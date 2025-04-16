Фигуристка Жилина рассказала о домогательствах со стороны тренера. Но накажут ли виновных?

Новый день межсезонья – новая громкая новость в мире фигурного катания. На этот раз дело касается не переходов из группы в группу, а чего-то гораздо более ужасающего. В 2020 году произошёл массовый уход спортсменов из группы Этери Тутберидзе в «Ангелы Плющенко»: группу поменяли Александра Трусова, Арина Парсегова, Вероника Жилина, чуть позднее – Алёна Косторная. Все они ушли с тренером Сергеем Розановым, который плотно работал с юниорами Этери Георгиевны.

В 2025 году Жилина публично заявила, что Розанов приставал к ней на сборах. Это не первый случай, когда в фигурном катании говорят о домогательствах – но едва ли не самый громкий за последние годы.

С чего всё началось? Молчание нарушила мама и тренер Вероники – Людмила Алфёрова, она по сей день работает в «Ангелах Плющенко». В чате телеграм-канала «Бархатный конёк» она написала об инциденте на сборах в Кисловодске, когда Веронике было 11 лет. Также Людмила пообещала, что позже будет интервью.

Чуть позже официальный комментарий дала и сама Вероника, тогда стало понятно, что в интернет-дискуссии действительно участвовала мама спортсменки.

«Было в Кисловодске на сборах, что Сергей Розанов приходил ко мне в номер, предлагал и долго уговаривал сделать мне массаж, я отказывалась (я тогда в номере одна жила). То же самое было в зале, тоже в Кисловодске, после разминки, там он уже настаивал, когда все спортсмены и тренеры уже вышли из зала. Приходил с банкой пива и тренировал меня в номере», — приводит слова фигуристки «Матч ТВ».

До сегодняшнего дня о таких инцидентах только ходили слухи, но никто из причастных не решался заявить в открытую. Вопрос вызывает нестыковка в датах: почти сразу после того, как Вероника перешла в «Ангелы Плющенко», ей исполнилось 12 лет, уже после этого спортсменка отправилась на сборы в Кисловодск.

Под руководством Розанова Жилина тренировалась в «Ангелах» недолго: через какое-то время ей начали заниматься непосредственно Евгений Плющенко и мама Людмила. На первенстве России в феврале 2021 года Веронике задавали вопрос о причинах прекращения сотрудничества с Розановым, но спортсменка оставила его без ответа.

На момент подготовки этого материала не было опубликовано ни одного официального комментария Сергея Розанова по поводу ситуации, а также ни одного комментария от представителей академии «Ангелы Плющенко».

Где теперь работает Сергей Розанов?

Сергей Розанов прекратил работу в «Ангелах Плющенко» в 2021 году. По информации СМИ, инициатором расставания стал именно Евгений Плющенко, однако причины крылись в напряжённых отношениях с другими тренерами.

При этом директор академии Яна Рудковская отмечала, что расставание прошло спокойно: «Мы в прекрасных отношениях с Серёжей Розановым. Он уехал на три месяца за границу с тремя своими спортсменами. Все остальные спортсмены остались в академии. Мы с ним прекрасно общаемся, переписываемся. У меня и Евгения замечательные отношения с Сергеем. Мы собираемся привлекать его как специалиста-постановщика для соревновательных программ».

Евгений Плющенко и Сергей Розанов на ЧМ-2021 в Стокгольме Фото: РИА Новости

После ухода из «Ангелов» Розанов работал как в России, так и за рубежом – например, в тренировочном лагере у Бенуа Ришо. Под руководством Сергея тренировалась Мария Дмитриева, Ирина Мигаленя, Владимир Литвинцев, Леонид Свириденко.

Последние успехи Розанова на тренерском поприще – медали эстонской юниорки Элины Гойдиной в серии Гран-при среди юниоров. В России Розанов работал с Егором Рухиным, поставил одиночнику короткую программу на сезон-2024/2025. Также Софья Федченко привлекла Розанова к работе с Алиной Горбачёвой, на выездных сборах фигуристка плотно занималась тройным акселем. После бронзы на ЧР-2025 фигуристка благодарила тренера: «Вы многое поменяли в моём отношении к фигурному катанию, я поверила, что могу больше, чем думаю. Спасибо вам за знания и опыт!».

При этом, например, эстонский тренер Анна Леванди утверждала, что Розанова внесли в «чёрный список» и никто из иностранных тренеров не собирается с ним сотрудничать. Резким отказом Розанову ответила и Елена Буянова, когда тот пытался устроиться в ЦСКА: «Не хочу повторять ошибок других тренеров, потому что человек не вызывает доверия». В соцсетях неоднократно всплывали кусочки видео с тренировок, на которых Розанов достаточно грубо общался с учениками и ругался матом.

Что сейчас с самой Жилиной? Она не соревновалась практически два года

Веронике Жилиной сейчас 16 лет, через месяц исполнится 17. Она всё ещё тренируется в «Ангелах Плющенко» под руководством своей матери. Последний раз фигуристка выступала на публике в сентябре 2023 года, это были контрольные прокаты взрослой сборной России. После этого в соревнованиях спортсменка не участвовала из-за проблем со здоровьем.

Этой весной в прессе появилась информация, что Жилина может перейти в сборную Азербайджана. «Мы желаем ей полного и скорейшего восстановления, нам удивительно её намерение перейти в другую федерацию, потому что мы считаем её перспективной фигуристкой для нашей страны», – так отреагировал тогда на слухи гендиректор ФФККР Александр Коган.

Получит ли история с признанием Вероники какое-то продолжение, покажет время. Чтобы привлечь тренера к ответственности, необходимы доказательства. Достаточно резко по ситуации, например, высказалась Ирина Роднина от лица Федерации фигурного катания Московской области – в организации не собираются расследовать инцидент.

«Что мама делала пять лет? Не хотели [говорить], а теперь захотели? У нас есть совершенно замечательная возможность обратиться в суд. Как правило, суд не разглашает информацию, и это никак не подпортило бы [репутацию фигуристки], если это действительно так. К нам с таким вопросом никто не обращался. Расследование вести не будем. Когда к нам придёт такое обращение, тогда рассмотрим», – цитирует Роднину «РИА Новости Спорт».