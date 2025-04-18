Степанова/Букин или фавориты Олимпиады Чок/Бэйтс? Определяем лучший танцевальный дуэт

Скорее всего, именно следующее четырёхлетие даст нашим дуэтам возможность выйти на международную арену и побороться с иностранцами за главные медали фигурного катания (не считая счастливчиков, которые поедут на Игры в Милан). Сейчас же мы предлагаем вам принять участие в заочных соревнованиях между фигуристами разных стран. «Чемпионат» запускает серию рейтингов по итогам прошедшего сезона. Вы сможете выбрать лучших фигуристов в каждом виде, а также проголосовать за лучшего тренера и за главное событие уходящего спортивного года.

Сегодня мы представляем вам список из главных мировых звёзд в танцах на льду, а также российских дуэтов, для многих из которых прошедший сезон-2024/2025 оказался первым в нынешних составах. Вы можете отдать свой голос как за «новичков», которые уже ярко ворвались в элиту, так и за основных фаворитов и претендентов на золото ОИ-2026!

Если вы хотите поднять кого-то из фигуристов в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что кто-то должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».