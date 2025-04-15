Соня пока не объявила нового наставника, но многие говорят о варианте с вечной соперницей Плющенко. Объясняем, почему это не лучшая идея.

Переход к конкуренту — не вариант. Почему у Муравьёвой нет будущего у Тутберидзе?

Новость об уходе Софьи Муравьёвой из группы Евгения Плющенко ознаменовала начало бурного межсезонья в фигурном катании. В последние годы в это время стабильно происходят громкие переходы спортсменов, и самое любимое занятие болельщиков и представителей профессионального сообщества — гадать до официального объявления, кто станет новым наставником «перебежчика».

Так, редакция «РИА Новости Спорт» предположила, что следующим тренером Муравьёвой может стать Этери Тутберидзе — извечная соперница Плющенко. «Чемпионат» считает, что это очень плохая идея. Объясняем почему.

Тутберидзе не научилась работать с пубертатом

Несколько лет избегания категоричных формулировок в адрес лучшего тренера мира, увы, ничего не дали. Приходится констатировать, что у Этери Георгиевны, при всём её желании, пока не получается качественно работать с пубертатом у фигуристов. Она по-прежнему делает упор на количество побед, а достигать результатов получается лишь с более адаптивными к многооборотным прыжкам юниорами.

Сергей Дудаков, Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз Фото: РИА Новости

Спортсмены, к которым требуется особый подход, в том числе в плане физической подготовки, у Тутберидзе почти никогда не взбираются на вершину. Мы помним много громких имён, угасших со временем — от Алины Загитовой, которая смогла-таки выиграть чемпионат мира в Сайтаме, до Александры Трусовой, переждавшей пубертат у Евгения Плющенко и вернувшейся в прежний штаб, чтобы выйти на Олимпиаду во всеоружии.

Даже сейчас в группе Этери Георгиевны есть фигуристы, испытывающих определённые сложности, и пока не похоже, что их восстановление проходит успешно. Даниил Самсонов, похоже, раздумывает над завершением карьеры, а Софья Акатьева никак не может оправиться после травм, которые были вызваны в том числе и последствиями перемен в теле. У Тутберидзе даже юниоры рано или поздно начинают сдавать, и это не самый хороший признак.

Стоит ли Софье Муравьёвой, уже начавшей процесс перестройки, идти к тренеру, который никак не поможет ей с этим — большой вопрос.

«Хрустальные» программы не раскроют Муравьёву

Соне определённо должны помочь с программами. Хотя и на это можно взглянуть с разных сторон. Нет никаких сомнений, что Даниил Глейхенгауз поставит отличную лирику, в которой Муравьёва, как мы знаем, безумно хороша. И судьи, и болельщики будут лить слёзы, но… Разве это то, что нужно фигуристке, вот уже некоторое время стремящейся отойти от одного образа?

Спортсменка может банально повторить историю Анны Щербаковой, которая добилась всего, однако так и не смогла снять с себя клеймо заложницы одного амплуа. Даже в шоу, где она вольна экспериментировать, Аня предпочитает номера грустные, а не драйвовые, как недавняя «Алиса в стране чудес» в исполнении Сони.

Глейхенгауз обещал создавать больше «штучных» постановок, но от самоповтора никто не застрахован. «На самом деле, сейчас не так много программ ставим. Раньше было намного больше. Чтобы вдохновение не пропало, стараемся меньше ставить и более штучно подходить к каждой программе», — рассказывал хореограф.

Пример Косторной показывает: у Тутберидзе нет прим

Самой большой проблемой для Муравьёвой в команде Тутберидзе может стать равенство. Этери Георгиевна на протяжении многих лет отмечает, что в её группе нет «особенных» — ко всем одинаковое отношение, будь ты начинающий юниор или именитая чемпионка. Такая политика имеет как положительные, так и негативные последствия. Взрослые состоявшиеся спортсмены зачастую требуют к себе повышенного внимания, большей включённости в тренировочный процесс и, когда этого не происходит, покидают тренера.

У Тутберидзе были примеры, отлично иллюстрировавшие этот момент, но, наверное, самой яркой будет ситуация с Алёной Косторной, которая была примой в «Хрустальном» (как и Софья Муравьёва — в «Ангелах Плющенко»), а затем со скандалом ушла от наставницы, при этом будучи на подъёме. Чем закончилась эта история — известно.

Алёна Косторная Фото: РИА Новости

«Приходят к нам милые, добрые, с открытым взглядом, желающие добиться результатов, доказать себе и другим. Проходит время, мы продуктивно работаем и добиваемся порой колоссальных результатов. А дальше… Такое ощущение, что внешний мир влияет на наших милых и добрых.

Когда-то Юля [Липницкая] выдвинула требование не выходить на один лёд с Женей [Медведевой]. Мы постарались удовлетворить все условия — не помогло. Потом Женя отказалась кататься с Алиной [Загитовой]. И вот сейчас от Алёны мы получили целый список девочек нон грата. Вот на этом мы с ней и расстались...» — именно так описывала Тутберидзе первый уход фигуристки.

Сомнительно, что для Муравьёвой, которой в последнее время было важно быть на первых ролях в группе Плющенко, это станет приемлемым вариантом. Слухи о ссоре с Трусовой из-за шоу и намёки мамы Елены Костылевой о причинах разлада (якобы юная фигуристка заняла место Сони) лишь подтверждают, что серебряному призёру чемпионата России — 2024 необходим статус звезды.

Конкуренция с Петросян помешает Муравьёвой

Этот пункт является продолжением предыдущего, но шоу — это шоу. При желании Тутберидзе найдёт Соне подходящие партии, а вот на соревновательной арене Муравьёвой придётся несладко, особенно когда твоя прямая конкурентка — Аделия Петросян.

Хоть она и не прима — она та, на кого делается ставка в преддверии Олимпиады. И всё внимание будет уделено ей. Даже если Соня понимает, что попасть на главный старт четырёхлетия ей не суждено (ФФККР уже, как известно, отправила список кандидатов), то наблюдать вблизи, как кто-то исполняет твою мечту, будет очень сложно психологически.

Также трудно соревноваться с фигуристкой, которая технически превосходит тебя по всем параметрам. И в этот раз Муравьёва будет встречаться с Петросян не только на стартах, но и почти каждый день на тренировках.

Аделия Петросян Фото: РИА Новости

Мишин — идеальный тренер, но есть ещё варианты

Бонусом проговорим, а кто, если не Тутберидзе? Идеальным вариантом для Сони будет Алексей Мишин, у которого есть опыт воспитания фигуристки, пережившей не только пубертат, но и вообще все сложности, какие только могут быть в большом спорте. У Елизаветы Туктамышевой очень долго сохранялся в хорошем состоянии тройной аксель, а это именно тот элемент ультра-си, который прославил Муравьёву. Её тандем с Мишиным мог бы стать очень хорошим, однако есть один минус — для этого спортсменке надо сменить локацию. Перебраться из шумной Москвы, где Соня живёт с рождения, будет непросто.

Ещё один хороший тренер из Санкт-Петербурга — Олег Татауров, который сейчас на коне за счёт работы с Владиславом Дикиджи. Свежий взгляд Олега Станиславовича, также тренирующего и женщин, поможет Соне перезарядиться и дать новый импульс для развития.

В Москве Муравьёвой могло бы стать комфортно в группе Светланы Соколовской, которая чаще занимается с мужчинами, но тоже является многофункциональной наставницей. Да, с Александрой Трусовой и Софьей Самоделкиной не совсем сложилось, однако есть шанс, что с другой Соней получится.