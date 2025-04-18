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Лучший танцевальный дуэт сезона, рейтинг Чемпионата: Степанова/Букин, Чок/Бэйтс, Пасечник/Чиризано, Кагановская/Некрасов

Степанова/Букин или фавориты Олимпиады Чок/Бэйтс? Определяем лучший танцевальный дуэт
Соня Касаткина
Определяем лучший танцевальный дуэт
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В пока что заочной борьбе встречаются лучшие российские и зарубежные танцоры.

Скорее всего, именно следующее четырёхлетие даст нашим дуэтам возможность выйти на международную арену и побороться с иностранцами за главные медали фигурного катания (не считая счастливчиков, которые поедут на Игры в Милан). Сейчас же мы предлагаем вам принять участие в заочных соревнованиях между фигуристами разных стран. «Чемпионат» запускает серию рейтингов по итогам прошедшего сезона. Вы сможете выбрать лучших фигуристов в каждом виде, а также проголосовать за лучшего тренера и за главное событие уходящего спортивного года.

Сегодня мы представляем вам список из главных мировых звёзд в танцах на льду, а также российских дуэтов, для многих из которых прошедший сезон-2024/2025 оказался первым в нынешних составах. Вы можете отдать свой голос как за «новичков», которые уже ярко ворвались в элиту, так и за основных фаворитов и претендентов на золото ОИ-2026!

  • Если вы хотите поднять кого-то из фигуристов в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
  • Если считаете, что кто-то должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Рейтинг: лучший танцевальный дуэт сезона-2024/2025
Фото: Maddie Meyer/Getty Images
1 место

Мэдисон Чок и Эван Бэйтс

Достижения: золото на этапе Гран-при в Японии и серебро этапа в США, победа в финале Гран-при, серебро на чемпионате четырёх континентов, золото на чемпионате мира — 2025

Лидеры нынешнего цикла американцы Чок/Бэйтс благодаря шикарным выступлениям продолжают увеличивать свои шансы на золото Олимпийских игр в Милане. Несмотря на некоторые осечки по ходу сезону и не такие яркие, по сравнению с предыдущими годами, программы, дуэт с большим преимуществом забрал главный старт года — чемпионат мира в домашнем Бостоне. Кажется, теперь только при несвойственных дуэту падениях кто-то сможет не то что забрать золото, а хотя бы навязать им борьбу на Олимпийских играх!

Фото: Annice Lyn/Getty Images
2 место

Пайпер Гиллес и Поль Пуарье

Достижения: золото на этапе Гран-при в Канаде и серебро этапа в Финляндии, серебро на чемпионате мира — 2025, победа на чемпионате четырёх континентов

Одни из главных «невезунчиков» нынешнего олимпийского цикла опытные канадцы снова не смогли навязать достойную борьбу Чок и Бэйтсу. Неожиданно оставшись с серебром одного из этапов Гран-при ISU, они получили соответствующую медаль и на мировом первенстве. Правда, один раз обыграть американцев им всё же удалось — это случилось на чемпионате четырёх континентов. Посмотрим, принесёт ли будущий олимпийский сезон какие-то сюрпризы в раскладах на медали, ведь всем известно, что на Играх случается всякое.

Фото: РИА Новости
3 место

Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный

Достижения: серебро этапов Гран-при России в Магнитогорске и Москве, бронза на чемпионате России — 2025

Прошедший сезон-2024/2025 выдался для Иры с Дэвидом особенно сложным. Проведя прекрасную первую половину, им снова не хватило буквально несколько сотых до серебра чемпионата России. Неожиданно появившаяся новость о допуске россиян к Олимпиаде, казалось бы, должна была сподвигнуть их работать ещё больше и продолжать доказывать! Но карты спутала травма партнёра У Дэвида обострились проблемы с коленом, из-за чего дуэт досрочно завершил сезон. Несколько дней назад Нарижный вышел на лёд. Так что у дуэта есть все шансы набрать форму к квалификационному турниру в Пекине. Кто знает, вдруг именно Ире и Дэвиду повезёт поехать туда.

