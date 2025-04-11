Что такое фигурное катание — основная информация и правила

Фигурное катание — это не просто спорт, а захватывающее сочетание атлетизма, грации и драматического искусства. Под музыку фигуристы превращают ледовую площадку в сцену, где каждый прыжок, вращение и шаг — это часть сложной хореографии. Но за красивыми костюмами и зрелищными элементами скрываются годы тренировок, жёсткие правила и даже опасные трюки.

«Фигурное катание — это не просто спорт. Это искусство, где ты должен быть и математиком, и художником, и атлетом одновременно» — считает Алексей Мишин.

История возникновения фигурного катания

Первые коньки появились ещё в бронзовом веке — их делали из костей животных, чтобы можно было быстрее передвигаться по льду. Но настоящая эволюция началась в XII–XIV веках в Голландии, где изобрели железные лезвия. Тогда фигурное катание стало популярным досугом, который мог себе позволить практически любой местный житель. Именно поэтому занятия этим видом спорта стали включать в большинство живописных полотен, которые изображали нидерландские будни.

В России моду на фигурное катание ввёл Пётр I, который, как известно, тоже активно путешествовал по Голландии, поэтому своими глазами мог видеть, насколько этот досуг был важен для местных жителей.

Картина Питер Брейгель Старший “Зимний пейзаж с конькобежцами и ловушками для птиц”, 1565 г. Фото: wikimedia.org

При этом как настоящий спорт фигурное катание оформилось лишь в XVIII веке. Тогда в Великобритании открылись спортивные клубы, а в 1772 году даже вышел первый учебник, в котором собрали все доступные к тому времени знания, — «Трактат о катании на коньках».

Веком позже случился окончательный подъём интереса к этому виду спорта. В конце XIX века в Петербурге прошёл первый официальный чемпионат мира, а в 1908-м фигурное катание дебютировало на Олимпийских играх — причём на летних! Лишь с 1924 года этот вид спорта стал неотъемлемой частью зимних Игр, к чему мы и привыкли сегодня.

Виды фигурного катания

Современное фигурное катание делится на четыре дисциплины, каждая из которых требует собственных уникальных навыков и умений.

Одиночное катание

Здесь всё зависит от мастерства одного спортсмена. Мужчины или женщины выполняют прыжки, вращения и сложные дорожки шагов. Главное — сочетание техничности и артистизма. Например, тройной аксель (3,5 оборота) считается одним из самых сложных прыжков, а вращение «бильман» (с захватом конька над головой) требует невероятной гибкости.

Парное катание

Этот вид — про доверие и синхронность. Пары выполняют:

эффектные поддержки — когда партнёр поднимает партнёршу над головой;

выбросы — когда фигуристка «летит» в прыжок после толчка;

параллельные прыжки — когда фигуристы одновременно делают один и тот же прыжок.

Ошибка одного может стоить обоим травмы, поэтому здесь важна идеальная координация.

Танцы на льду

В отличие от парного катания, у танцоров нет прыжков и выбросов. Вместо этого у них сложные шаги, твиззлы (быстрые повороты на одной ноге) и артистичные поддержки, не выше плеч. Костюмы и музыкальное сопровождение играют ключевую роль, превращая выступление в мини-спектакль.

Синхронное катание

Группа из 16–20 фигуристов движется как единое целое, создавая красивые построения: линии, круги, «колёса». Это самый зрелищный, но пока единственный неолимпийский вид фигурного катания.

Правила в фигурном катании

Временные рамки

Каждое выступление подчиняется жёстким временным рамкам. К примеру, короткая программа длится 2 минуты 40 секунд (плюс-минус 10 секунд), произвольная – 4 минуты для женщин и 4,5 минуты для мужчин. В танцах на льду ритм-танец укладывается в 2 минуты 50 секунд. Превышение этого лимита карается штрафом: за каждые 5 секунд сверх нормы снимают 1 балл.

