Бывшая соперница Валиевой американка Лью принесёт США победу на World Team Trophy! LIVE

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Заключительный старт сезона подходит к своему логическому завершению. В этот раз командный чемпионат мира прошёл без интриг — с первого дня лидерство ожидаемо захватила команда США. И к финальному дню World Team Trophy остался лишь один вопрос: каким будет отрыв американцев от соперников.

Турнир закроют спортивные пары и женщины. На турнирные расклады их выступления повлияют едва ли, да и особых сюрпризов не ожидается. Но кто знает: вдруг новоиспечённая чемпионка мира Лью допустит осечку и пропустит вперед провалившую мировое первенство Губанову?