Фото: РИА Новости
4 место

Александра Степанова и Иван Букин

Достижения: золото этапов Гран-при России в Магнитогорске и Москве, победа на чемпионате России — 2025

Самый опытный дуэт сборной России прошёл по сезону победным шагами и предсказуемо занимал первое место в каждом турнире, где принимал участие, получая баллы, соотносимые с лидерами на международной арене. С одной стороны, Федерация фигурного катания на коньках России явно оказывала Саше с Ваней весомую поддержку, которая так необходима им в преддверии Олимпийских игр, куда дуэт имеет все шансы отобраться. С другой стороны, несмотря на попытки изменения технической и образной составляющих программ, ближе к концу сезона фигуристы всё же отказались от экспериментов. Однако, как анонсировала Татьяна Тарасова, тренер пары Александр Жулин уже поставил им произвольную программу на олимпийский сезон. Специалист назвала её «лучшей в карьере тренера». Мы уже в предвкушении!

Фото: РИА Новости
5 место

Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано

Достижения: бронза этапа Гран-при России в Москве, серебро на финале Гран-при России — 2025

Ещё одна недавно образованная пара сразу покорила зрителей. Несмотря на то что начало сезона для танцоров оказалось смазанным — на нескольких стартах подряд партнёрша падала с твиззлов, вторая его часть прошла близко к идеалу. Лиза и Дарио взяли бронзу этапа в Москве, стали пятыми на чемпионате России, выиграли серебро в финале Гран-при и попали в сборную страны. Особенно всем запомнился произвольный танец ребят, поставленный под музыку из «Цирка Дю Солей». Эта постановка не только позволяла спортсменам занимать высокие места после неудачных ритм-танцев, но и получила огромный отклик у зрителей и специалистов.

6 место

Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо

Достижения: золото на этапе Гран-при во Франции и бронза этапа в Канаде, серебро на чемпионате Европы — 2025

Для дуэта экс-россиянки сезон-2024/2025 стал одним из самых успешных. Заехав на подиум на обоих этапах Гран-при ISU, французы впервые в карьере попали в финал Гран-при. Там они заняли последнее место, но не расстроились. И уже на следующем старте взяли самую значимую для себя медаль на данный момент — серебро на европейском первенстве. Помимо успешных выступлений, Женя и Жоффре запомнились необычными программами. Чего только стоит их ритм-танец под песню Rasputin от группы Boney M, которая заканчивается словами Oh, those Russians. Исключение этой концовки по ходу сезону, а потом её добавление явно подняло интерес к этой постановке и к самой паре!

Фото: РИА Новости
7 место

Василиса Кагановская и Максим Некрасов

Достижения: серебро этапов Гран-при России в Красноярске и Санкт-Петербурге, победа в финале Гран-при России — 2025

Ученики Анжелики Крыловой и Алексея Горшкова стали одними из теневых фаворитов сезона-2024/2025. Несмотря на то что прошедший год был для пары первым в таком составе, спортсменам уже удалось громко заявить о себе. На этапах Гран-при они то и дело «кусали» более опытных коллег — почти добирались по баллам до Степановой/Букина и обходили Худайбердиеву/Базина. Остановившись в шаге от пьедестала на национальном первенстве, Василиса и Максим в отсутствие всего пьедестала чемпионата России с большим отрывом выиграли финал Гран-при России. Таких результатов им позволила добиться не только качественно проделанная совместная работа, но и особенная поддержка публики, в том числе президента Федерации фигурного катания на коньках России Антона Сихарулидзе.

Фото: РИА Новости
8 место

Анна Щербакова и Егор Гончаров

Достижения: серебро этапов Гран-при России в Магнитогорске и Москве, бронза финала Гран-при России — 2025

Один из самых юных дуэтов показал самые запоминающиеся постановки этого сезона! Благодаря ритм-танцу под музыку «Песняров» Аня и Егор оставили далеко позади другие юниорские пары, с которыми соревновались ещё в прошлом году. Это позволило им добиться первой весомой медали в своей карьере на взрослом уровне — бронзы финала Гран-при России, в борьбе за которую они обошли всех главных претендентов на это место. В интервью «Чемпионату» ребята заявили, что думают над программой под русскую музыку и для следующего сезона.

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