивается. Я рада за ребят, что есть все эти соревнования. И им можно выступать, кататься, добиваться чего-то, думать, придумывать.

— Кто тебе больше нравится в России?

— Так как я не очень часто смотрю соревнования, не хочу кого-то выделять.

— Одна из новых пар — Кагановская/Некрасов. Они уже обыгрывали Худайбердиеву/Базина в ритм-танце на одном из этапов Гран-при и приблизились к лидерам. Что думаешь по поводу такого быстрого взлета в танцах?

— Я ещё не видела их вживую, поэтому не особо могу оценить. Но когда то, что вы показываете на льду, выглядит хорошо, это невозможно не оценить. Если судьи дают им высокие оценки, это значит, что они хорошо работают и справляются со своей работой. И это классно.

Я следила за Василисой, когда она ещё каталась с Валерой [Ангелополом]. Поэтому за неё очень рада: за её карьеру, за то, как она выросла. Мне нравилось, как она каталась по юниорам. Поэтому очень приятно видеть, что она нашла нового партнера и у них всё хорошо.

— Не посещает ли тебя мысль, что вы зря завершили карьеру, потому что на данный момент были бы, в принципе, в лидерах?

— Когда смотрю на всё сейчас, то думаю, что мы могли бы даже поменять страну, как Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Или же продолжать кататься за Россию. Конечно же, есть мысли, а если бы… В жизни мы часто делаем выбор и думаем, что на тот момент он был правильным. Иногда, когда смотрю соревнования, у меня возникает чувство, что я хотела бы снова кататься в красивом костюме, чувствовать лёд.

Однако сейчас у меня открываются новые возможности, жизнь продолжается. Я всем очень довольна на данный момент. Поэтому 50 на 50. Можно сказать, что немного скучаю. Я очень мало говорила про своё здоровье после завершения карьеры, но у меня было много тяжелых моментов. Не знаю на 100%, смогла бы я сейчас физически выступать на таком уровне, который у меня был раньше, или нет. Я перенесла менингит и только позднее поняла, насколько серьёзными были последствия.

Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро Фото: Vladimir Pesnya/Epsilon/Getty Images

«Боюсь, навыки катания фигуристов будут немного ухудшаться»

— С тех пор как ты закончила кататься, правила немного поменялись. Что думаешь о направлении развития танцев на льду?

— Конечно, мы много обсуждаем с друзьями. В одиночном катании понятно, что происходит на льду: кто-то прыгает, падает. Иногда люди, которые не знают фигурного катания, смотрят танцы и восхищаются: как всё круто и красиво. Но при этом они не особо понимают, что происходит. Поэтому логично, что акцент с чисто спортивной составляющей стремятся сместить в сторону танцевального искусства. Хочется, чтобы то, что мы смотрим, было весёлым и интересным.

Очень много лет мы исполняли танцы с большим количеством элементов. Потом был год без обязательных танцев. Когда-нибудь мы найдём хороший вариант. Но представители старшего поколения переживают за будущих фигуристов, чтобы уровень базового катания не терялся. Когда мы изучаем обязательные танцы, то усваиваем, как правильно стоять с партнером, делать шаги и так далее. Так мы учимся правильно кататься.

Боюсь, навыки катания будут немного ухудшаться. На высоком уровне все должны уметь кататься, но цель может быть немного другая – завоёвывать популярность у публики, показывать больше сам танец, а не его отдельные элементы. Чтобы это всё смотрелось просто как вау.

— Может быть, у тебя есть какая-то формула, как это должно выглядеть?

— Честно, нет. Я думаю, что надо просто смотреть на пары, которые сейчас катаются и делают всё по правилам. И в итоге найти вариант, который будет оптимальным. Допустим, пара делает очень крутой вариант пасодобля. То есть это не прям пасодобль, однако выглядит классно. Мы можем обсуждать идею, но, не видя это на льду, будет сложно представить, как получится в реальности. Поэтому лучше смотреть на то, что уже есть, и как-то переделывать.

— Без этого паттерна было бы сложно определить навыки катания ?

— Нет, я думаю, можно и без него. Однако надо понимать, по какому пути мы идём, какая будет конечная цель. Раньше был обязательный танец, где мы показывали технический уровень под определённую музыку, ритм, который нас ограничивал. Но всё равно мы должны были показать технику. Как, например, мальчики: если все делают прыжки, которые нужны в короткой программе, а один не прыгает их, то всё – он упадёт на пять мест. Это очень важная техническая работа. А если мы начинаем убирать из ритм-танцев пасодобль, паттерн там, что-то ещё, то какая разница между коротким и произвольным, кроме длительности по времени?

«Внутри России или на международном старте — вы должны получать удовольствие от соревнований»

— Российские фигуристы сейчас не участвуют в международных турнирах. А что ты думаешь про отстранение?

— Это очень сложная тема. Есть много причин, почему это произошло. Случился скандал на Олимпиаде, также очень многое происходит в других странах. И я понимаю, почему ISU принял такое решение. С другой стороны, с точки зрения фигуриста, спортсмена есть мысль, что это не должно затрагивать чемпионат мира или Олимпиаду. Смысл Игр в том, что мы должны все вместе выступать друг против друга, никто не должен быть отстранён.

