Гуменник и Дикиджи против Ильи Малинина! Кто стал лучшим одиночником сезона?

Нашим мальчикам как никому другому не хватает участия в международных стартах! Показывая по четыре/пять четверных прыжков и по два тройных акселя, они могли бы навязать борьбу многим иностранным фигуристам, кроме, пожалуй, двукратного чемпиона мира Ильи Малинина. Хотя и его результаты уже не кажутся чем-то нереальным. Российские одиночники почти дотянулись до его самых высоких баллов в сезоне, пусть и с поправкой на домашнее судейство.

«Чемпионат» запустил серию рейтингов по итогам прошедшего соревновательного года. Вы сможете выбрать лучших фигуристов в каждом виде, а также проголосовать за лучшего тренера и за главное событие уходящего спортивного года. Сегодня мы предлагаем вам список из главных российских и иностранных одиночников. В нём – как наши мальчики, так и сильнейшие на мировой арене.

Если вы хотите поднять кого-то из фигуристов в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

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