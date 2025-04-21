Гуменник и Дикиджи против Ильи Малинина! Кто стал лучшим одиночником сезона?

Нашим мальчикам как никому другому не хватает участия в международных стартах! Показывая по четыре/пять четверных прыжков и по два тройных акселя, они могли бы навязать борьбу многим иностранным фигуристам, кроме, пожалуй, двукратного чемпиона мира Ильи Малинина. Хотя и его результаты уже не кажутся чем-то нереальным. Российские одиночники почти дотянулись до его самых высоких баллов в сезоне, пусть и с поправкой на домашнее судейство.
«Чемпионат» запустил серию рейтингов по итогам прошедшего соревновательного года. Вы сможете выбрать лучших фигуристов в каждом виде, а также проголосовать за лучшего тренера и за главное событие уходящего спортивного года. Сегодня мы предлагаем вам список из главных российских и иностранных одиночников. В нём – как наши мальчики, так и сильнейшие на мировой арене.
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Владислав Дикиджи
Достижения: победа на чемпионате России – 2025, серебро на чемпионате России по прыжкам, золото этапов Гран-при России в Казани и Санкт-Петербурге
Начало сезона выдалось для Влада по-настоящему триумфальным! Он единственным среди всех российских фигуристов выиграл два этапа Гран-при, из-за чего подходил лидером к чемпионату России. Учитывая прошлогодний опыт, когда он проиграл победителю первенства страны лишь один балл, Влад попытался лучше распределить свои силы и в итоге всё же занял долгожданное первое место. После новости о допуске к квалификационному олимпийскому турниру, естественно, о Дикиджи начали говорить как о главном кандидате на отбор к Играм. Тем более именно в этот период, на чемпионате России по прыжкам (пусть и вне зачёта) Дикиджи дважды чисто исполнил четверной аксель и стал вторым человеком в мире, кому покорился этот элемент. Несмотря на проблемы со второй оценкой, по технической составляющей и спортивному принципу вариант отправить на Игры Влада мог казаться единственно правильным. Однако он слегка понизил свои шансы не совсем удачным выступлением на финале Гран-при России. Посмотрим, окажется ли фигурист в итоговом списке кандидатов, но этот сезон всё равно можно занести в актив Дикиджи!
Илья Малинин
Достижения: золото на чемпионате мира – 2025, победа в финале Гран-при, золото на этапах Гран-при в США и Канаде
Нельзя обойтись без главного фигуриста этого олимпийского цикла. Несмотря на то что и множество четверных прыжков, и сложные каскады, и четверной аксель Малинин показывал уже в прошлые годы, этот сезон в определённых аспектах стал для него революционным. С одной стороны, Илье поставили очень хорошие программы. Чего только стоит идея кататься под настоящий рэп в короткой! С другой – американский фигурист всё ещё продолжает усложняться. Он начал исполнять сальто назад и решил поставить новую амбициозную цель по прыжкам — показать семь четверных в произвольной программе. На данный момент эта цель не достигнула, но фигурист сообщил, что планирует воплотить её в жизнь уже в олимпийском сезоне. Все эти шаги были щедро отмечены как зрителями, так и специалистами. Не зря Малинин выиграл награду «Лучшего фигуриста года» на премии ISU Skating Awards, а также подтвердил свой титул чемпиона мира.
Пётр Гуменник
Достижения: победа в финале Гран-при России – 2025, серебро этапа Гран-при России в Красноярске
Сезон-2024/2025 получился для спортсмена достаточно турбулентным. Столкнувшись с травмой в межсезонье, на контрольные прокаты Пётр вышел без четверных прыжков. Ему удалось реабилитироваться на первом этапе Гран-при России и занять второе место, однако уже на следующих соревнованиях он откатился аж на шестое. На чемпионате России Пётр шёл вторым после короткой программы, но не смог удержать этот результат — и в итоге оказался вне подиума. Однако поставить яркую точку в своих выступлениях Гуменнику всё же удалось: он уверенно выиграл финал Гран-при России, установив рекорд по сумме баллов в истории всех российских стартах (314,54), а также отдельно за произвольную программу (210) и по технической оценке (116). Именно после этой победы о Петре заговорили как об одном из наиболее удачных кандидатов на квалификационный турнир к Олимпийским играм.