Обязательные элементы

Для каждой дисциплины ISU устанавливает строгий набор элементов. В одиночном катании это семь предписанных элементов в короткой программе, включая прыжок с каскадом, комбинацию вращений и дорожку шагов, и 12 элементов в произвольной, семь из которых — прыжки.

Представители парного катания в короткой программе исполняют один прыжок, в произвольной — один сольный прыжок и один в каскаде или секвенции.

К ним также добавляются поддержки, выбросы и тодесы. Танцоры обязаны включать в программы дорожку шагов, твиззлы, совместные вращения и танцевальные поддержки. Также каждый сезон Международный союз конькобежцев (ISU) анонсирует тему ритм-танца, которой должны придерживаться все пары.

Музыкальные и костюмные нормы

Костюмы должны соответствовать характеру постановки. Запрещены театральные реквизиты или опасные украшения, которые могут упасть на лёд.

Судейство и система оценок

Судейская бригада состоит из девяти судей. С 2004 года используется новая система ISU Judging System, который складывается из двух категорий — технической и компонентной.

Техника (TES)

Каждый элемент имеет базовую стоимость. Например, четверной лутц — 11,5 баллов, а тройной аксель — 8,0. Судьи могут добавить или снять баллы за качество исполнения (GOE от -5 до +5).

Артистизм (PCS)

Оцениваются скольжение, хореография, музыкальность и эмоциональность. Даже идеальные прыжки не гарантируют победы, если программа сухая и невыразительная.

Чтобы определить победителя, судьи суммируют баллы фигуристов за короткую и произвольную программы, при необходимости вычитают штрафы и сравнивают общий результат.

Также фигурист можно получить штрафы:

Падение: -1 балл;

Опасные элементы: -1 балл;

Костюм с отлетающими стразами = снижение оценки.

Один из элементов, за которые ранее можно было получить штраф, — сальто — был официально разрешён ISU с сезона-2024/2025. Теперь его активно исполняют ведущие спортсмены. К примеру, двукратный чемпион мира Илья Малинин и двукратный чемпион Европы Адам Сяо Хим Фа прыгают сальто в своих произвольных программах этого года.

Сальто Ильи Малинина Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Отдельно существуют запрещённые элементы в фигурном катании, за исполнение которых спортсмены могут получить дисквалификацию. Среди них сложные каскады, опасные поддержки, прыжки навстречу друг другу.

Основные соревнования в фигурном катании

Зимние Олимпийские игры — проводятся раз в четыре года.

Чемпионат мира — проводится ежегодно в марте.

Серия Гран-при — в настоящий момент ежегодно проводятся следующие этапы серии Гран-при: Skate America (США), Skate Canada (Канада), Cup of China (Китай), Internationaux de France (Франция), NHK Trophy (Япония). Российский этап Cup of Russia был отменён в связи с ситуацией на Украине. С 2022 года данный этап перенесли на территорию Финляндии.

Финал Гран-при — соревнования, на которые попадают шесть лучших фигуристов по итогам серии Гран-при в каждом виде.

Чемпионат Европы — принимают участие европейские сборные.

Чемпионат четырёх континентов — аналог чемпионата Европы, принимают участие все, кто живёт вне европейского континента.

Национальные чемпионаты — каждая федерация проводит эти соревнования, чтобы по их итогам отправить лучших спортсменов на чемпионат мира и Европы/четырёх континентов.

В связи с отстранением российских фигуристов от участия в международных соревнованиях под эгидой ISU Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) проводит свои собственные соревнования:

чемпионат России по прыжкам;

серию Гран-при России — аналогии серии Гран-при ISU;

финал Гран-при России — аналог международного финала Гран-при;

Кубок Первого канала, который последние годы проводится в даты чемпионата мира.

Популярные вопросы о фигурном катании

С какого возраста можно заниматься фигурным катанием?

Оптимальный возраст — 4–6 лет. В этом возрасте дети лучше развивают гибкость и чувство баланса. Однако начать можно и в 10–12 лет, но сложные прыжки (например, тройные) освоить тяжелее, а четверные вообще вряд ли когда-то покорятся.

