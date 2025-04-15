Мишина и Галлямов против чемпионов мира из Японии! Выбираем лучшую спортивную пару сезона

Сезон-2024/2025 – всё! Ну или практически всё, остались разве что точечные всероссийские старты, а также командный чемпионат мира в Японии. «Чемпионат» запускает серию рейтингов по итогам прошедшего сезона. Вы сможете выбрать лучших фигуристов в каждом виде, а также проголосовать за лучшего тренера и за главное событие уходящего спортивного года.
Начинаем со спортивных пар – в нашем списке есть как главные звёзды российских турниров, так и яркие представители международного фигурного катания. А может быть, вас больше всего впечатлили сильнейшие юниоры из группы Этери Тутберидзе? Вы можете отдать голос как за одного, так и за всех своих фаворитов!
- Если вы хотите поднять кого-то из фигуристов в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что кто-то должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Достижения: золото чемпионата России — 2025, золото финала Гран-при России — 2025, золото этапов Гран-при России в Красноярске и Санкт-Петербурге, золото личного турнира на ЧР по прыжкам.
Абсолютно победный сезон-2024/2025 получился у «мишек»: семь стартов – семь золотых медалей. В самом начале казалось, что Насте и Саше придётся непросто, подготовку к сезону они совмещали с активным выступлением в шоу, но смогли набрать очень хороший ход. Стабильность Мишина и Галлямов показали на обоих главных стартах и окончательно закрепили за собой статус первой пары страны, что перед олимпийским сезоном особенно важно.
Наталья Хабибуллина/Илья Княжук
Достижения: бронза чемпионата России, серебро финала Гран-при России.
Очень скомканным вышло начало этого сезона у Натальи и Ильи, однако неприятная травма перед стартом серии Гран-при не помешала прийти к успеху. Прогресс после перехода в группу Нины Мозер очевиден, причём не только в результатах, но и в том, как спортсмены выглядят на льду. На ЧР в Омске Хабибуллина/Княжук уверенно финишировали в топ-3, а на ФГПР в Красноярске и вовсе опередили Александру Бойкову с Дмитрием Козловским, забрав серебро.
Полина Шешелева/Егор Карнаухов
Достижения: золото первенства России среди юниоров — 2025, золото финала Гран-при России среди юниоров — 2025, золото двух этапов Гран-при России среди юниоров в Москве.
На юниорском уровне эта пара из группы Этери Тутберидзе выиграла абсолютно все турниры, в которых участвовала. В этот список входят и два главных старта сезона, где Полине и Егору просто не было равных по технике. В произвольной они не только собирают сложнейшие каскады, но и исполняют высококачественную четверную подкрутку – на финале Кубка Федерации судьи зафиксировали четвёртый уровень сложности!
Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин
Достижения: золото чемпионата Европы — 2025, золото финала Гран-при — 2024/2025, золото и серебро этапов Гран-при, серебро чемпионата мира — 2025.
Минерву и Никиту определённо можно назвать самыми стабильными фигуристами сезона. Без серьёзных срывов они провели все главные старты, обрели уверенность в себе. Могли бы во второй совместный сезон и чемпионами мира стать – но не хватило меньше балла, чтобы опередить пару из Японии.
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
Достижения: серебро чемпионата России, бронза финала Гран-при России, золото этапа Гран-при России в Казани, серебро этапа Гран-при России в Санкт-Петербурге.
Второй сезон после перехода в группу Этери Тутберидзе вышел для этой пары ещё более непростым. В решающие моменты происходили срывы, которые мешали показывать высокий результат. При этом обе программы пары получились запоминающимися, а в короткой Бойкова/Козловский неоднократно обходили своих прямых конкурентов – Анастасию Мишину и Александра Галлямова. Не боялись Саша с Димой и рисковать: в начале сезона попробовали вставить четверной выброс в соревновательную программу, а в конце вновь собрали элемент, чисто исполнив его на публике на шоу.
Рику Миура/Рюити Кихара
Достижения: золото чемпионата мира — 2025, золото чемпионата четырёх континентов — 2025, серебро финала Гран-при, золото этапа Гран-при в США, серебро этапа Гран-при в Японии.
После непростого прошлого сезона Рику и Рюити вернулись с новыми силами и показали, что они могут быть мировыми лидерами и что будут бороться на Олимпиаде за золото. Выступала японская пара не безошибочно, но раз за разом доказывала, что по части скорости и презентации им пока на международной арене равных нет.
Анастасия Метёлкина/Лука Берулава
Достижения: золото ЧМ среди юниоров — 2025, золото Гран-при в Японии, бронза чемпионата Европы — 2025, бронза финала Гран-при.
У Насти и Луки выдался сложный сезон, но при этом почти с каждого старта удалось увезти медаль. Во второй раз подряд пара стала лучшей на юниорском ЧМ, куда они всё ещё проходят по возрасту. На этапе Гран-при Метёлкина/Берулава благодаря блестящему прокату произвольной обыграли хозяев льда и чемпионов мира, а также попали в тройку и на чемпионате Европы, и на ФГП при достаточно высокой конкуренции.
Сара Конти/Никколо Мачи
Достижения: золото этапа Гран-при в Китае, серебро этапа Гран-при во Франции, серебро чемпионата Европы — 2025, бронза чемпионата мира — 2025.
Саре и Никколо удалось мощно воскреснуть после не совсем удачного сезона, они начали кататься гораздо увереннее и меньше ошибались. Конти/Мачи вновь стали первой парой сборной Италии и собрали целый ряд наград, в том числе и главных стартов. Это отличный задел на олимпийский сезон, ведь главный старт четырёхлетия пройдет именно на родине Сары и Никколо.
Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам
Достижения: серебро чемпионата четырёх континентов, золото этапов Гран-при в Финляндии и Канаде.
Динна и Максим после победы на чемпионате мира провели непростой сезон, ошибки помешали им вновь завоевать медаль на главных стартах сезона. Но при этом первая половина прошла очень достойно – серию Гран-при канадцы провели с двумя победами, а на турнире четырёх континентов уступили только японской паре.