И даже когда Олимпиады проходили во время войны, страны, которые участвовали в конфликтах, всё равно принимали в участие в Играх. Я не влияю на политику, а просто говорю своё мнение по поводу фигуристов. Мне важно, чтобы у всех была возможность выступать друг против друга. Уже несколько лет русские не катаются на международных соревнованиях. И я понимаю, что это для них фрустрация — они очень хотят выйти. Конечно, это была одна из причин, почему мы решили завершить карьеру. Когда ты почувствовала на вкус, что такое международный старт, но теперь этого уже нет, то очень сложно сказать себе: окей, я буду только на домашних соревнованиях.

Когда я переходила из сборной Франции в Россию, первое время мы катались только внутри страны, два-три года. Это, конечно, круто, но … Да, мы съездили на соревнования, окей. Однако нет такого чувства: вау, мы соревнуемся со всем миром. Это совсем другое. Я просто всем желаю позитива. Мы не знаем, когда что-то изменится. Нужно сохранять мотивацию, если вы любите то, что делаете. Внутри России или на международном старте — вы должны получать удовольствие от соревнований. Это важно.

— Сейчас российских фигуристов допустили до олимпийского квалификационного турнира в нейтральном статусе и по одному представителю в каждом виде. Как ты восприняла эту новость?

— Так как я считаю, что на Олимпиаде должны выступать люди со всего мира, то это хорошая новость. Конечно, для спортсменов, которые получат возможность выступать на международных стартах, это очень приятно, и я рада за них.

— Олимпийский чемпион Гийом Сизерон объявил о возвращении в спорт с новой партнершей Лоранс Фурнье Бодри. Они будут кататься за Францию. Как думаешь, что у них получится, может, ты с ними об этом говорила?

— Это будет очень интересно. Гийом много лет катался с Габриэлой [Пападакис], и мы все так привыкли видеть их только вместе. Но Лоранс тоже очень хорошая фигуристка, которая попала в не очень хорошую ситуацию, где её партнер больше не может выступать. Так как они с Гийомом лучшие друзья в жизни, для них это было логично. Однако для всех остальных это, конечно, шок.

Гийом выступал три года в шоу, он катался. Но возвращаться на соревнования очень тяжело. К старту Олимпиады они будут кататься вместе чуть больше года — это небольшой срок, чтобы скататься. Лоранс бо́льшую часть жизни каталась не во Франции, вероятно, у неё другая техника. И нужно будет очень много работать. Я даже не знаю, как это будет выглядеть. Однако, конечно, это очень интересно!

Но мое личное мнение — если Гийом чувствует, что хочет ещё кататься и ему это нравится, пусть он это делает. Сизерон очень хороший фигурист. И я желаю им удачи.

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«Трусова сказала, что ей очень нравятся мои волосы»

— Давай о платьях? У тебя всегда были очень необычные костюмы, экспериментальные. Расскажи про свои любимые платья.

— Это идёт совместно с волосами, которые тоже всегда были необычными. Одно из моих любимых платьев, конечно, было то, в котором я каталась после Олимпиады. У меня был чёрный, но глянцевый костюм с открытой спиной. И это было в 2018-2019 годах (программа под блюз. — Прим. «Чемпионата»). И ещё я вот полтора года каталась под The Greatest Showman. Тоже очень любила. Рисунок был от Евгении Косыгиной, которая раньше каталась в танцах. И потом я заказывала его у Натальи Большаковой.

Да, у меня очень много костюмов, среди них были и такие, которые я бы лично не выбрала. Но на льду они были очень эффектны. У меня был костюм на Олимпиаду на короткую программу в оранжево-зелёных цветах. Когда я его увидела в первый раз, то очень удивилась. Это тоже была Наталья Большакова, она хотела, чтобы мои рыжие волосы стали частью костюма. Это было очень эффектно, и все запомнили тот костюм. И по фигуре, по всему — это было идеально для меня.

Я его называла Upside down Pineapple («Перевёрнутый ананас». — англ.). Я вообще все свои костюмы называла странными именами. Один год было танго, зелёно-красный костюм, я его называла Christmas tree («Рождественская ёлка». — англ.).

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– Ты запомнилась своей яркой стрижкой. Говорят, именно ты была тем человеком, кто, возможно, вдохновил Сашу Трусову покраситься в ярко-красный. Можешь рассказать эту историю?

— Да, конечно. Мы с Сашей жили в одном номере в Новогорске на сборах перед чемпионатом мира — 2021. И как-то общались с ней по поводу волос. В какой-то момент она сказала, что ей очень нравятся мои волосы. Также Саша сказала, что тоже думала покраситься в какой-нибудь цвет. Я ей рассказала, что есть такие краски, которые держатся не очень долго. Так можно просто попробовать, как это будет выглядеть. Ей идея очень понравилась. Потом через две-три недели после чемпионата мира она прислала мне свою фотографию с рыжими волосами.

– Сейчас Саша блондинка, как и ты, и вам обеим очень идёт. Может, на этот цвет ты тоже её вдохновила?

– (Смеётся.) Да, смешно! Приятно такое совпадение, будто мы следим друг за другом. И да – ей очень идёт.