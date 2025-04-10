«Думал, что мог ещё соревноваться. Но задавал вопрос: «Зачем?» Честный Морис Квителашвили

Морис Квителашвили завершил карьеру в 2023 году и до последнего времени занимался своими делами. Однако недавно стало известно, что спортсмен совсем скоро вернётся на соревновательный лёд и примет участие в командном чемпионате мира в Японии. Турнир пройдёт в Токио с 17 по 20 апреля. До того, как повесить коньки на гвоздь, фигурист тренировался в группе Этери Тутберидзе.

В антракте московского шоу Морис пообщался с «Чемпионатом» и рассказал, как узнал об участии в турнире, а также поделился деталями подготовки к первым за два года соревнованиям. Спойлер: всё идёт непросто.

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– Как давно вы узнали, что участвуете в командном чемпионате мира?

– Грузия могла отобраться на командный чемпионат мира. Я на протяжении целого сезона следил за результатами, ждал. Но занимался своими делами: выступал в шоу, ездил на сборы, тренировал. Самому тренироваться не было времени. В марте всю работу отменил, тогда проходил чемпионат мира в Бостоне. И я уже догадывался, что мы можем поехать, вероятность существовала очень высокая, хотя и корейская команда была очень близка.

Мы всего на 19 очков их опережали, а после чемпионата мира уже стало понятно, что мы едем. Прохожу сейчас экспресс-курс по восстановлению прыжков и элементов (улыбается).

– Как ощущения?

– Тяжело. Два года, как завершил карьеру, это, конечно, не совсем шоу. Здесь другие программы, элементы намного сложнее. Пришлось дорожку шагов поменять, потому что регламент изменился, вращения другие нужно делать.

– С какими программами поедете в Токио?

– Со старыми, олимпийскими, наверное.

– Если говорить про элементы, что самое сложное уже удалось собрать?

– В целом всё собрал. Просто, конечно, нет той стабильности и того исполнения на 100%, сложно все вместе собрать пока что. Ещё будем решать, с каким набором ехать, потому что уже не спортсмен.

– Скучали ли по соревнованиям за эти два года?

– Был такой момент – смотрел соревнования, и возникали мысли: «Мог бы ещё поучаствовать». А потом задавался вопросом: «Зачем?». Если у меня и так всё хорошо, когда я закончил? (улыбается). Это на один раз, съездить на турнир, получить такой интересный экспириенс.

Знаю, что Ника Эгадзе заработал две квоты на Олимпийские игры, нужно в Китай ехать подтверждать. Но пока не знаю. Я уже наездился (улыбается).