Михаил Шайдоров
Достижения: серебро на чемпионате мира – 2025, победа на чемпионате четырёх континентов, серебро на этапе Гран-при в Китае
Настоящим открытием сезона стал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров, который тренируется в Сочи у российского специалиста Алексея Урманова. Заявив о себе на этапах Гран-при ISU, Миша впервые в карьере попал в финал серии. Там он столкнулся с сильным урезанием своих оценок, но не расстроился. И уже на следующем большом старте — чемпионате четырёх континентов — обошёл всех соперников и занял первое место. Эта победа оказалась первой для Казахстана на этом турнире за 10 лет.
В 2015 году золото домой привёз впоследствии трагически скончавшийся Денис Тэн. Однако оказалось, что для Миши результат на ЧЧК — не предел. Неожиданно для многих он чистейшим образом откатал обе программы на чемпионате мира и занял второе место, обойдя таких фигуристов, как Юма Кагияма и Адам Сяо Хим Фа. Сам спортсмен говорил, что этот сезон стал для него по-настоящему особенным. Он не только добился успехов в спорте, но и столкнулся с большим вниманием от СМИ и фанатов. Верим, что дальше — больше!
Евгений Семененко
Достижения: бронза чемпионата России – 2025, золото этапа Гран-при России в Москве и бронза этапа в Магнитогорске, серебро турнира «Открытие Байкала»
Двукратному чемпиону России удалось подтвердить свой статус одного из самых стабильных фигуристов сборной. На всех соревнованиях в году, в которых он участвовал, он ни разу не выпадал из тройки призёров. При этом добиться тех же успехов, что и в прошлом году, Жене всё же не удалось. Он не стал ни чемпионом России, ни победителем финала Гран-при. С другой стороны, за стабильность выступлений Семененко всё равно продолжают считать возможным кандидатом на отбор к ОИ.
Глеб Лутфуллин
Достижения: серебро чемпионата России – 2025, серебро этапа Гран-при России в Казани и бронза этапа в Санкт-Петербурге, победа на турнире «Открытие Байкала»
В нынешнем сезоне Глеб выиграл самую значимую медаль в своей карьере — стал вторым на чемпионате России и впервые попал в сборную страны. Однако это не все его успехи за соревновательный год! Спортсмену также удалось взять серебро этапа в Казани, бронзу в Санкт-Петербурге, а также стать победителем первого в истории турнира «Открытие Байкала». Ему единственному среди всех участников покорились два четверных прыжка, один из которых был в секвенции.
Марк Кондратюк
Достижения: серебро финала Гран-при России – 2025, бронза на чемпионате России по прыжкам, золото этапа Гран-при России в Магнитогорске и бронза этапа в Москве
После не очень удачного прошлого сезона и проблем со здоровьем Марк решил снова триумфально заявить о себе. Уже на контрольных прокатах он единственным среди всех фигуристов показал пять четверных прыжков. На такой же радостной ноте он закончил и первый этап Гран-при России в Магнитогорске. Однако продержаться на пике формы весь сезон оказалось невозможным. К сожалению, спад случился, по сути, на главном старте года — Марк остался без медали чемпионата России. Однако вторая половина сезона снова получилась довольно успешной. Кондратюк выиграл бронзу чемпионата России по прыжкам, серебро финала Гран-при России, а также одержал безоговорочную победу на «Русском вызове», за которую заработал более 8 млн рублей!
Николай Угожаев
Достижения: золото на чемпионате России по прыжкам, золото этапа Гран-при России в Красноярске
Первый взрослый сезон для Коли можно назвать довольно удачным. Неожиданно для всех он одержал победу на первом официальном старте сезоне — мемориале Панина-Коломенкина, обойдя таких мастодонтов, как Евгений Семененко и Владислава Дикиджи. Также он оказался лучшим на этапе Гран-при России в Красноярске и стал победителем чемпионата России по прыжкам. Такие выступления явно впечатлили как зрителей, так и Федерацию фигурного катания на коньках России, из-за чего Колю выбрали в качестве одного из приглашённых фигуристов для участия в Кубке Первого канала.