Почему Худайбердиева и Базин ушли за год до Олимпиады? Фигуристы сделали честное заявление

Фигурнокатательный понедельник держит марку. О завершении карьеры официально объявила вторая танцевальная пара России – Елизавета Худайбердиева и Егор Базин честно и открыто рассказали о том, что заканчивают выступления.

Не всегда в фигурном катании так сразу и так прямо объявляют об уходе из профессионального спорта, и на это есть свои причины. Это и финансирование, пока ты числишься в сборной, и психологическая готовность – не так-то уж просто признать, что уходишь из спорта раз и навсегда. Однако Лиза с Егором это сделали, что заслуживает огромного уважения.

Вместе Лиза и Егор собрали полный комплект медалей ЧР за карьеру…

В пару Лиза и Егор встали в начале 2020 года в группе Дениса Самохина. Лизе на тот момент было 17 лет, Егору – 24. У них был совершенно разный опыт: за плечами Худайбердиевой – юниорская карьера с серебром юниорского чемпионата мира, Базин на тот момент уже успел попасть в топ-3 на взрослом чемпионате России и съездить на чемпионат Европы в паре с Софьей Евдокимовой. Но разница в возрасте не испугала партнёров, и они активно начали работу.

За пять лет совместной карьеры Худайбердиева и Базин провели только один полноценный сезон на международном уровне. Их дебютный год совпал с пандемией коронавируса, и удалось попасть разве что в топ-4 на Rostelecom Cup. В олимпийском сезоне-2021/2022 получилось посоревноваться на домашнем этапе Гран-при и на турнирах в Риге и Алма-Ате. На чемпионате России Лиза и Егор впервые вместе попали в топ-3.

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин Фото: РИА Новости

Ещё три сезона пара провела исключительно на внутренних стартах. Результат – золото и два серебра чемпионатов России, статус второй по силе пары сборной. Были ли эти годы простыми? Конечно, нет. В первом после отстранения сезоне Лиза и Егор были скованы статусом первого номера, часто ошибались и купались скорее не в аплодисментах, а в критике.

После «золотого», но при этом по-настоящему чёрного для пары сезона настали перемены: Худайбердиева и Базин перешли в группу к Александру Жулину. В этой команде удалось вернуть уверенность в себе, найти силы продолжать и становиться лучше. Обыграть Александру Степанову и Иван Букина за два года не удалось, однако Лиза и Егор активно к этому стремились. В какой-то момент показалось, что в танцах на льду действительно грядёт революция – оценки пар максимально приблизились друг к другу.

…но на Олимпиаду так и не попали

Первый шанс отобраться представился уже в 2021 году – на чемпионате России Худайбердиева и Базин заняли третье место, став первыми запасными и на чемпионат Европы, и на Олимпиаду в Пекине. Был ли шанс поехать на Игры по замене? Был, тогда фактически любой спортсмен сборной мог лишиться главного старта в жизни из-за положительного теста на коронавирус.

Однако судьба сложилась иначе: с проблемами перед Пекином столкнулись Александра Степанова и Иван Букин, но им чудом удалось попасть на Игры, ведь тесты уже в Китае были отрицательными. Возможно, замену не стали делать ещё и из-за того, что положительный тест сдал и Егор Базин – об этом во время сборов в Красноярске писал «Матч ТВ».

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

С Олимпиадой в Милане вышло гораздо сложнее, условия допуска до Игр оказались слишком жёсткими. На протяжении всего цикла российские фигуристы участвовали только во внутренних стартах, а о допуске до квалификации на ОИ стало известно прямо на разминке перед произвольным танцем на ЧР-2025.

Узнав радостную новость прямо на льду перед прокатом, Лиза и Егор собрались, откатав в итоге на серебро чемпионата России. Но сейчас стало понятно – в качестве основных или запасных кандидатов на олимпийский отбор пару не рассматривают. Теперь их показательный в Омске стал поистине символичным: Лиза и Егор очень красиво попрощались с публикой под «Как молоды мы были».

«Честно, основной нашей целью была поездка на Олимпиаду. Всё это время боролись и держались с надеждой, что нам откроют дорогу на Олимпийские игры. Со всем пониманием ситуации отбора, с информацией, что мы на отбор не поедем, договорились и приняли решение, что пора двигаться дальше. Внутри России целей, наверное, уже не ставили. То, что хотели выиграть – мы выиграли. Установка на сезон была кататься так, как мы не катались до этого. Мной всегда двигала цель кататься так, чтобы при просмотре мне самому понравилось. И с этим пунктиком на чемпионате России — 2025 я разобрался. Тем самым смог с собой полностью внутри договориться, чтобы закончить карьеру», – отметил Егор в комментарии для «Матч ТВ».

Если в 2021 году Худайбердиева и Базин оказались слишком молоды для попадания в олимпийскую команду, то в 2025-м на пятки уже стали наступать другие, более молодые и амбициозные дуэты. Списки кандидатов на отборочный турнир в Пекине ещё не опубликованы, но уже ясно – пары Худайбердиева/Базин нет даже в запасе. Сама Елизавета в подкасте «Ход коньком» поддержала кандидатуру Ирины Хаврониной и Дэвида Нарижного.

К этой паре можно относиться по-разному. Кто-то критиковал Лизу с Егором, а кто-то восхищался и продолжит это делать. Кому-то нравились их постановки, а кому-то нет – фигурное катание всё-таки очень субъективный вид спорта, а танцы на льду – вдвойне. Однако нельзя не согласиться с одним – этого дуэта правда будет очень не хватать на соревновательном льду. За эти годы Худайбердиева и Базин стали парой со своим лицом, попробовали очень много разных жанров и завоевали огромное количество болельщицких сердец.

Лиза, Егор, мы будем скучать!