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева в интервью Ляйсан Утяшевой рассказывала, что начала заниматься фигурным катанием очень рано, в три года. Тогда её хотели отдать на гимнастику, но не взяли из-за возраста. Тренеров секции фигурного катания удалось уговорить, из-за чего Камила и оказалась на льду.

Камила Валиева в детстве на льду Фото: из личного архива Камилы Валиевой

Какие элементы существуют в фигурном катании?

Прыжки: делятся на рёберные и зубцовые. Особенно зрелищны многооборотные прыжки, где четверной аксель (4,5 оборота) остаётся вершиной технического мастерства.

Вращения: демонстрируют контроль над телом — от классического волчка до сложного бильмана с захватом конька над головой.

Дорожки шагов: включая тройки, скобки и крюки, образуют хореографическую основу программы.

В парном катании добавляются эффектные поддержки, выбросы и синхронные элементы. Танцы на льду делают акцент на твиззлах и шаговых последовательностях.

Что такое Гран-при в фигурном катании?

Это серия международных турниров, где фигуристы зарабатывают очки для выхода в финал Гран-при.

В России издавна существовал свой собственный аналог — Кубок России, который также служил отбором на чемпионаты мира и Европы. С 2022 года Кубок России повысил свой статус и стал российской серией Гран-при России.

Чем фигурные коньки отличаются от хоккейных?

У фигурных коньков другое лезвие: оно более длинное и с зубцами спереди, что необходимо для толчка в прыжках. Также сам ботинок более высокий и жёсткий, что более эффективно фиксирует голеностоп. Кроме того, фигурные коньки более тяжёлые, чем хоккейные (800–1000 г против 500–700 г).

Как называются прыжки в фигурном катании?

В фигурном катании существует шесть основных видов прыжков, которые делятся на две группы по способу отталкивания.

1. Рёберные прыжки — толчок от ребра конька:

аксель — единственный прыжок, выполняемый с движения вперёд. Также этот элемент имеет неполное количество оборотов (тройной аксель = 3,5 оборота);

сальхов — исполняется с внутреннего ребра, часто с характерным махом свободной ногой;

риттбергер — толчок происходит с внешнего ребра без помощи зубца.

2. Зубцовые прыжки — толчок зубцом свободной ноги:

тулуп — самый простой в группе, часто используется в каскадах;

флип — требует идеального контроля ребра перед толчком;

лутц — самый технически сложный, выполняется с длинной подготовки.

Что такое дорожка шагов в фигурном катании?

Дорожка шагов — обязательный элемент программы, представляющий собой последовательность различных поворотов, перетяжек и смен направления, выполняемых в характерном рисунке на льду. Судьи оценивают сложность (уровень от 1 до 4) и качество исполнения.

Что такое спираль в фигурном катании?

Спираль — элемент, в котором фигурист скользит на одном коньке (минимум 3 секунды). При этом его свободная нога поднята выше уровня бедра, а корпус сохраняет эстетичное положение. Различают несколько видов спиралей:

ласточка, классическая позиция;

кораблик, обе ноги разведены;

бильман-спираль, с захватом конька над головой.

Что запрещено в фигурном катании?

В фигурном катании запрещается:

исполнять опасные поддержки;

вращать партнёра за конечности;

выполнять сложные каскады;

делать прыжки навстречу друг другу.

Кроме того, фигурист должен соблюдать правила, связанные с экипировкой. Не разрешены чрезмерно театральные аксессуары, костюмы, оголяющие более 30% тела, и те, в которых присутствуют головные уборы или незакреплённые элементы.

Каждый спортсмен также должен следовать правилам поведения на льду и за его пределами. Запрещено:

использовать ненормативную лексику;

намеренно портить лёд;

грубо нарушать временные регламенты при выступлении.

За все эти нарушения у фигуриста могут снять баллы или он/она вовсе будут дисквалифицированы.