Дочь Тутберидзе и завершивший карьеру Квителашвили выступят на World Team Trophy. Live

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Командный чемпионат мира в Японии станет ярким финишем очередного сезона в мировом фигурном катании. В этот раз турнир снова пройдёт без россиян. В соревнованиях примут участие шесть команд, представленных двумя мужчинами-одиночниками, двумя женщинами-одиночницами, одной спортивной парой и одной танцевальной парой.

В 2025 году на World Team Trophy выступят США, Япония, Италия, Франция, Канада и Грузия. Одиночники и парники исполнят короткую и произвольную программу, а танцоры выступят в ритм-танце и произвольном танце. Победит та команда, которая наберет наибольшее число баллов.

В первый соревновательный день на лёд выйдут танцоры, мужчины и женщины. «Чемпионат» будет внимательно следить за прокатами спортсменов.