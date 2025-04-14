Муравьёва — больше не «Ангел»? За что Плющенко отчислил вице-чемпионку России

А вот и открылось новое окно переходов в фигурном катании! Серебряный призёр чемпионата России Софья Муравьёва покинула Академию «Ангелы Плющенко». Договор с фигуристкой расторгнут по инициативе главного тренера Евгения Плющенко – это официальная позиция школы. Стороны сумели договориться о расторжении договора без дополнительных разбирательств. Но при этом ситуация окружена странными слухами, в которые трудно поверить.

Разбираемся с «Чемпионатом» в деталях первого громкого перехода весны.

Был ли уход Софьи из «Ангелов» предрешён?

В прошлом году Муравьёва совершила переход внутри Академии: ранее она тренировалась в группе Сергея Алексеева и Дмитрия Михайлова, а в начале сезона стала заниматься с Артёмом Значковым. В СМИ такой поворот событий связывали со слухами о конфликте Софьи с другой фигуристкой академии Александрой Игнатовой.

Проблемы возникали и с ледовыми шоу: летом прошлого года Софья сама сообщила, что не будет принимать участия в ближайших шоу в связи с обстоятельствами, которые от неё не зависят. Позднее Яна Рудковская сообщила, что с фигуристкой не получилось договориться: «Мы Соне предложили ключевые, главные роли в шоу, включая съёмку во всём промо наших сказок. Увы, не смогли договориться в вопросе гонорара, поэтому Соня приняла решение не участвовать в шоу».

Позднее, правда, вопрос разрешился – и в новогодних шоу Муравьёва все же участие приняла, пусть и не в главной роли.

Соревновательный сезон-2024/2025 для Софьи вышел очень непростым. На проблемы со здоровьем наложилось ещё и невезение, а с ним и череда четвёртых мест – этапы Гран-при, чемпионат России (0,02 балла от бронзы!), финал Гран-при России – и это после победы в короткой программе. Даже выставочный турнир на Байкале завершился лишь попаданием в топ-4.

На финал Гран-при России Евгений Викторович не приехал, Софью выводил на старт Артём Значков. В Красноярске после победы в короткой программе Муравьёва отметила, что давно не видела главного тренера.

«С Евгением Викторовичем ещё не общалась. И, наверное, долго с ним не созванивалась. Его достаточно долго не было на катке у нас, он был у нас на двух соревнованиях. И я перед отъездом ему не звонила, и перед стартом ему не звонила. Вот только списались на пару слов, и всё. Почему он не приехал на финал Гран-при? Наверное, лучше у него лично спросить. Он лучше знает», – сказала Соня Максиму Транькову.

Софья Муравьёва и Евгений Плющенко Фото: РИА Новости

В начале марта Плющенко следующим образом прокомментировал сезон Муравьёвой: «Соня где-то была неплоха в этом сезоне, где-то были трудности, опять же, с травмами, с состоянием. Тоже нужно пройти, преодолеть. Ну такой сейчас у неё был этап. Тоже взросление. Тоже не понимает, куда вот это всё. Думаю, что у нас следующий сезон будет проходить немножко по-другому. Хотелось бы не немножко, хотелось бы по-другому. Она, кстати, приехала на соревнования и заболела опять. Часто в этом сезоне, то травмы, то что-то ещё побаливало. То насморк, то простуда, то ещё что-то. Но Соня через это проходила, собиралась, делала. Начало сезона сложное было. Это всё тоже нужно пройти».

На тот момент речи о переходе не шло, хоть и было заметно, что чуть больше внимания Евгения Викторовича уходит юной звезде Елене Костылевой, которая выиграла первенство России среди юниоров и финал Гран-при.

Инсайдеры сообщают о конфликте с Плющенко на тренировке

Что особенно удивляет – речь в первую очередь идёт не о переходе, а именно об отчислении из академии. Как сообщают источники «РИА Новости Спорт», в прошлый четверг, 10 апреля, была последняя тренировка Софьи в «Ангелах», с которой её выгнали. В качестве причин расставания указано систематическое нарушение тренировочного процесса на протяжении длительного времени, также сообщается про срывы тренировок, хамство в адрес тренеров и битьё льда.

В социальных сетях академии появилась фотография заявления Софьи об отчислении «по причине того, что я не должным образом исполняю свои обязанности и не соответствую требованиям тренерского состава».

Сама Соня подтвердила информацию о своём уходе из академии. «Всё, что ни происходит, всё к лучшему. Я никогда никому не делала ничего плохого, всем желаю только добра и счастья! Все мы под богом ходим… Я двигаюсь только вперёд к своим мечтам и для этого работаю, независимо от сложившихся обстоятельств. Я благодарна всем, кто вкладывал в меня свою душу, силы и время», – написала спортсменка в соцсетях. В «Ангелах Плющенко» от комментариев для СМИ отказались, сославшись на уже опубликованный пресс-релиз.

Нужно ли было предавать огласке конфликт в подробностях? Вряд ли, тем более что пока неизвестно, в каком тренерском штабе Муравьёва продолжит карьеру. Да и верить этим слухам или нет, каждый для себя решает сам.

Одно известно точно – очень жаль, что довольно успешное сотрудничество закончилось так печально. В «Ангелах Плющенко» Софья тренировалась с 2020 года, вышла из юниорского спорта во взрослые, выучила тройной аксель, причём неоднократно возвращала его и прыгала даже после 18 лет. В медальной копилке – серебро и бронза ЧР, две медали международного юниорского Гран-при, медали чемпионата России по прыжкам.

Именно Муравьёва стала первым серьёзным взрослым успехом «Ангелов», к которому её вели с юного возраста. На контрольных прокатах 2022 года каждую фигуристку представили цитатой Татьяны Тарасовой, и Соня получила прозвище «Его первая». Теперь же, по информации «РИА Новости», вице-чемпионка России – 2024 может продолжить карьеру у Этери Тутберидзе или у Алексея Мишина.