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Командный чемпионат мира по фигурному катанию 2025 — онлайн-трансляция, live, Лью, Сакамото, Губанова, Метёлкина/Берулава

Бывшая соперница Валиевой американка Лью принесёт США победу на World Team Trophy! LIVE
Екатерина Авдонина
Алиса Лью
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Финал заключительного турнира сезона.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Заключительный старт сезона подходит к своему логическому завершению. В этот раз командный чемпионат мира прошёл без интриг — с первого дня лидерство ожидаемо захватила команда США. И к финальному дню World Team Trophy остался лишь один вопрос: каким будет отрыв американцев от соперников.

Турнир закроют спортивные пары и женщины. На турнирные расклады их выступления повлияют едва ли, да и особых сюрпризов не ожидается. Но кто знает: вдруг новоиспечённая чемпионка мира Лью допустит осечку и пропустит вперед провалившую мировое первенство Губанову?

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