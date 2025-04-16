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Командный чемпионат мира по фигурному катанию 2025 — онлайн-трансляция, live, следить за выступлениями, танцы, мужчины, женщины

Дочь Тутберидзе и завершивший карьеру Квителашвили выступят на World Team Trophy. Live
Соня Касаткина
Дэвис/Смолкин и Квителашвили
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Следим за первым соревновательным днем

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Командный чемпионат мира в Японии станет ярким финишем очередного сезона в мировом фигурном катании. В этот раз турнир снова пройдёт без россиян. В соревнованиях примут участие шесть команд, представленных двумя мужчинами-одиночниками, двумя женщинами-одиночницами, одной спортивной парой и одной танцевальной парой.

В 2025 году на World Team Trophy выступят США, Япония, Италия, Франция, Канада и Грузия. Одиночники и парники исполнят короткую и произвольную программу, а танцоры выступят в ритм-танце и произвольном танце. Победит та команда, которая наберет наибольшее число баллов.

В первый соревновательный день на лёд выйдут танцоры, мужчины и женщины. «Чемпионат» будет внимательно следить за прокатами спортсменов.

Live Анастасия Рацкевич

Всем привет! «Чемпионат» будет следить за первым соревновательным днем командного чемпионата мира, оставайтесь с нами!

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Новости. Фигурное катание
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