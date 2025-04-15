Мишина и Галлямов против чемпионов мира из Японии! Выбираем лучшую спортивную пару сезона

Сезон-2024/2025 – всё! Ну или практически всё, остались разве что точечные всероссийские старты, а также командный чемпионат мира в Японии. «Чемпионат» запускает серию рейтингов по итогам прошедшего сезона. Вы сможете выбрать лучших фигуристов в каждом виде, а также проголосовать за лучшего тренера и за главное событие уходящего спортивного года.

Начинаем со спортивных пар – в нашем списке есть как главные звёзды российских турниров, так и яркие представители международного фигурного катания. А может быть, вас больше всего впечатлили сильнейшие юниоры из группы Этери Тутберидзе? Вы можете отдать голос как за одного, так и за всех своих фаворитов!

Если вы хотите поднять кого-то из фигуристов в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что кто-то должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.