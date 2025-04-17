Сможет ли Грузия вернуться в борьбу? Второй день командного чемпионата мира. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Первый соревновательный день командного чемпионата мира в Японии прошёл при полном доминировании команды США: представители этой сборной лидировали во всех трёх видах, которые прошли на старте турнира. При этом американцы оторвались от ближайших преследователей аж на восемь очков.

А вот команда Грузии, которой даже пришлось привлечь к соревнованиям завершивших карьеру Мориса Квителашвили и Алину Урушадзе, пока идёт на последнем месте. Однако ещё не всё потеряно: во второй соревновательный день в дело вступают спортивные пары, а танцоры и мужчины покажут произвольные программы.

«Чемпионат» будет внимательно следить за прокатами фигуристов на World Team Trophy. Оставайтесь с нами!